Gears Of War 2 (Xbox 360) inceleme videosu

Platform:Xbox 360

Xbox 360 ’ın en büyük hitlerinden biri olan Gears Of War, 2. oyunu ile karşımıza çıkıyor. İlk oyunu ile büyük ses getirmeyi başaran seri, 2. oyunu ile de kaldığı yerden devam ediyor. Kısacası tekrardan testereyle Locust kesmeye gidiyoruz.

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