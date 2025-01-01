Tabii orijinal dizisi Gassal ikinci sezondan ilk fragman geldi, Bayhan sürprizi

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Tam Boyutta Gör Squid Game 2 ile aynı dönemde yayınlanmasına rağmen ülkemizde geçen yılın en çok konuşulan yapımları arasında yerini almayı başaran Gassal dizisi ikinci sezonuna ait ilk tanıtım videosu yayınlandı.

Gassal dizisi ne anlatıyor?

Tabii platformunun Gassal dizisi, cenaze yıkayıcısı olan Baki isimli karakterin hayatını değiştirmeye karar vermesini odağına alıyor. Sosyalleşmeyi, toplum içine karışmayı deneyimleyen Baki, 30'lu yaşlarına kadar uzak durduğu şeylerin gerçekten anlamsız olduğunu keşfeder.

TRT Tabii tepkilere sebep oldu 1 ay önce eklendi

Başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı dizinin yönetmenliğini Selçuk Aydemir üstlenirken, senaryosunu Sümeyye Karaarslan kaleme aldı. Dramatik bir hikâyenin içerisine serpiştirdiği komedi unsurları ile de oldukça ilgi çekti.

Dizinin ikinci sezonu merakla beklenirken yapımcılar izleyicilere müjdeyi verdi. İkinci sezonun çekimlerinin bittiği ve kurgu aşamasına geçildiği açıklandı. Muhtemelen kısa bir süre içerisinde yayın tarihi de belli olacak.

Diğer taraftan Gassal ikinci sezona ait ilk tanıtım fragmanı da yayınlandı. İlk sezondaki nispeten karanlık bir atmosferin aksine ikinci sezonun biraz daha aydınlık bir Baki karakteri üzerine yoğunlaşacağı belirtildi. Ayrıca videoda Bayhan ayrıntısı da dikkat çekiyor. İlk sezonun müziklerini Şahin Kendirci seslendirmişti. İkinci sezonda ise bizi Bayhan karşılayacak.

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