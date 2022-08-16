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    Samsung Galaxy Z Flip 4 ve Z Fold 4 yeni performans profili ile geliyor

    Geçtiğimiz hafta Samsung, yeni nesil katlanabilir akıllı telefonlarını tanıtmıştı. Galaxy Z Flip 4 ve Z Fold 4’e erkenden erişim sağlayan kullanıcılar, cihazların yeni özelliklerini göstermeye başladı
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    Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 yeni performans seçeneklerine sahip
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    Katlanabilir akıllı telefon pazarının lideri Samsung, geçtiğimiz hafta yeni amiral gemi cihazlarını tanıtmıştı. Cihazlar, önceki nesile benzer tasarımlara sahip olsa da her açıdan daha gelişmiş olarak karşımıza çıkıyorlar. Unpacked etkinliği ve sonrasında oldukça ilgi çeken cihazlar, bazı müşterilere erken ulaşmaya başlamış. Cihaza erkenden erişenler, bazı özellikleri ortaya çıkarıyor.

    Hafif performans modu Snapdragon 888’den daha yüksek performans sunuyor

    One UI 4.1.1 ile gelen Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4, yeni performans seçenekleri ile dikkat çekiyor. Cihazlar, ayarlarda “Performans Profili” menüsü ile geliyor. Bu menü ile iki farklı performans profili sunuyor. “Standart” profili Samsung’un önerilen performans ve pil ömrü dengesine sahipken “Hafif” performans modu, pil ömrü ve soğutma verimliliğine öncelik veriyor.

    Cihazlara erken erişim sağlayan bir Reddit kullanıcısı, iki performans profilini detaylı testlerden geçirmiş. “Hafif” performans modu, genelde “Standart” profile göre %20 daha az performans sunuyor ancak bu profili kullanırken cihazlar, çok daha az ısınıyor. Ayrıca “Hafif” performans modunun, önceki nesillerde kullanılan Snapdragon 888’den daha yüksek performans sergilediği de görülüyor. Performans ve verimliliğe önem veren Snapdragon 8+ Gen 1, One UI 4.1.1’in yeni özelliği ile daha da verimli bir kullanım sunacaktır.

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    Kaynakça https://www.reddit.com/r/GalaxyFold/comments/wokjz7/as_some_of_you_might_know_in_the_oneui_411_there/?utm_medium=android_app&utm_source=share https://9to5google.com/2022/08/15/galaxy-z-flip-4-fold-4-battery-profile/
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