Galaxy S21 serisine Astrofotoğrafçılık modu eklendi

Expert RAW uygulaması gerekli
Samsung’un Galaxy S21 serisi için yayınladığı yeni güncelleme, Expert RAW uygulamasına astrofotoğrafçılık desteği getiriyor. Bunun dışında kamera ve galeri uygulamalarına iyileştirmeler getiren güncelleme 1GB boyutunda ve Nisan 2023 güvenlik yamasını da içeriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah