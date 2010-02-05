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Gateway Core i7 işlemcili oyun bilgisayarını tanıttı

Gateway, Core i7 işlemcili, yüksek bellek miktarına sahip oyun bilgisayarlarını tanıttı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Yazılım
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Gateway, Core i7 işlemcileri ile güçlendirilmiş oyun amaçlı 2 yeni masaüstü bilgisayar modellerini duyurdu.

Core i7 işlemcili Gateway Gateway FX6831-03 ve Gateway FX6831-01

Gateway'in FX serisi altında duyurduğu 2 modelde de Core i7 860 işlemci bulunuyor, 2.8Ghz hıza sahip olan bu işlemci Turbo Boost teknolojisi ile 3.46Ghz'a ulaşabiliyor. Sistem belleği tercihlerinde farklılık gösteren FX modellerinde; FX6831-03 modelinde 16GB DDR3 (1333Mhz) bellek kullanılırken bir alt model olan FX6831-01 modelinde bellek miktarının 8GB DDR3(1333Mhz) olduğu söyleniyor. Gateway, ekran kartı tercihini her iki modelde de eşit tutup bu tercihi 1GB harici belleğe sahip olan ATI HD5850'den yana kullanıyor. Depolama alanında da farklılık göstermeyen FX modellerinde 1.5 TB depolama alanına sahip 7200 rpm'lik 1 adet sabit disk bulunuyor.

Gateway, Core i7 işlemcili oyun bilgisayarlarında Windows® 7 Home Premium 64-bit kullanırken, her iki bilgisayarında 7.1 ses desteği sunduğu söyleniyor. FX6831-03 ve FX6831-01 modellerinde bellek miktarının dışındaki bir diğer farklılık ise optik sürücü tercihinde ortaya çıkıyor. Gateway, FX6831-03 modelinde 16x SuperMulti DVD +/-R yazıcının yanına 4X BD-ROM / DVD Bluray sürücü eklediğini açıklıyor. FX6831-01 modelinde ise sadece 16x SuperMulti DVD yazıcı bulunuyor.

Gateway'in Core i7 işlemcili oyun bilgisayarlarının fiyatları ise şu şekilde belirtiliyor

  • Gateway FX6831-03

Intel Core i7 860, 2.8GHz Turbo Boost Teknoloji desteği ile 3.46GHz'a kadar hız yükseltme
ATI Radeon HD5850 - 1Gb harici video belleği
16GB bellek (DDR3 dual channel 1333MHz)
1.5TB SATA sabit disk(1) (7200RPM)
16X DVD+/-R/RW SuperMulti
Blu-ray disc 4X BD-ROM / DVD-SuperMulti Drive
Windows® 7 Home Premium 64-bit

Fiyat: 1,699$

  • Gateway FX6831-01

Intel Core i7 860, 2.8GHz Turbo Boost Teknoloji desteği ile 3.46GHz'a kadar hız yükseltme
ATI Radeon HD5850 1Gb harici video belleği
8GB bellek (DDR3 dual channel 1333MHz)
1.5TB SATA sabit disk(1) (7200RPM)
16X DVD+/-R/RW SuperMulti Drive
Windows® 7 Home Premium 64-bit

Fiyat: 1,299$

Kaynak:


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DH Misafiri 9 yıl
kedi uzanamadığı ciğere pis dermiş bu bilgisayarı bile kötüleniyorsa gözünüz doysun..
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alpa07 9 yıl
(16 GB RAM LAR )SANKİ 1333 MHZ BİDE OSİSTEME BU RAMLAER YAKIŞMAMIŞ
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Momo-Oz 9 yıl
işletim sistemine 250 ytl verceğime laptop alırım , hem işletim sistemi bedavaya gelir hem laptop :D
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adilazimdegilx 9 yıl
Sağlam sistemler. Kişiye özel bazı değişiklikler yapılırsa daha da güzel olur. Ama home premium? Direk formatla başlatacaklar illaki
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tarkancek 9 yıl
İşte oyun bilgisayarı diye bn buna derim en iyi oyunları ve yakında çıkacakları son kalite oynanır:))
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Asil 9 yıl
mis gibi sistem para olcak direk alırdım valla 8gbli olandan
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lvlono 9 yıl
Bence fiyat uygun...
İşlemci 330$
anakart 200$
HDD 140$
8Gb.DRR3 1333Mhz.250$
ekran kartı 350$
16X DVD 30$
1300$ yapıyor toplamda.Şık bir kasa,klavye-mause ve Windows® 7 Home Premium da cabası. Hatam varsa düzeltin lütfen.
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Camelot22 9 yıl
Takılan sisteme göre fiyat iyi ancak sistem dengesiz bir kere anakartı ne ? niye 1333 16gb ? Sanki 1333 ler ellerinde kalmış çıkartmak istermiş gibi :)


Şeytana uyup almak var sistemi parçalayıp satmak var
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Reddemon35 9 yıl
Gateway hp den daha eski bir pc üreticisi hocam naptın sen ya amerikanın deviydi bir ara iflasın eşiğine gelmişti ama toparladılar.
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stradosphere 9 yıl
Neden fiyat sorunlu olsunki işlemcinin fiyatı belli 16gb bellek demiş şu an bellek fiyatları yükselişte.Üstüne de kendi kâr payını eklerse çıkan fiyat öyle çok acayip değil,gidip 1500 dolar casper'ın dandik pc sine para veriliyorsa buna da verilir.
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kaiser_q 9 yıl
e.k 5870. ramlar 2000mhz olsaymış iyi olurmuş.bir de ne kadar 64 bit olsada 16 gb ram biraz abartı olmuş gibi yav
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SupermanPrime 9 yıl
8gb tamamda 16 gb bellek niye koymuşlarsa bir işe yarayacak sanki 1333mhz koymanında anlamı yok.
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Tolgá 9 yıl
fazla güzel değil..anakartı allah bilir inteldir..bellekler 1333 mhz olmamış
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