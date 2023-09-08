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    Anlık Bildirim

    Galaxy Xcover 7 ortaya çıktı: İşte özellikleri

    Samsung'un dayanıklılık odaklı yeni telefonu Galaxy Xcover 7 ufukta göründü. Galaxy Xcover 7, Galaxy A55'in daha dayanıklı bir sürümü olabilir. İşte detaylar...
    Galaxy Xcover 7 ortaya çıktı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung, dayanıklılık odaklı yeni bir XCover modeli üzerinde çalışıyor olabilir. Bildiğiniz gibi koreli dev, 2022 yılında Galaxy XCover 6 ve 6 Pro'yu duyurdu. Son paylaşılan raporlar ise, Galaxy XCover 7'nin yolda olduğunu gösteriyor. Peki yeni cihaz neler sunacak? İşte bildiklerimiz

    Galaxy Xcover 7 ufukta göründü

    Aktarıldığı kadarıyla Samsung Galaxy Xcover 7 ''SM-G556B'' model numarası ile çeşitli platformlarda görünmeye başladı. Bu noktada Galaxy Xcover 6 Pro'nın SM-G7xx, XCover 5'in ise SM-G5xx model numarasına sahip olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla mevcut sızıntılar, cihazın yolda olduğunu doğrulamış durumda.

    Öte yandan buradaki şaşırtıcı nokta, benzer bir numara şemasının Galaxy A55 (SM-A556B) modelinde de kullanılması. Dolayısıyla bu gelişme, Galaxy Xcover 7'nin Galaxy A55'in daha sağlam bir sürümü olacağına dair iddiaları güçlendirdi. Ancak Galaxy Xcover 7'nin mevcut Galaxy Xcover 6 Pro gibi bir Pro modeli olup olmayacağı hala belirsizliğini koruyor. 

    Şu an itibariyle Xcover 7'nin varlığı Samsung tarafından doğrulanmadı ve özellikleri hakkında resmi bir bilgi yok. Ancak mevcut raporlara göre 2024 yılının ilk yarısında piyasaya çıkabilir. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 3 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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