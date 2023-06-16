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    Galaxy Z Flip 5 render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

    Samsung Galaxy Z Flip 5'in tasarımını gösteren yeni render görüntüleri paylaşıldı. Peki Z Flip 4'ün halefi olacak model beraberinde ne yenilikler getirecek? İşte detaylar
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    Galaxy Z Flip 5 render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir akıllı telefon pazarında yaşanan rekabet yeni marka ve modellerin dahil olmasıyla her geçen gün artıyor. Bu bağlamda pazarın öncü isimlerinden Samsung, çok yakında yeni telefonları Galaxy Z Flip 5 ve Fold 5'i piyasaya sürecek. Her iki model için heyecanlı bekleyiş sürerken, bugün Galaxy Z Flip 5'intasarımını gösteren yeni render görüntüleri paylaşıldı.

    Galaxy Z Flip 5 render görüntüleri paylaşıldı

    Yeni görüntülere baktığımızda, Galaxy Z Flip 5'in ailenin bir önceki modeli Flip 4'ün tasarım hatlarını koruduğunu görüyoruz. Ancak özellikle arka bölümde, dikkate değer farklılıklar mevcut. Cihazın üst kapağına konumlandırılan ve kamera sensörlerine kadar uzanan kapak ekranı, büyük bir yükseltmeyi temsil ediyor diyebiliriz.

    Galaxy Z Flip 5 render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Bu bölümde iki adet kamera sensörü ve bir adet LED flaş bulunurken, ses açma kısma ve güç tuşları sağ çerçeveye konumlandırılmış. Mevcut sızıntılara göre Galaxy Z Flip 5, ön tarafta 120Hz yenileme hızı ve FullHD+ çözünürlük sunan 6,7 inç boyutlarında katlanabilir OLED ekrana sahip olacak. Bu ekrana ise dış tarafta 3,4 inç büyüklüğünde kapak ekranı eşlik edecek. 

    Kutusundan 3.700mAh pil, 256GB'a kadar depolama ve 8GB RAM ile çıkacak Galaxy Z Flip 5'in gücünü Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy platformundan alması bekleniyor. 4 nm işlem teknolojisini temel alan bu işlemcide, 3.19GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A715, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A710 ve 3 adet 2.0GHz ARM Cortex-A510 çekirdekleri ve Adreno 740 grafik birimi kullanılıyor.

    Cihazın kamera bölümünde ise, 12MP birincil ve 12MP geniş açı sensörleri yer alacak. Son raporlar, merakla beklenen Galaxy Z Flip 5 ve Fold 5 için 26 Temmuz tarihli Unpacked etkinliğine işaret ediyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde daha fazla detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 3 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

    Profil resmi
    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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