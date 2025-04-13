Galaxy Z Fold 7, Android 16 ve One UI 8 ile Geekbench’te ortaya çıktı

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Samsung’un yeni nesil katlanabilir telefonlarıyla ilgili sızıntılar artarken, Galaxy Z Fold 7 modeline dair ilk somut veriler de ortaya çıkmaya başladı. Yaz aylarında tanıtılması beklenen cihaz, Geekbench platformunda görüntülendi. Performans testine göre cihaz Android 16 tabanlı One UI 8.0 ile çalışıyor. Bu da yazılım geliştirmelerinin planlandığı şekilde ilerlediğine işaret ediyor.

Galaxy Z Fold 7, SM-F966U model numarasıyla listelenmiş durumda. Bu numara, daha önce Z Fold serisiyle ilişkilendirilmişti. Cihazın test sonuçlarında, Qualcomm’un “sun” kod adlı anakartını taşıdığı görülüyor. Bu detay, Galaxy S25 Ultra’da da kullanılan Snapdragon 8 Elite yonga setine işaret ediyor. Aynı saat hızları ve benzer yapı taşları sayesinde performans anlamında üst düzey bir deneyim sunması bekleniyor.

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Önceki modeller Z Fold 5 ve Z Fold 6 Android 13 ve Android 14 ile gelirken, Z Fold 7’nin Android 16 ile çıkacak olması yazılım tarafında ciddi bir sıçrama anlamına geliyor. Henüz One UI 8 ile ilgili tüm detaylar netleşmiş değil, ancak daha önce ortaya çıkan bilgilere göre bu sürümde üçüncü parti kilit ekranı widget desteği, gelişmiş çoklu görev özellikleri ve Samsung DeX ile daha işlevsel harici ekran kullanımı gibi yenilikler yer alacak.

Tasarım ve kamera gibi donanımsal yükseltmeler hakkında henüz somut bir bilgi yok. Ancak yazılım tarafındaki güçlü yenilikler ve yüksek performans sunan işlemci tercihleri, Samsung’un bu modeliyle katlanabilir telefon pazarında rekabet gücünü artırmayı hedeflediğini gösteriyor. Temmuz ya da Ağustos ayında tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 7’nin önümüzdeki haftalarda daha fazla detayla gündeme gelmesi bekleniyor.

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Galaxy Z Fold 7, One UI 8 ile Geekbench’te ortaya çıktı