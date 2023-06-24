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    Galaxy Z Flip 5'in bir özelliği daha sızdı: Uygulamalar kapak ekranına taşınıyor

    Samsung Galaxy Z Flip 5, dış ekranında kullanıcılara çok daha fazla etkileşim sunacak. Google Maps dahil olmak üzere birçok uygulama ikincil ekrana taşınıyor. İşte detaylar
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    Galaxy Z Flip 5'in bir özelliği daha sızdı! İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki Temmuz ayında tanıtılacak Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kısa süre önce yaklaşmakta olan telefonların artan rekabete karşı yeni yetenekler kazanabileceğinden sizlere bahsetmiştik. Son olarak Galaxy Z Flip 5'in yeni kapak ekranına taşınacak bazı uygulamalar ve özellikler gün yüzüne çıktı. 

    Google Maps kapak ekranına taşınıyor

    Bildiğiniz üzere Galaxy Z Flip 5'in selefine göre en büyük özelliği, arka panelde konumlandırılan 3.4 inç boyutunda geniş kapak ekranı olacak. Öyle ki kısa süre sızdırılan CAD görüntüleri bu yükseltmeyi doğrulamış oldu. Son raporlar ise, bu ekrana taşınacak bazı uygulamalar ve işlevsel özelliklere ön bakış fırsatı sunuyor. 

    Buna göre paylaşılan görüntüde, Google Maps'in ikincil ekrana taşındığını görüyoruz. Bu yükseltme, kullanıcıların cihazı açmak zorunda kalmadan bu ekrana erişebileceklerini gösteriyor. Ancak Haritalar'ın ikincil ekranda nasıl çalışacağı henüz belli değil. Niketim bu işlevselliğin uygulamanın optimize edilmiş bir sürümünü temel alması bekleniyor. Yani çeşitli özelliklerin devre dışı kaldığını görebiliriz. 

    Ayrıca farklı bir sızıntıda, Google Maps'e ek olarak Spotfiy ve Youtube gibi multimedya uygulamalarının da benzer işlevselliğe sahip olacağı belirtiliyor. Ancak hangi uygulamaların bu özelliği destekleyeceği netleşmedi.

    Galaxy Z Flip 5 beklenen özellikler

    Temel özelliklere gelirsek, Samsung Galaxy Z Flip 5'in 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Cihazın kalbinde ise Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga seti bulunacak. Kaputun altında ise, 25W hızlı şarj desteğine sahip 3.700mAh pil ünitesi ile desteklenmesi bekleniyor. 

    Son raporlar, merakla beklenen Galaxy Z Flip 5 ve Fold 5 için 26 Temmuz tarihli Unpacked etkinliğine işaret ediyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde daha fazla detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz.

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 7 saat önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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