Galaxy Tab A11+ çok daha güçlü işlemciyle gelecek: İşte beklenen özellikler

Samsung Galaxy Tab A11 beklenen özellikler
WinFuture sitesinin yayınladığı bilgilere göre Galaxy Tab A11, 1340 x 800 piksel çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 8,7 inç LCD ekranla ve MediaTek Helio G99 yonga setiyle gelecek. Tabletin 4 GB RAM ve 64 GB/128 GB depolama alanına sahip olması bekleniyor.
Samsung Galaxy Tab A11+ beklenen özellikler
Daha üst seviye Galaxy Tab A11+'ın ise 11 inç LCD ekrana, MediaTek Dimensity 7300 işlemciye, 6 GB/8 GB RAM ve 128 GB/256 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacağı belirtiliyor. Kamera kurulumunun kardeşiyle aynı olması bekleniyor.
Dimensity 7300 yongasında, 2,5 GHz hızında dört Cortex-A78 CPU çekirdeği, 2 GHz hızında dört Cortex-A55 CPU çekirdeği ve Mali-G615 GPU bulunuyor. Bu da onu, Galaxy Tab A9+'ın Snapdragon 695 yonga setinde önemli ölçüde daha güçlü kılıyor.
Galaxy Tab A11 serinin çıkış tarihi belli olmasa da yakında tanıtılması bekleniyor.
