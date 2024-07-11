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Tam Boyutta Gör TRT tarafından 2023’ün Mayıs ayında kullanıma sunulan dijital içerik platformu Tabii’nin üye sayısı belli oldu. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Tabii’nin 5 milyon üyeye ulaştığını duyurdu.

Tabii, 2023’ün Mayıs ayında ücretsiz olarak kullanıma sunuldu. Platformda TRT yapımı dizi, film ve belgesellerin yanı sıra Tabii’ye özel yerli yapımlara da yer veriliyor. Platformda 30’dan fazla Tabii orijinal yapımı ve toplamda 20 bin saati aşan içerik bulunuyor. İçeriklerde Türkçe, İngilizce, Arapça, İspanyolca ve Urduca dil seçenekleri sunuluyor.

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Tabii platformu TRT kanallarını webden, mobilden ve akıllı TV uygulamalarından canlı izleme imkanı da sunuyor. EURO 2024 maçlarının yayınlandığı TRT 1’i uydudan izlemek isteyen vatandaşlar sinyal sorunları ile karşılaştı. Hal böyle olunca pek çok kullanıcı Tabii üzerinden TRT 1’i izlemeyi tercih etti. Gelinen noktada Tabii 5 milyon üyeye ulaştı.

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TRT'nin dijital platformu Tabii'nin üye sayısı açıklandı