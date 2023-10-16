Geçmiş WhatsApp konuşmaları kolayca bulunabilecek: İşte yeni özellik

Tarihe göre mesaj arama
WhatsApp, web uygulamasında da kullanıcı deneyimini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor ve beta programına dahil olan kullanıcılara yeni özellikleri sunuyor. Kullanıcıların mesajlarını hızlı bir şekilde bulmalarını sağlamak amacıyla yeni kenar çubuğu ve grup sohbet filtresinin ardından tarihe göre mesaj bulma özelliği getiriliyor.
WhatsApp web uygulamasında kullanıcılar takvim simgesine tıklayarak paneli açıp belli bir tarihte paylaşılan mesajı zahmetsizce bulabilecek. Bu özellik iOS için WhatsApp beta 22.24.0.77 sürümünde mevcut.
Tarihe dayalı arama, geçmiş konuşmalardan belli mesajları almak gerektiğinde çok faydalı bir özellik. Mesajı tarihe göre arama özelliğinin WhatsApp web uygulamasına ne zaman geleceği belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.