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    Anlık Bildirim

    God of War Ragnarök PC sistem gereksinimleri açıklandı

    God of War Ragnarök 19 Eylül'de PC platformuna çıkış yapacak.  Sony, God of War Ragnarok sistem gereksinimleri nasıl olacak merak edenler için açıklamada bulundu.
    God of War Ragnarök PC sistem gereksinimleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Santa Monica Studio'dan eleştirmenlerin beğenisini kazanan God of War'un devam oyunu God of War Ragnarök, Jetpack Interactive aracılığıyla PC'ye geliyor. Peki, God of War Ragnarök PC sistem gereksinimleri nasıl olacak? Sony, beklenen açıklamayı yaptı.

    God of War Ragnarök PC versiyonu, Nvidia DLSS 3.7, AMD FSR 3.1, Intel XeSS 1.3 gibi tüm büyük ekran kartı üreticisi teknolojilerini destekliyor. Oyunu oynamak için PlayStatiton Network hesabı gerekiyor.

    God of War Ragnarök PC sistem gereksinimleri

    God of War Ragnarök sistem gereksinimleri nasıl Tam Boyutta Gör
    God of War Ragnarök, 1080p kalitede en düşük ayarlarda oynatmak için; NVIDIA GTX 1060 veya AMD RX 5500 XT ekran kartına, Intel i5-4670K veya AMD Ryzen 3 1200 işlemciye, 8GB RAM’li bir bilgisayar gerektiriyor. Oyun, maksimum 4K 60FPS hızda çalışacak. Oyunu sorunsuzca kurup oynamak için bilgisayarınızda 190GB boş alan olması gerekiyor. İşte God of War Ragnarök PC sistem gereksinimleri:

    Minimum sistem gereksinimleri (1080p @30FPS ortalama)

    • Ekran kartı: NVIDIA GTX 1060 veya AMD RX 5500 XT
    • İşlemci: Intel i5-4670 veya AMD Ryzen 3 1200
    • Bellek: 8 GB RAM
    • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
    • Depolama: 190 GB SSD

    Önerilen sistem gereksinimleri (1080p @60FPS ortalama)

    • Ekran kartı: NVIDIA 2060 Super veya AMD RX 5700
    • İşlemci: Intel i5-8600 veya AMD Ryzen 5 3600
    • Bellek: 16 GB RAM
    • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
    • Depolama: 190 GB SSD

    Yüksek sistem gereksinimleri (1440p @60FPS ortalama)

    • Ekran kartı: NVIDIA RTX 3070 veya AMD RX 6800
    • İşlemci: Intel i7-7700K veya AMD Ryzen 7 2700X
    • Bellek: 16 GB RAM
    • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
    • Depolama: 190 GB SSD

    Performans sistem gereksinimleri (4K @60FPS ortalama)

    • Ekran kartı: NVIDIA RTX 3080 Ti veya AMD RX 6900 XT
    • İşlemci: Intel i7-7700K veya AMD Ryzen 7 2700X
    • Bellek: 16 GB RAM
    • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
    • Depolama: 190 GB SSD

    Ultra sistem gereksinimleri (4K @60FPS ortalama)

    • Ekran kartı: NVIDIA RTX 4070 Ti veya AMD RX 7900 XT
    • İşlemci: Intel i5-11600K
    • Bellek: 16 GB RAM
    • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
    • Depolama: 190 GB SSD

    God of War Ragnarök PC ne zaman çıkacak?

    God of War Ragnarök PC, 19 Eylül'de çıkacak. Epic Games'de 1.499 TL, Steam'de 49.99 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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