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    TRT'nin dijital platformu Tabii'nin üye sayısı açıklandı

    TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, TRT'nin dijital içerik platformu Tabii'nin üye sayısını açıkladı. EURO 2024 maçlarının etkisiyle Tabii'nin üye sayısı önemli bir eşiği aştı.
    TRT'nin dijital platformu Tabii'nin üye sayısı açıklandı Tam Boyutta Gör
    TRT tarafından 2023’ün Mayıs ayında kullanıma sunulan dijital içerik platformu Tabii’nin üye sayısı belli oldu. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Tabii’nin 5 milyon üyeye ulaştığını duyurdu.

    Tabii, 2023’ün Mayıs ayında ücretsiz olarak kullanıma sunuldu. Platformda TRT yapımı dizi, film ve belgesellerin yanı sıra Tabii’ye özel yerli yapımlara da yer veriliyor. Platformda 30’dan fazla Tabii orijinal yapımı ve toplamda 20 bin saati aşan içerik bulunuyor. İçeriklerde Türkçe, İngilizce, Arapça, İspanyolca ve Urduca dil seçenekleri sunuluyor.

    Tabii platformu TRT kanallarını webden, mobilden ve akıllı TV uygulamalarından canlı izleme imkanı da sunuyor. EURO 2024 maçlarının yayınlandığı TRT 1’i uydudan izlemek isteyen vatandaşlar sinyal sorunları ile karşılaştı. Hal böyle olunca pek çok kullanıcı Tabii üzerinden TRT 1’i izlemeyi tercih etti. Gelinen noktada Tabii 5 milyon üyeye ulaştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 21 saat önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 23 saat önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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