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    Anlık Bildirim

    Galaxy S21 serisine Astrofotoğrafçılık modu eklendi

    Samsung’un 2021 yılında tanıttığı Galaxy S21 serisi, güncelleme almaya devam ediyor. Samsung’un yeni yayınladığı güncelleme ile bu cihazlar, astrofotoğrafçılık desteği kazandı.
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    Galaxy S21 serisine yeni bir kamera özelliği eklendi Tam Boyutta Gör
    Güncelleme desteği ile Android dünyasına örnek olmaya devam eden Samsung, geçmiş nesil cihazlarına yeni özellikler eklemeye de devam ediyor. 2021’in sevilen serisi Galaxy S21, firmanın yeni güncellemesi ile uzun süredir beklenen bir özelliğe kavuştu.

    Expert RAW uygulaması gerekli

    Samsung’un Galaxy S21 serisi için yayınladığı yeni güncelleme, Expert RAW uygulamasına astrofotoğrafçılık desteği getiriyor. Bunun dışında kamera ve galeri uygulamalarına iyileştirmeler getiren güncelleme 1GB boyutunda ve Nisan 2023 güvenlik yamasını da içeriyor.

    Galaxy S21 serisine yeni bir kamera özelliği eklendi Tam Boyutta Gör
    Astrofotoğrafçılık modu ile kullanıcılar, 10 dakikalık bir pozlama süresi ile gökyüzünün detaylı fotoğraflarını çekebilecek. Uygun ortamlarda binlerce yıldızı ve Samanyolu Galaksisinin sarmallarını yakalayabilecek bu özellik, Galaxy S21 serisi için heyecanla beklenen bir özellikti. Bu modu denemek isteyen bir Galaxy S21 sahibiyseniz, cihazını güncellemeniz ve Expert RAW uygulamasını indirmeniz gerekiyor.
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    F
    farkil 1 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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