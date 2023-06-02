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    Xiaomi 13 Ultra küresel pazara geliyor! İşte tarihi

    Xiaomi 13 ailesinin amiral gemisi modeli Xiaomi 13 Ultra, uzun bir bekleyişin ardından küresel pazara geliyor. Bugün Xiaomi, merakla beklenen telefonun lansman tarihini onayladı.
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    Xiaomi 13 Ultra küresel pazara geliyor! İşte tarihi Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz üzereXiaomi 12S Ultra, dünyanın ilk 1inç kamera sensörüne sahip telefonu olarak büyük ses getirmişti. Ancak merakla beklenen telefon, Çin pazarına özel kaldı. Şimdi bu durum Xiaomi 13 Ultra ile değişecek gibi gözüküyor. Bugün sessizliğini bozan Xiaomi, amiral gemisi Xiaomi 13 Ultra'nın küresel lansman tarihini açıkladı.

    Xiaomi 13 Ultra küresel lansman tarihi açıklandı

    Bugün resmi web sitesinde Xiaomi, Xiaomi 13 Ultra için geri sayım başlattı. Burada paylaşılan tarihe baktığımızda, cihazın 8 Haziran tarihinde vitrine çıkacağını görüyoruz. Ayrıca yeni akıllı telefon, 3 aylık ücretsiz YouTube Premium aboneliği ve 6 aylık ücretsiz 100 GB Google One aboneliği gibi çeşitli avantajlar sunacak. 

    Xiaomi 13 Ultra küresel pazara geliyor! İşte tarihi Tam Boyutta Gör
    Son raporlara göre Xiaomi 13 Ultra, küresel pazarda 12GB RAM ve 512GB depolama sürümü ile boy gösterecek. Siyah ve yeşil renklerde satışa sunulacak bu modelin 1.299 euro'dan başlayan fiyatlara sahip olması bekleniyor.

    Xiaomi 13 Ultra beklenen özellikler

    Xiaomi 13 Ultra, ön tarafta 120Hz yenileme hızı ve QHD+ çözünürlük sunan 6.73 inç boyutlarında LTPO AMOLED ekrana sahip. Ayrıca bu panel, 2.600 nit tepe parlaklığı ile Xiaomi 13 Ultra'yı en parlak telefonlardan biri yapıyor. Kaputun altında ise 16 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen telefona, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 platformu eşlik ediyor. 

    Xiaomi 13 Ultra'nın en dikkat çeken özelliği ise kamera tasarımı. Leica ile yapılan ortaklıkla birlikte Xiaomi 13 Ultra, 1 inç boyutlarında değişken diyafram açıklığına (f1.9-f4.0) sahip Sony IMX 989 birincil sensörden destek alıyor. Bu sensöre ise ultra geniş, telefoto ve periskop lenslerden oluşan üç adet 50 MP Sony IMX 858 kamera eşlik ediyor. 

    Xiaomi 13 Ultra'nın diğer özellikleri arasında Android 13 tabanlı MIUI 14, 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj sunan 5.000mAh pil ve Wi-Fi 6 ve 5G desteği yer alıyor. Akıllı telefon hakkında merak edilen tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

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