Galaxy Xcover 7 ortaya çıktı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Samsung, dayanıklılık odaklı yeni bir XCover modeli üzerinde çalışıyor olabilir. Bildiğiniz gibi koreli dev, 2022 yılında Galaxy XCover 6 ve 6 Pro'yu duyurdu. Son paylaşılan raporlar ise, Galaxy XCover 7'nin yolda olduğunu gösteriyor. Peki yeni cihaz neler sunacak? İşte bildiklerimiz

Galaxy Xcover 7 ufukta göründü

Aktarıldığı kadarıyla Samsung Galaxy Xcover 7 ''SM-G556B'' model numarası ile çeşitli platformlarda görünmeye başladı. Bu noktada Galaxy Xcover 6 Pro'nın SM-G7xx, XCover 5'in ise SM-G5xx model numarasına sahip olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla mevcut sızıntılar, cihazın yolda olduğunu doğrulamış durumda.

Öte yandan buradaki şaşırtıcı nokta, benzer bir numara şemasının Galaxy A55 (SM-A556B) modelinde de kullanılması. Dolayısıyla bu gelişme, Galaxy Xcover 7'nin Galaxy A55'in daha sağlam bir sürümü olacağına dair iddiaları güçlendirdi. Ancak Galaxy Xcover 7'nin mevcut Galaxy Xcover 6 Pro gibi bir Pro modeli olup olmayacağı hala belirsizliğini koruyor.

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Şu an itibariyle Xcover 7'nin varlığı Samsung tarafından doğrulanmadı ve özellikleri hakkında resmi bir bilgi yok. Ancak mevcut raporlara göre 2024 yılının ilk yarısında piyasaya çıkabilir.

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