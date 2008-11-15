Gears Of War 2 (Xbox 360) inceleme videosu

Haber Editörü
Platform:Xbox 360
Xbox 360 ’ın en büyük hitlerinden biri olan Gears Of War, 2. oyunu ile karşımıza çıkıyor. İlk oyunu ile büyük ses getirmeyi başaran seri, 2. oyunu ile de kaldığı yerden devam ediyor. Kısacası tekrardan testereyle Locust kesmeye gidiyoruz.
http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page= Paylaş Tweetle
Gears of War süper bi oyundu, son Boss da baya bi takılmıştım gerçi
Serinin 2.sini PC ye sabırsızlıkla bekliyorum
"Özellikle son seviyelerde canlı kalmak için epey cabalamamı gereKİYOR"
Gerçekten çok sinir bozucu. Bu sorunu çözersen mükemmel iş yapmış olursun.
Oyun hakkında bilgilendirme ve video düzeni çok iyi. Ses konusunu da hallederseniz çok iyi oturur.
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