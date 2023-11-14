Galaxy Xcover 7'nin tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüler

Galaxy Xcover 7'nin tasarımı ortaya çıktı
Kaçıranlar için daha önce Galaxy Xcover 7, ''SM-G556B'' model numarası ile çeşitli platformlarında görüntülendi. Bu noktada Galaxy Xcover 6 Pro'nın SM-G7xx, XCover 5'in ise SM-G5xx model numarasına sahip olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla akıllı telefonun yolda olduğu doğrulanmıştı. Paylaşılan render görüntüleri ise, Galaxy Xcover 7'nin tek arka kameraya ve sağlam bir yapıya sahip olacağını görüyoruz.
Ek olarak arka panelde bulunan korumanın kullanıcılar tarafından çıkarılabileceğini belirtiliyor. Cihazın sol tarafında ise, özelleştirilebilir bir Xcover tuşuna yer verilmiş.
Hatırlayacak olursak Galaxy Xcover 6 Pro, Snapdragon 778G işlemci, 120Hz yenileme hızı sunan 6,6 inç PLS LCD ekran (Corning Gorilla Glass Victus+), 50MP çift kamera sensörü, 25W şarj destekli 4.050mAh pil kapasitesi ve 420 dolar fiyatla tanıtıldı. Galaxy Xcover 7'nin ise tek kamera ve yakın özellikler de karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.