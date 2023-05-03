Galaxy Z Fold 4 Astrofotoğrafçılık moduna kavuştu!

Bildirilenlere göre Expert RAW uygulamasının en son sürümü ''2.0.09.1'', Galaxy Z Fold 4'e astrofotoğrafçılık desteği getiriyor. An itibariyle yeni güncelleme, Google Play Store'da erişime açılmış durumda. Bununla birlikte kullanıcılar, en son sürüm yüklendikten sonra, uygulamanın sağ üst köşesinden astrofotografi moduna erişilebilirler.
Kısa süre önce yapılan duyuruda Samsung, Astrofotografi modunun Galaxy S20 serisi, Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra dahil olmak üzere eski amiral gemisi cihazlarına ve tüm Galaxy Z Fold nesillerine geleceğini onayladı.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah