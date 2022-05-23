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    GameStop’tan MetaMask’a rakip cüzdan geliyor

    Oyun ve e-spor devi GameStop, kripto para ve NFT cüzdanı eklentisinin beta sürümünü kullanıcılara sundu.                                                         
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    GameStop’tan MetaMask’a rakip geliyor

    NFT sektörü son dönemde hızla büyümeye devam ediyor. Bir tarafta oyun şirketleri NFT projelerini geliştirirken, diğer taraftan şirketler ticari marka başvuruları yapıyor. Son olarak GameStop bugün yaptığı açıklamada, kripto varlıklar dünyasına girmeye hazırlanırken bir kripto ve NFT cüzdanı piyasaya sürdüğünü duyurdu.

    Beta olarak kullanıma sunuldu

    GameStop’un NFT Cüzdan eklentisi Google Chrome tarayıcısı üzerinden beta olarak bazı kullanıcıların erişimine sunuldu.

    Şirket, Ethereum cüzdanının, oyuncuların ve diğerlerinin, merkezi olmayan uygulamalarda kripto para birimlerini ve NFT'leri web tarayıcılarından ayrılmak zorunda kalmadan depolamasına, göndermesine, almasına ve kullanmasına izin vereceğini açıkladı. 

    Marantz Rantz isimli bir YouTuber tarafından incelemesi yapılan cüzdan, NFT saklama, gönderme ve alma gibi işlevleri yerine getirebiliyor. Ayrıca söz konusu cüzdanın Ethereum’un yanı sıra Layer-2 ağlar ile de entegrasyona sahip olduğunu belirtelim.

    Cüzdan, henüz beta aşamasında ve şirket tarafından genel kullanıcılar için kullamıma açılmadı.

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