God of War Ragnarök PC sistem gereksinimleri açıklandı

- God of War Ragnarök PC sistem gereksinimleri
- Minimum sistem gereksinimleri (1080p @30FPS ortalama)
- Önerilen sistem gereksinimleri (1080p @60FPS ortalama)
- Yüksek sistem gereksinimleri (1440p @60FPS ortalama)
- Performans sistem gereksinimleri (4K @60FPS ortalama)
- Ultra sistem gereksinimleri (4K @60FPS ortalama)
- God of War Ragnarök PC ne zaman çıkacak?
- Yorumlar
God of War Ragnarök PC versiyonu, Nvidia DLSS 3.7, AMD FSR 3.1, Intel XeSS 1.3 gibi tüm büyük ekran kartı üreticisi teknolojilerini destekliyor. Oyunu oynamak için PlayStatiton Network hesabı gerekiyor.
God of War Ragnarök PC sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri (1080p @30FPS ortalama)
- Ekran kartı: NVIDIA GTX 1060 veya AMD RX 5500 XT
- İşlemci: Intel i5-4670 veya AMD Ryzen 3 1200
- Bellek: 8 GB RAM
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- Depolama: 190 GB SSD
Önerilen sistem gereksinimleri (1080p @60FPS ortalama)
- Ekran kartı: NVIDIA 2060 Super veya AMD RX 5700
- İşlemci: Intel i5-8600 veya AMD Ryzen 5 3600
- Bellek: 16 GB RAM
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- Depolama: 190 GB SSD
Yüksek sistem gereksinimleri (1440p @60FPS ortalama)
- Ekran kartı: NVIDIA RTX 3070 veya AMD RX 6800
- İşlemci: Intel i7-7700K veya AMD Ryzen 7 2700X
- Bellek: 16 GB RAM
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- Depolama: 190 GB SSD
Performans sistem gereksinimleri (4K @60FPS ortalama)
- Ekran kartı: NVIDIA RTX 3080 Ti veya AMD RX 6900 XT
- İşlemci: Intel i7-7700K veya AMD Ryzen 7 2700X
- Bellek: 16 GB RAM
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- Depolama: 190 GB SSD
Ultra sistem gereksinimleri (4K @60FPS ortalama)
- Ekran kartı: NVIDIA RTX 4070 Ti veya AMD RX 7900 XT
- İşlemci: Intel i5-11600K
- Bellek: 16 GB RAM
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- Depolama: 190 GB SSD
God of War Ragnarök PC ne zaman çıkacak?
God of War Ragnarök PC, 19 Eylül'de çıkacak. Epic Games'de 1.499 TL, Steam'de 49.99 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.