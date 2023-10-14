WhatsApp, aramalarda güvenliği artırıyor: İşte yeni özellik

Aramalarda IP adresiniz korunacak
Aramalarda IP adresini koruma seçeneği, kullanıcıların IP adreslerini ve konumlarını kötü niyetli kişilerden koruyarak aramalara ekstra bir güvenlik katmanı ekliyor. Yeni seçeneğe gizlilik ayarları ekranında gelişmiş bölümünden erişilebilecek. Seçenek açıldığında, aramadaki kişilerin IP adresi güvenli bir şekilde WhatsApp sunucuları üzerinden aktarılarak konumları koruma altına alınacak. Ancak bağlantının şifrelenmesi ve yönlendirilmesi nedeniyle arama kalitesi bir miktar etkilenecek.
Bu özellik, bilinmeyen kişilerle bir WhatsApp görüşmesi sağladığınızda özel bilgilerinizin takip edilmesini zorlaştıracak. Aramalarda IP adresini korumaya yönelik yeni gizlilik özelliği, Android için Google Play Store’dan, iOS için TestFlight uygulamasından WhatsApp beta sürümünü yükleyen bazı beta test kullanıcılarına sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.