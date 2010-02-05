Gateway Core i7 işlemcili oyun bilgisayarını tanıttı

Gateway, Core i7 işlemcileri ile güçlendirilmiş oyun amaçlı 2 yeni masaüstü bilgisayar modellerini duyurdu.

Core i7 işlemcili Gateway Gateway FX6831-03 ve Gateway FX6831-01

Gateway'in FX serisi altında duyurduğu 2 modelde de Core i7 860 işlemci bulunuyor, 2.8Ghz hıza sahip olan bu işlemci Turbo Boost teknolojisi ile 3.46Ghz'a ulaşabiliyor. Sistem belleği tercihlerinde farklılık gösteren FX modellerinde; FX6831-03 modelinde 16GB DDR3 (1333Mhz) bellek kullanılırken bir alt model olan FX6831-01 modelinde bellek miktarının 8GB DDR3(1333Mhz) olduğu söyleniyor. Gateway, ekran kartı tercihini her iki modelde de eşit tutup bu tercihi 1GB harici belleğe sahip olan ATI HD5850'den yana kullanıyor. Depolama alanında da farklılık göstermeyen FX modellerinde 1.5 TB depolama alanına sahip 7200 rpm'lik 1 adet sabit disk bulunuyor.

Gateway, Core i7 işlemcili oyun bilgisayarlarında Windows® 7 Home Premium 64-bit kullanırken, her iki bilgisayarında 7.1 ses desteği sunduğu söyleniyor. FX6831-03 ve FX6831-01 modellerinde bellek miktarının dışındaki bir diğer farklılık ise optik sürücü tercihinde ortaya çıkıyor. Gateway, FX6831-03 modelinde 16x SuperMulti DVD +/-R yazıcının yanına 4X BD-ROM / DVD Bluray sürücü eklediğini açıklıyor. FX6831-01 modelinde ise sadece 16x SuperMulti DVD yazıcı bulunuyor.

Gateway'in Core i7 işlemcili oyun bilgisayarlarının fiyatları ise şu şekilde belirtiliyor

Gateway FX6831-03

Intel Core i7 860, 2.8GHz Turbo Boost Teknoloji desteği ile 3.46GHz'a kadar hız yükseltme

ATI Radeon HD5850 - 1Gb harici video belleği

16GB bellek (DDR3 dual channel 1333MHz)

1.5TB SATA sabit disk(1) (7200RPM)

16X DVD+/-R/RW SuperMulti

Blu-ray disc 4X BD-ROM / DVD-SuperMulti Drive

Windows® 7 Home Premium 64-bit

Fiyat: 1,699$

Gateway FX6831-01

Intel Core i7 860, 2.8GHz Turbo Boost Teknoloji desteği ile 3.46GHz'a kadar hız yükseltme

ATI Radeon HD5850 1Gb harici video belleği

8GB bellek (DDR3 dual channel 1333MHz)

1.5TB SATA sabit disk(1) (7200RPM)

16X DVD+/-R/RW SuperMulti Drive

Windows® 7 Home Premium 64-bit

Fiyat: 1,299$

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