Tam Boyutta Gör Güncelleme desteği konusunda elini hızlandıran Samsung, Galaxy S22 serisi ile popüler olan Astrofotoğrafçılık (uzay fotoğrafçılığı) modunu daha fazla cihaza ulaştırmaya devam ediyor. Bu bağlamda kısa süre önce Galaxy S21 serisi cihazlarda erişime açılan yeni özellik, şimdi de Galaxy Z Fold 4 için kullanıma sunuldu.

Galaxy Z Fold 4 Astrofotoğrafçılık moduna kavuştu

Bildirilenlere göre Expert RAW uygulamasının en son sürümü ''2.0.09.1'', Galaxy Z Fold 4'e astrofotoğrafçılık desteği getiriyor. An itibariyle yeni güncelleme, Google Play Store'da erişime açılmış durumda. Bununla birlikte kullanıcılar, en son sürüm yüklendikten sonra, uygulamanın sağ üst köşesinden astrofotografi moduna erişilebilirler.

Tam Boyutta Gör Ufak bir hatırlatma ile Astrofotoğrafçılık modu, yıldızların ve takımyıldızların uzun pozlamalı fotoğraflarına ek olarak kullanıcıların bu yıldızların yerlerini belirlemelerine olanak tanıyor. Ancak görüntü kalitesinin çevredeki ışık kirliliğine ve gökyüzünün ne kadar açık olduğuna bağlı olarak değişeceğini hatırlatalım.

Galaxy S21 serisine yeni bir kamera özelliği eklendi 1 gün önce eklendi

Kısa süre önce yapılan duyuruda Samsung, Astrofotografi modunun Galaxy S20 serisi, Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra dahil olmak üzere eski amiral gemisi cihazlarına ve tüm Galaxy Z Fold nesillerine geleceğini onayladı.

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