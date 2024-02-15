TCMB'den Garanti BBVA'ya elektronik para izni

6493 sayılı kanunun 12. maddesinde yer alan bentlere göre Garanti Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., ödeme hesabına para yatırılması veya para çekilmesi gibi hizmetler de dahil olmak üzere ödeme hesaplarının işletilmesine yönelik gerekli tüm işlemleri yapabilecek. Bunun yanında borçlandırma sistemi ve ödeme kartı gibi alanlarda da çalışmalar gerçekleştirme yetkisine sahip olacak.
Ziraat Bankası, Yemeksepeti ve Halkbank'ın ardından elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermek için izin alan isimler arasında Garanti BBVA, Garanti Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ile adını yazdırdı.
Elektronik para şirketleri neler sunuyor?
Elektronik para şirketleri; mobil cüzdanlar, ön ödemeli kartlar, sanal kartlar gibi çeşitli dijital ödeme araçlarıyla dikkat çekiyor.
Genellikle kullanıcıların mobil cihazları üzerinden ödemeler yapmasını sağlayan uygulamalar sunarak beraberinde çeşitli ödeme seçeneklerini de beraberinde getiriyor. Geleneksel bankalara kıyasla daha düşük işlem masrafları sunan e-para şirketleri, özellikle uluslararası para transferlerinde daha hızlı işlem süreleri sağlıyor.
Bankaların ulaşamadığı ya da sınırlı erişim sağladığı bölgelere ve toplumlara finansal hizmet sunabilen elektronik para şirketleri, blockchain ve kripto para teknolojilerini entegre ederek kullanıcılara dijital varlık yönetme ve transfer etme imkanı da sunabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.