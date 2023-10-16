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    Anlık Bildirim

    Geçmiş WhatsApp konuşmaları kolayca bulunabilecek: İşte yeni özellik

    WhatsApp uygulamasına tarihe göre mesaj bulma özelliği geliyor. Şu anda beta programındaki kullanıcılara sunulan özellik sayesinde çok eski mesajlar kolayca bulunabilecek.
    whatsapp web tarihe göre arama mesaj bulma Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, kullanıcıların belirli bir tarihteki konuşmalarına daha kolay ulaşmalarını sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Tarihe göre mesaj arama özelliği, şu anda WhatsApp Web uygulaması için geliştirilme aşamasında.

    Tarihe göre mesaj arama

    WhatsApp, web uygulamasında da kullanıcı deneyimini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor ve beta programına dahil olan kullanıcılara yeni özellikleri sunuyor. Kullanıcıların mesajlarını hızlı bir şekilde bulmalarını sağlamak amacıyla yeni kenar çubuğu ve grup sohbet filtresinin ardından tarihe göre mesaj bulma özelliği getiriliyor.

    WhatsApp web uygulamasında kullanıcılar takvim simgesine tıklayarak paneli açıp belli bir tarihte paylaşılan mesajı zahmetsizce bulabilecek. Bu özellik iOS için WhatsApp beta 22.24.0.77 sürümünde mevcut.

    Tarihe dayalı arama, geçmiş konuşmalardan belli mesajları almak gerektiğinde çok faydalı bir özellik. Mesajı tarihe göre arama özelliğinin WhatsApp web uygulamasına ne zaman geleceği belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 10 saat önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 3 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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