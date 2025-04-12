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    Samsung, Z Flip serisinde Snapdragon dönemini noktalıyor

    Samsung, yeni nesil katlanabilir telefonunda önemli bir strateji değişikliğine gidiyor. Galaxy Z Flip 7’nin yalnızca Exynos 2500 işlemcisiyle satışa sunulacağı belirtiliyor.

    Samsung, Z Flip serisinde Snapdragon dönemini noktalıyor Tam Boyutta Gör

    Samsung’un katlanabilir telefon serisi bu yıl dikkat çekici bir değişime sahne olabilir. Şirketin yeni modeli Galaxy Z Flip 7, gelen bilgilere göre yalnızca Exynos 2500 işlemciyle piyasaya çıkacak. Bu, seride ilk kez Qualcomm’un Snapdragon yongalarının tamamen devre dışı bırakılması anlamına geliyor.

    3nm üretim süreciyle geliştirilen Exynos 2500’ün, performans ve verimlilik konusunda ciddi bir sıçrama yapması bekleniyor. Daha önce Galaxy S25 ile birlikte tanıtılacağı konuşulan bu yonga setinin, erken davranılarak Galaxy Z Flip 7’de kullanılması Samsung’un kendi işlemci teknolojisine olan güvenini de yansıtıyor.

    Güney Kore ve Vietnam’daki üretim merkezlerinde, Galaxy Z Flip 7 ve Z Fold 7’nin seri üretiminin Mayıs ayında başlaması planlanıyor. Samsung’un ikinci çeyrek içinde 240 bin adet Galaxy Z Flip 7 ve 170 bin adet de yeni tanıtılacak olan Galaxy Z Flip 7 FE modeli üretmeyi hedeflediği bildiriliyor. Fold 7 tarafında ise ilk etapta 160 bin adetlik üretim öngörülüyor.

    Z Flip 7’nin daha büyük bir kapak ekranına sahip olacağı ve tasarımında bazı küçük yenilikler olacağı da gelen sızıntılar arasında. Z Flip serisi, katlanabilir form faktörü ve görece daha uygun fiyatıyla bugüne kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etti. Bu nedenle Samsung’un bu modelden yüksek satış beklentisi içinde olması şaşırtıcı değil. Yeni eklenen “FE” versiyonu da fiyat/performans dengesine önem veren kullanıcıları hedefliyor.

    Samsung’un bu hamlesi, kendi işlemci mimarisini yeniden güçlü şekilde konumlandırma çabasının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 1 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 3 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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