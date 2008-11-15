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Gears Of War 2 (Xbox 360) inceleme videosu

10 yıl
136,1b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Platform:Xbox 360

Xbox 360 ’ın en büyük hitlerinden biri olan Gears Of War, 2. oyunu ile karşımıza çıkıyor. İlk oyunu ile büyük ses getirmeyi başaran seri, 2. oyunu ile de kaldığı yerden devam ediyor. Kısacası tekrardan testereyle Locust kesmeye gidiyoruz.


http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page=
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d.gurcan 3 yıl
dadadas
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d.gurcan 3 yıl
dadadadsadad
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ILoveYouHagi 10 yıl
Video süper olmuş, hazırlayan ve emeği geçen herkese teşekkürler.
Gears of War süper bi oyundu, son Boss da baya bi takılmıştım gerçi

Serinin 2.sini PC ye sabırsızlıkla bekliyorum
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JOELLAMBERT 10 yıl
İnsane de başladım yarısına kadar geldim oyunun ama çıldırmak üzereyim,kafamı kaldrdığım an geberiyorum sırf o 150G yi almak için bitireceğim fena taktım kafaya
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After_Dark 10 yıl
Güzel bir inceleme olmuş elinize sağlık.Acaba PC ne gibi bir zamanda çıkar.
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vıctorya 10 yıl
arkadaşlar gears of war 2 pc ye ne zaman gelecek??
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inzu 10 yıl
Hocam nolursun konuşurken her cümnlenin sonuna vurgu yapma.
"Özellikle son seviyelerde canlı kalmak için epey cabalamamı gereKİYOR"
Gerçekten çok sinir bozucu. Bu sorunu çözersen mükemmel iş yapmış olursun.
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Sfred 10 yıl
Ben de aynı noktaya değinecektim. İncelemeyi yapan arkadaşın eline sağlık ancak gerçekten ses tonlamasını düzeltmeniz gerek. Sonlardaki 'geliyor, ediyor, gidiyor' tarzı bitirişler ve tonlamalar video 'nun havasını bozuyor.

Oyun hakkında bilgilendirme ve video düzeni çok iyi. Ses konusunu da hallederseniz çok iyi oturur.
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Tanzey 10 yıl
COD 5 bekliyoruz
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Daxteroy 10 yıl
Video için teşekkürler. Call Of Duty World At War bekliyoruz
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RavingLunatic 10 yıl
Sondaki kare bomba....
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cigabyte2 10 yıl
Güzel Oyun Gerçektende
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ScRyedd 10 yıl
Ellerine sağlık Erdinç abi çok iyi olmuş bu da, bekledim valla 1 haftadan beri sonunda geldi.

Tebrikler
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Jr.MaD 10 yıl
Genel puan 10 bence.
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The_VeJaR 10 yıl
of ya bi xbox 360'ım olsa :) Video için emeyi geçen herkee tşk.
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genle yüklü gemi 10 yıl
saolasın çoktandır bekliyorum bunu.hemen izlemeye başlıyorum.
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