Galaxy Xcover 7'nin tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüler

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S24 serisi öncesinde ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Öyle ki daha önce dayanıklılık odaklı bir Galaxy Xcover 7 modelinden sizlere bahsetmiştik. Bildiğiniz gibi bu seriye dahil olan son telefonlar Galaxy XCover 6 ve 6 Pro, yaklaşık iki yıl önce tanıtıldı. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, Galaxy Xcover 7'nin tasarımını gösteren bir dizi görüntü ortaya çıktı.

Galaxy Xcover 7'nin tasarımı ortaya çıktı

Kaçıranlar için daha önce Galaxy Xcover 7, ''SM-G556B'' model numarası ile çeşitli platformlarında görüntülendi. Bu noktada Galaxy Xcover 6 Pro'nın SM-G7xx, XCover 5'in ise SM-G5xx model numarasına sahip olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla akıllı telefonun yolda olduğu doğrulanmıştı. Paylaşılan render görüntüleri ise, Galaxy Xcover 7'nin tek arka kameraya ve sağlam bir yapıya sahip olacağını görüyoruz.

Ek olarak arka panelde bulunan korumanın kullanıcılar tarafından çıkarılabileceğini belirtiliyor. Cihazın sol tarafında ise, özelleştirilebilir bir Xcover tuşuna yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör Önceki modellerde olduğu gibi Galaxy Xcover 7'nin MIL-STD-810H (ABD Askeri Standardı) uyumluluğunun yanı sıra IP68 toza ve suya dayanıklılığı sertifikasına sahip olması bekleniyor. Ne yazık ki Xcover 7'nin özellikleri henüz açıklanmadı. Ancak selefinde olduğu gibi orta seviye bir donanıma sahip olacağını belirtmekte fayda var.

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Hatırlayacak olursak Galaxy Xcover 6 Pro, Snapdragon 778G işlemci, 120Hz yenileme hızı sunan 6,6 inç PLS LCD ekran (Corning Gorilla Glass Victus+), 50MP çift kamera sensörü, 25W şarj destekli 4.050mAh pil kapasitesi ve 420 dolar fiyatla tanıtıldı. Galaxy Xcover 7'nin ise tek kamera ve yakın özellikler de karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.

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