Xiaomi Pad 7S Pro amiral gemisi tablet yarışına yeni bir soluk getiriyor

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Xiaomi'nin tablet ailesine yakında yeni bir üye ekleniyor. Şirketin üzerinde çalıştığı Xiaomi Pad 7S Pro modeli, son sızıntılara göre yüksek donanımı ve hızlı şarj desteğiyle dikkat çeken bir amiral gemisi olarak sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

İlk olarak Mart 2025’te sertifikasyon kayıtlarında görülen cihaz, 120W kablolu hızlı şarj desteğiyle öne çıkmıştı. Bu bilgi, Pad 7S Pro’nun sıradan bir tablet olmayacağını gösteriyordu. Şimdi ise, güvenilir kaynaklardan gelen yeni bilgiler cihazın teknik açıdan oldukça iddialı olacağını doğruluyor. Xiaomi’ye yakınlığıyla bilinen Digital Chat Station, cihazın amiral gemisi segmentine konumlandırıldığını ve 12.5 inçlik büyük bir ekranla geleceğini belirtti. Ekran teknolojisine dair kesin detaylar henüz paylaşılmasa da, OLED ya da en azından 2K üzerinde çözünürlüğe sahip bir LCD panelin kullanılması bekleniyor.

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Xiaomi Pad 7S Pro'nun, 2024 yılında piyasaya çıkan Pad 6S Pro modelinin halefi olacağı düşünülüyor. Hatırlanacak olursa Pad 6S Pro, 12.4 inç büyüklüğünde, 3.2K çözünürlük sunan, 144Hz yenileme hızına ve 900 nit tepe parlaklığa sahip bir ekranla gelmişti. Ayrıca Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alan bu model, performans anlamında beklentileri karşılamıştı. Bu nedenle yeni modelin, Snapdragon 8 Gen 3 ya da henüz tanıtılmamış Snapdragon 8s Gen 4 yonga setiyle gelme ihtimali oldukça yüksek.

Her ne kadar cihazın tanıtım tarihi ve fiyatı henüz netlik kazanmasa da, ortaya çıkan teknik detaylar Xiaomi Pad 7S Pro'nun hem profesyonel kullanıcıları hem de multimedya deneyimine önem verenleri hedeflediğini gösteriyor. Önümüzdeki günlerde daha fazla bilginin paylaşılması bekleniyor.

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Xiaomi Pad 7S Pro'nun özellikleri netleşmeye başladı