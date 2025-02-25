Üniversitedeki öğrencilik yıllarından itibaren teknoloji yayınlarına içerik üreten Uğur, teknoloji dünyasının nabzını DH okurları için tutuyor.

Tam Boyutta Gör

Samsung'un katlanabilir telefon stratejisi, Exynos 2500'ün yaşadığı üretim sorunları nedeniyle değişime uğruyor. Galaxy Z Flip 7'nin bu işlemciyle geleceği düşünülüyordu, ancak düşük üretim verimliliği sebebiyle Samsung'un bu modelde Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisine yöneldiği söyleniyor.

Samsung, Exynos işlemcilerini amiral gemisi telefonlarına geri kazandırma hedefiyle uzun süredir çalışmalarını sürdürüyor. 3nm üretim sürecinde istikrar yakalamasıyla birlikte Exynos 2500'e olan umutlar artmıştı. Ancak son testlerde Exynos 2500'lü prototiplerin rafa kaldırıldığı ve yerine Snapdragon 8 Elite kullanılan modellerin geldiği belirtiliyor. Şirketin üretim kapasitesinin aylık sadece 5.000 adet civarında olduğu düşünülürse, bu çipin Galaxy Z Flip 7 gibi büyük hacimli bir modelde kullanılması zor görünüyor.

Xiaomi’nin yapay zeka destekli ilk bilgisayarından haberler var 1 gün önce eklendi

Buna rağmen, Exynos 2500'ün tamamen gözden çıkarılmadığı konuşuluyor. Samsung'un, bu çipi daha sınırlı üretilecek olan Galaxy Z Flip FE modelinde kullanabileceği ihtimali var. Daha düşük üretim hacmine sahip bir cihazda Exynos 2500'ün yer alması, tedarik sıkıntılarının etkisini azaltabilir.

Öte yandan, Samsung Exynos 2600 üzerine yoğunlaşmış durumda. 2nm üretim süreciyle geliştirilen bu yeni nesil çipin, Galaxy S26 serisinde yer alması planlanıyor. Ancak, mevcut üretim sorunları devam ederse, Samsung'un amiral gemisi modellerinde tam anlamıyla kendi çiplerini kullanma hedefi bir yıl daha ertelenebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy Z Flip 7’de kullanılacak yonga seti belli oldu