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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Garmin fidyecilere birkaç milyon dolar ödemiş olabilir

    Uygulamaları ve hizmetleri siber saldırı nedeniyle kesintiye uğrayan dünyaca ünlü Garmin, daha fazla zarara uğramamak için fidyecilerin taleplerini karşılamak zorunda kaldı.
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    Güvenlik
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Garmin fidyecilere birkaç milyon dolar ödemiş olabilir
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    Geçtiğimiz hafta dünyaca ünlü konumlama servisi Garmin’in siber saldırıya uğradığı ve hizmetlerin devre dışı kaldığı gündeme gelmişti. Saldırganların sadece verilerle yetinmediği ve fidye istediği de ifade ediliyordu. İddialar güçleniyor.

    Dev fidye

    Son dönemde giderek artan fidye yazılımları dev şirketlere dadanmış durumda. Bilgisayarlara sızarak verileri şifreleyen fidye yazılımları genelde kripto para karşılığında serbest bırakıyor. Garmin de işin içinden çıkamamış gibi.

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    Konumlama hizmetlerinin yanında giyilebilir cihaz da üreten firmanın tüm hizmetlerini kesintiye uğratan saldırı nedeniyle zaman kaybetmek istemediği ve fidyecilere boyun eğdiği iddia ediliyor. Diğer türlü çok daha büyük zararlar ortaya çıkabilecekti.

    İddialara göre firma Arete Incident Response organizasyonu üzerinden saldırganlara birkaç milyon dolarlık bir fidye ödedi ve verileri yeniden erişim sağladı. Firma ise saldırıların kaynağını ve fidyeyi resmi olarak açıklamış değil.

    Garmin’in WastedLocker fidye yazılımı kurbanı olduğu ifade ediliyor. Yazılımın Rus kaynaklı ve kara listede yer alan Evil Corp grubuna ait olduğu iddia edilse de Arete Incident Response farklı gruplara ait olabileceğini düşünüyor.



    https://www.engadget.com/garmin-cyber-attack-ransomware-payment-180211805.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    alemburda34 2 hf.
    hiç olmazsa. fidyeciler sözünün eriymiş parayı alıp toz olsalar daha kötü
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