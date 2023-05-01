Galaxy S21 serisine Astrofotoğrafçılık modu eklendi

Tam Boyutta Gör Güncelleme desteği ile Android dünyasına örnek olmaya devam eden Samsung, geçmiş nesil cihazlarına yeni özellikler eklemeye de devam ediyor. 2021’in sevilen serisi Galaxy S21, firmanın yeni güncellemesi ile uzun süredir beklenen bir özelliğe kavuştu.

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Expert RAW uygulaması gerekli

Samsung’un Galaxy S21 serisi için yayınladığı yeni güncelleme, Expert RAW uygulamasına astrofotoğrafçılık desteği getiriyor. Bunun dışında kamera ve galeri uygulamalarına iyileştirmeler getiren güncelleme 1GB boyutunda ve Nisan 2023 güvenlik yamasını da içeriyor.

Tam Boyutta Gör Astrofotoğrafçılık modu ile kullanıcılar, 10 dakikalık bir pozlama süresi ile gökyüzünün detaylı fotoğraflarını çekebilecek. Uygun ortamlarda binlerce yıldızı ve Samanyolu Galaksisinin sarmallarını yakalayabilecek bu özellik, Galaxy S21 serisi için heyecanla beklenen bir özellikti. Bu modu denemek isteyen bir Galaxy S21 sahibiyseniz, cihazını güncellemeniz ve Expert RAW uygulamasını indirmeniz gerekiyor.

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Galaxy S21 serisine yeni bir kamera özelliği eklendi