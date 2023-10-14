WhatsApp arayüzü yenileniyor! İşte yeni tasarımı 1 gün önce eklendi

Aramalarda IP adresiniz korunacak

Aramalarda IP adresini koruma seçeneği, kullanıcıların IP adreslerini ve konumlarını kötü niyetli kişilerden koruyarak aramalara ekstra bir güvenlik katmanı ekliyor. Yeni seçeneğe gizlilik ayarları ekranında gelişmiş bölümünden erişilebilecek. Seçenek açıldığında, aramadaki kişilerin IP adresi güvenli bir şekilde WhatsApp sunucuları üzerinden aktarılarak konumları koruma altına alınacak. Ancak bağlantının şifrelenmesi ve yönlendirilmesi nedeniyle arama kalitesi bir miktar etkilenecek.

Bu özellik, bilinmeyen kişilerle bir WhatsApp görüşmesi sağladığınızda özel bilgilerinizin takip edilmesini zorlaştıracak. Aramalarda IP adresini korumaya yönelik yeni gizlilik özelliği, Android için Google Play Store’dan, iOS için TestFlight uygulamasından WhatsApp beta sürümünü yükleyen bazı beta test kullanıcılarına sunuldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

WhatsApp, aramalarda güvenliği artırıyor: İşte yeni özellik