TRT'nin dijital platformu Tabii'nin üye sayısı açıklandı

Tabii, 2023’ün Mayıs ayında ücretsiz olarak kullanıma sunuldu. Platformda TRT yapımı dizi, film ve belgesellerin yanı sıra Tabii’ye özel yerli yapımlara da yer veriliyor. Platformda 30’dan fazla Tabii orijinal yapımı ve toplamda 20 bin saati aşan içerik bulunuyor. İçeriklerde Türkçe, İngilizce, Arapça, İspanyolca ve Urduca dil seçenekleri sunuluyor.
Tabii platformu TRT kanallarını webden, mobilden ve akıllı TV uygulamalarından canlı izleme imkanı da sunuyor. EURO 2024 maçlarının yayınlandığı TRT 1’i uydudan izlemek isteyen vatandaşlar sinyal sorunları ile karşılaştı. Hal böyle olunca pek çok kullanıcı Tabii üzerinden TRT 1’i izlemeyi tercih etti. Gelinen noktada Tabii 5 milyon üyeye ulaştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.