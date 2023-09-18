Galaxy Tab A9 lansmandan önce test edildi: İşte özellikleri

Galaxy Tab A9 netleşmeye başladı
Aktarıldığı kadarıyla Samsung'un yeni bütçe tableti Galaxy Tab A9, 2,20 GHz altı çekirdek ve 2,20 GHz hızında iki çekirdek olmak üzere sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip olacak. Ayrıca bu işlemciye Mali-G57 MC2 GPU eşlik ediyor. Dolayısıyla bu bilgiler tabletin MediaTek Helio G99 paltformundan güç alacağını doğruluyor.
Benchmark sonuçlarına bakıldığında Galaxy Tab A9, Geekbench'in tek çekirdek testinde 735, çoklu çekirdek testlerinde ise 1.766 puan alıyor. Bu sonuçların, özellikle Qualcomm tarafında Snapdragon 695'e yakın olduğunu belirtelim. Ayrıca Geekbench sızıntısı, cihazın Andrpid 13 işletim sistemi ve 4GB RAM'e sahip olacağını da doğruladı.
Galaxy Tab A9 özellikleri
Sertifikasyon sitelerinden alınan bilgilere göre Galaxy Tab A9, 15W hızlı şarj destekli 5.100mAh büyüklüğünde pil paketine sahip olacak. Bunun haricinde yeni tabletin, SM-X110 model numarasına (Wi-Fi modeli) sahip olacağı belirtiliyor. Samsung, Galaxy Tab A9 için herhangi bir tarih paylaşmadı. Ancak sızıntıların yoğunluğu düşüldüğünde çok yakında vitrine çıkacağını söyleyebilirilz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.