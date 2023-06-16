Galaxy Z Flip 5 render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

Galaxy Z Flip 5 render görüntüleri paylaşıldı
Yeni görüntülere baktığımızda, Galaxy Z Flip 5'in ailenin bir önceki modeli Flip 4'ün tasarım hatlarını koruduğunu görüyoruz. Ancak özellikle arka bölümde, dikkate değer farklılıklar mevcut. Cihazın üst kapağına konumlandırılan ve kamera sensörlerine kadar uzanan kapak ekranı, büyük bir yükseltmeyi temsil ediyor diyebiliriz.
Kutusundan 3.700mAh pil, 256GB'a kadar depolama ve 8GB RAM ile çıkacak Galaxy Z Flip 5'in gücünü Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy platformundan alması bekleniyor. 4 nm işlem teknolojisini temel alan bu işlemcide, 3.19GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A715, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A710 ve 3 adet 2.0GHz ARM Cortex-A510 çekirdekleri ve Adreno 740 grafik birimi kullanılıyor.
Cihazın kamera bölümünde ise, 12MP birincil ve 12MP geniş açı sensörleri yer alacak. Son raporlar, merakla beklenen Galaxy Z Flip 5 ve Fold 5 için 26 Temmuz tarihli Unpacked etkinliğine işaret ediyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde daha fazla detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi