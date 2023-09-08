Galaxy Xcover 7 ortaya çıktı: İşte özellikleri

Galaxy Xcover 7 ufukta göründü
Aktarıldığı kadarıyla Samsung Galaxy Xcover 7 ''SM-G556B'' model numarası ile çeşitli platformlarda görünmeye başladı. Bu noktada Galaxy Xcover 6 Pro'nın SM-G7xx, XCover 5'in ise SM-G5xx model numarasına sahip olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla mevcut sızıntılar, cihazın yolda olduğunu doğrulamış durumda.
Öte yandan buradaki şaşırtıcı nokta, benzer bir numara şemasının Galaxy A55 (SM-A556B) modelinde de kullanılması. Dolayısıyla bu gelişme, Galaxy Xcover 7'nin Galaxy A55'in daha sağlam bir sürümü olacağına dair iddiaları güçlendirdi. Ancak Galaxy Xcover 7'nin mevcut Galaxy Xcover 6 Pro gibi bir Pro modeli olup olmayacağı hala belirsizliğini koruyor.
Şu an itibariyle Xcover 7'nin varlığı Samsung tarafından doğrulanmadı ve özellikleri hakkında resmi bir bilgi yok. Ancak mevcut raporlara göre 2024 yılının ilk yarısında piyasaya çıkabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.