GameX’in başlangıç tarihi açıklandı: Tencent Türkiye'den 4 yeni oyun geliyor

Tam Boyutta Gör Oyunseverlerin merakla beklediği Uluslararası oyun ve eğlence etkinliği GameX, bu yıl 30 Ağustos’ta başlıyor. 30 Ağustos – 2 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleşecek etkinliğin en büyük katılıcımlarından Tencent ise, GameX 2023’te 4 yeni oyunun tanıtılacağını duyurdu. Peki İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikte bizlere neler bekliyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

Tencent, GameX 2023’te 4 yeni oyunun tanıtımını yapacak

GameX 2023, bölgenin en büyük buluşması olma özelliğini taşıyor ve 20 bin metrekarelik alanda birçok katılımcı markanın standının yanı sıra konserler, fenomen buluşmaları, B2B “Developer Conference”, seminerler, paneller, indie alanları, robot yarışları, drone yarışları, Geek Bazaar alanı, ödüllü cosplay yarışmaları ve çizgi roman/kitap bölümü yer alacağını belirtelim.

Etkinliğe 1.500 m2’lik stantla katılacak olan Tencent Türkiye ise, PUBG MOBILE’ın yanı sıra 4 yeni oyunun kullanıcılarla buluşacağını duyurdu. Ayrıca Tencent, çeşitli sahne performansları ve 40’ı aşkın içerik üretici ile buluşma etkinliklerine ek olarak GameX ziyaretçilerine özel olarak Yükselen Yıldızlar Turnuvası’nın Watch Party etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Storm Warfare'in Dizay Şefi ile özel röportaj 5 gün önce eklendi

Tencent Türkiye Ülke Müdürü Aras Şenyüz, bu yıl GameX 2023‘te uzun süredir üzerinde çalıştıkları büyük projeleri ilk defa oyun severler ile buluşturacaklarını söyledi. Bu duyuruya dahil olacak oyunlar ise SYNCED, Honor of Kings ve NBA Infinite olacak. Ayrıca yetkili isim, “PUBG Mobile ile fuarda çeşitli sahne performansları, buluşma etkinlikleri ve sürpriz hediyelerle dolu birbirinden heyecanlı aktivitelere imza atacağız'' dedi.

Biletler 15 Temmuz’da satışta

30 Ağutos – 2 Eylül tarihleri arasında İstanbul TÜYAP’ta gerçekleşecek olan GameX 2023’ün biletleri, 15 Temmuz’da satışa çıkacak. GameX 2023 için güncel bilgilere gamex.com.tr adresinden ve GameX’in sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

GameX için tarih verildi: Tencent Türkiye'den 4 yeni oyun geliyor