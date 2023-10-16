Geçmiş WhatsApp konuşmaları kolayca bulunabilecek: İşte yeni özellik

Tam Boyutta Gör WhatsApp, kullanıcıların belirli bir tarihteki konuşmalarına daha kolay ulaşmalarını sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Tarihe göre mesaj arama özelliği, şu anda WhatsApp Web uygulaması için geliştirilme aşamasında.

WhatsApp, aramalarda güvenliği artırıyor: İşte yeni özellik 2 gün önce eklendi

Tarihe göre mesaj arama

WhatsApp, web uygulamasında da kullanıcı deneyimini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor ve beta programına dahil olan kullanıcılara yeni özellikleri sunuyor. Kullanıcıların mesajlarını hızlı bir şekilde bulmalarını sağlamak amacıyla yeni kenar çubuğu ve grup sohbet filtresinin ardından tarihe göre mesaj bulma özelliği getiriliyor.

WhatsApp web uygulamasında kullanıcılar takvim simgesine tıklayarak paneli açıp belli bir tarihte paylaşılan mesajı zahmetsizce bulabilecek. Bu özellik iOS için WhatsApp beta 22.24.0.77 sürümünde mevcut.

Tarihe dayalı arama, geçmiş konuşmalardan belli mesajları almak gerektiğinde çok faydalı bir özellik. Mesajı tarihe göre arama özelliğinin WhatsApp web uygulamasına ne zaman geleceği belli değil.

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Geçmiş WhatsApp mesajları kolayca bulunabilecek