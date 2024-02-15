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    Anlık Bildirim

    TCMB'den Garanti BBVA'ya elektronik para izni

    TCMB, Garanti Ödeme ve Elektronik Para şirketinin faaliyet iznini onayladığını Resmi Gazete ile duyurdu. Hangi hizmetler sunulacak?                                       
    TCMB'den Garanti BBVA'ya elektronik para izni Tam Boyutta Gör
    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), bir şirkete daha elektronik para izni verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre Garanti BBVA bünyesindeki Garanti Ödeme ve Elektronik Para şirketine faaliyet izni verildi.

    6493 sayılı kanunun 12. maddesinde yer alan bentlere göre Garanti Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., ödeme hesabına para yatırılması veya para çekilmesi gibi hizmetler de dahil olmak üzere ödeme hesaplarının işletilmesine yönelik gerekli tüm işlemleri yapabilecek. Bunun yanında borçlandırma sistemi ve ödeme kartı gibi alanlarda da çalışmalar gerçekleştirme yetkisine sahip olacak.

    Ziraat Bankası, Yemeksepeti ve Halkbank'ın ardından elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermek için izin alan isimler arasında Garanti BBVA, Garanti Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ile adını yazdırdı.

    Elektronik para şirketleri neler sunuyor?

    Elektronik para şirketleri; mobil cüzdanlar, ön ödemeli kartlar, sanal kartlar gibi çeşitli dijital ödeme araçlarıyla dikkat çekiyor.

    Genellikle kullanıcıların mobil cihazları üzerinden ödemeler yapmasını sağlayan uygulamalar sunarak beraberinde çeşitli ödeme seçeneklerini de beraberinde getiriyor. Geleneksel bankalara kıyasla daha düşük işlem masrafları sunan e-para şirketleri, özellikle uluslararası para transferlerinde daha hızlı işlem süreleri sağlıyor.

    Bankaların ulaşamadığı ya da sınırlı erişim sağladığı bölgelere ve toplumlara finansal hizmet sunabilen elektronik para şirketleri, blockchain ve kripto para teknolojilerini entegre ederek kullanıcılara dijital varlık yönetme ve transfer etme imkanı da sunabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 3 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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