Tam Boyutta Gör Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), bir şirkete daha elektronik para izni verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre Garanti BBVA bünyesindeki Garanti Ödeme ve Elektronik Para şirketine faaliyet izni verildi.

6493 sayılı kanunun 12. maddesinde yer alan bentlere göre Garanti Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., ödeme hesabına para yatırılması veya para çekilmesi gibi hizmetler de dahil olmak üzere ödeme hesaplarının işletilmesine yönelik gerekli tüm işlemleri yapabilecek. Bunun yanında borçlandırma sistemi ve ödeme kartı gibi alanlarda da çalışmalar gerçekleştirme yetkisine sahip olacak.

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Ziraat Bankası, Yemeksepeti ve Halkbank'ın ardından elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermek için izin alan isimler arasında Garanti BBVA, Garanti Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ile adını yazdırdı.

Elektronik para şirketleri neler sunuyor?

Elektronik para şirketleri; mobil cüzdanlar, ön ödemeli kartlar, sanal kartlar gibi çeşitli dijital ödeme araçlarıyla dikkat çekiyor.

Genellikle kullanıcıların mobil cihazları üzerinden ödemeler yapmasını sağlayan uygulamalar sunarak beraberinde çeşitli ödeme seçeneklerini de beraberinde getiriyor. Geleneksel bankalara kıyasla daha düşük işlem masrafları sunan e-para şirketleri, özellikle uluslararası para transferlerinde daha hızlı işlem süreleri sağlıyor.

Bankaların ulaşamadığı ya da sınırlı erişim sağladığı bölgelere ve toplumlara finansal hizmet sunabilen elektronik para şirketleri, blockchain ve kripto para teknolojilerini entegre ederek kullanıcılara dijital varlık yönetme ve transfer etme imkanı da sunabiliyor.

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TCMB'den Garanti BBVA'ya elektronik para izni