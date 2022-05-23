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    Manchester City'den NFT hamlesi

    Manchester City, 3D NFT koleksiyonu için Quidd isimli NFT platformu ile iş birliği yaptığını duyurdu. Oyuncuların NFT kartları satışa çıktı.                       
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    Manchester City'den NFT koleksiyonu için Quidd ile iş birliği
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    NFT dünyası piyasası her geçen gelişmeye ve büyümeye devam ederken, bu alandaki ortaklıklarda artış göstermeye başlamış durumda. Bu kez bir ortaklık haberi de Premier Lig'i şampiyon bitiren Manchester City’den geldi. Manchester City, NFT koleksiyonunu çıkartmak için Quidd ile ortaklık kurdu. 

    3D NFT koleksiyonu satacak

    Manchester City, Animoca Brands’in yan kuruluşu Quidd ile iş birliği yaparak, 3D NFT koleksiyonunu piyasaya sürecek. Manchester City, bu hamlesi ile taraftarlarla arasındaki etkileşimi artırmak istediği düşünüyor.

    NFT pazar yeri Quidd’in söz konusu ortaklık ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    “İş birliği, 20 Mayıs’ta başlayan ve sezonun sonuna kadar uzanan dört düşüş (drop) içeriyor. Taraftarlar, yalnızca spor koleksiyonculuğunda bir ilk olan 3D oyuncu kartlarını değil, aynı zamanda kulübün yakın tarihindeki önemli anları vurgulayan setleri de keşfedecek ve kart arkaya doğru döndürülürken bulunan arşiv detayları da bulunacak.”

    Son olarak hatırlatmak gerekirse Manchester City kısa süre önce Sony ile ortaklık kurduğunu duyurmuştu.

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