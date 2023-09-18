Tam Boyutta Gör Samsung, amiral gemisi cihazların yanı sıra orta ve bütçe odaklı ürün yelpazesini de genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda bir süredir Galaxy Tab A9 modeli hakkında sızıntılar duyuyoruz. Son olarak bütçe tableti, Geekbench'te test edildi. Peki Galaxy Tab A9 neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

Galaxy Tab A9 netleşmeye başladı

Aktarıldığı kadarıyla Samsung'un yeni bütçe tableti Galaxy Tab A9, 2,20 GHz altı çekirdek ve 2,20 GHz hızında iki çekirdek olmak üzere sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip olacak. Ayrıca bu işlemciye Mali-G57 MC2 GPU eşlik ediyor. Dolayısıyla bu bilgiler tabletin MediaTek Helio G99 paltformundan güç alacağını doğruluyor.

Benchmark sonuçlarına bakıldığında Galaxy Tab A9, Geekbench'in tek çekirdek testinde 735, çoklu çekirdek testlerinde ise 1.766 puan alıyor. Bu sonuçların, özellikle Qualcomm tarafında Snapdragon 695'e yakın olduğunu belirtelim. Ayrıca Geekbench sızıntısı, cihazın Andrpid 13 işletim sistemi ve 4GB RAM'e sahip olacağını da doğruladı.

Galaxy Tab A9 özellikleri

Sertifikasyon sitelerinden alınan bilgilere göre Galaxy Tab A9, 15W hızlı şarj destekli 5.100mAh büyüklüğünde pil paketine sahip olacak. Bunun haricinde yeni tabletin, SM-X110 model numarasına (Wi-Fi modeli) sahip olacağı belirtiliyor. Samsung, Galaxy Tab A9 için herhangi bir tarih paylaşmadı. Ancak sızıntıların yoğunluğu düşüldüğünde çok yakında vitrine çıkacağını söyleyebilirilz.

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Galaxy Tab A9 lansmandan önce test edildi: İşte özellikleri