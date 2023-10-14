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    WhatsApp, aramalarda güvenliği artırıyor: İşte yeni özellik

    WhatsApp, aramaların daha güvenli gerçekleşmesi için yeni gizlilik özelliğini kullanıma sunuyor. Yeni özellik, beta programına katılan Android telefon ve iPhone'lara sunuldu.
    whatsapp arama ip adresini koruma Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, bilinmeyen aramaları sessize alma özelliğinin ardından aramalarda IP adresinizi koruyacak yeni bir özelliği kullanıma sunacak. Yeni gizlilik seçeneği, kötü niyetli kişilerin aramalarda bulunduğuz konumu tahmin etmesini zorlaştıracak.

    Aramalarda IP adresiniz korunacak

    Aramalarda IP adresini koruma seçeneği, kullanıcıların IP adreslerini ve konumlarını kötü niyetli kişilerden koruyarak aramalara ekstra bir güvenlik katmanı ekliyor. Yeni seçeneğe gizlilik ayarları ekranında gelişmiş bölümünden erişilebilecek. Seçenek açıldığında, aramadaki kişilerin IP adresi güvenli bir şekilde WhatsApp sunucuları üzerinden aktarılarak konumları koruma altına alınacak. Ancak bağlantının şifrelenmesi ve yönlendirilmesi nedeniyle arama kalitesi bir miktar etkilenecek.

    Bu özellik, bilinmeyen kişilerle bir WhatsApp görüşmesi sağladığınızda özel bilgilerinizin takip edilmesini zorlaştıracak. Aramalarda IP adresini korumaya yönelik yeni gizlilik özelliği, Android için Google Play Store’dan, iOS için TestFlight uygulamasından WhatsApp beta sürümünü yükleyen bazı beta test kullanıcılarına sunuldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 1 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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