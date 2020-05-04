Geçtiğimiz ay Hindistan'da bir tane bile sıfır araç satılmadı

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri otomotiv oldu. Avrupa ülkelerindeki otomobil satışlarında yüzde 89’a varan ciddi düşüşler yaşandı.

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Farklı ülkelerden Nisan ayına ilişkin pazar verileri gelmeye başlayınca durumun bazı ülkelerde daha da ciddi olduğu anlaşıldı. Özellikle Hindistan, otomobil satışlarının koronavirüs salgınından en çok etkilendiği ülkelerden biri oldu. Öyle ki, paylaşılan verilere göre geçtiğimiz ay ülkede bir tane bile araç satılmadı. Bu durum, 1,35 milyar nüfusa sahip ülkenin tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca Bkz. "Türkiye'de motosiklet satışlarındaki düşüş sürüyor"

Ülkedeki otomotiv sektörünün Nisan ayı boyunca durmasında, salgının yayılma hızını yavaşlatmak için alınan sıkı önlemler etkili oldu. 24 Mart tarihinden itibaren tüm ülkeyi karantinaya alan yetkililer, acil ihtiyaçlara ilişkin üretim ve satış hariç tüm işletmeleri ve fabrikaları kapattı. Böylece otomotiv sektörü de tamamen kepenk indirmiş oldu. İlk etapta 14 Nisan’a kadar geçerli olan bu süreç, daha sonra 3 Mayıs’a kadar uzatıldı.

Türkiye'de de Nisan ayında satışlar düştü

Sektör temsilcilerinden gelen bilgilere göre durum ülkemizde de pek farklı değil. Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Habertürk’e yaptığı açıklamada normal şartlarda bir günde yaptıkları satışa Nisan’da ancak bir ay boyunca ulaşabildiklerini dile getirdi. Bunun sebebini üretimin durması nedeniyle bayilerde araç olmamasına bağlayan Bozkurt, fabrikaların üretime sınırlı kapasite ile başlaması nedeniyle önümüzdeki 6 ay araç bulunurluğunun zorlaşacağını dile getirdi.

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