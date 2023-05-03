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    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Fold 4 Astrofotoğrafçılık moduna kavuştu!

    Samsung, kamera deneyimi söz konusu olduğunda cihazlara yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyor. Şimdi de Galaxy S22 ile tanıtılan Astrofotoğrafçılık modu Galaxy Z Fold 4 için kullanıma sunuldu.
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    Galaxy Z Fold 4 Astrofotoğrafçılık moduna kavuştu! Tam Boyutta Gör
    Güncelleme desteği konusunda elini hızlandıran Samsung, Galaxy S22 serisi ile popüler olan Astrofotoğrafçılık (uzay fotoğrafçılığı) modunu daha fazla cihaza ulaştırmaya devam ediyor. Bu bağlamda kısa süre önce Galaxy S21 serisi cihazlarda erişime açılan yeni özellik, şimdi de Galaxy Z Fold 4 için kullanıma sunuldu.

    Galaxy Z Fold 4 Astrofotoğrafçılık moduna kavuştu

    Bildirilenlere göre Expert RAW uygulamasının en son sürümü ''2.0.09.1'', Galaxy Z Fold 4'e astrofotoğrafçılık desteği getiriyor. An itibariyle yeni güncelleme, Google Play Store'da erişime açılmış durumda. Bununla birlikte kullanıcılar, en son sürüm yüklendikten sonra, uygulamanın sağ üst köşesinden astrofotografi moduna erişilebilirler. 

    Galaxy Z Fold 4 Astrofotoğrafçılık moduna kavuştu! Tam Boyutta Gör
    Ufak bir hatırlatma ile Astrofotoğrafçılık modu, yıldızların ve takımyıldızların uzun pozlamalı fotoğraflarına ek olarak kullanıcıların bu yıldızların yerlerini belirlemelerine olanak tanıyor. Ancak görüntü kalitesinin çevredeki ışık kirliliğine ve gökyüzünün ne kadar açık olduğuna bağlı olarak değişeceğini hatırlatalım. 

    Kısa süre önce yapılan duyuruda Samsung, Astrofotografi modunun Galaxy S20 serisi, Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra dahil olmak üzere eski amiral gemisi cihazlarına ve tüm Galaxy Z Fold nesillerine geleceğini onayladı.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 2 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 3 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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