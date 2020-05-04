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    Geçtiğimiz ay Hindistan'da bir tane bile sıfır araç satılmadı

    Koronavirüs salgını nedeniyle ülke çapında karantina gibi sıkı önlemler alan Hindistan'da acil ihtiyaçlara ilişkin üretim ve satışlar hariç tüm işletme ve fabrikalar kapandı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Geçtiğimiz ay Hindistan'da bir tane bile sıfır araç satılmadı
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    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri otomotiv oldu. Avrupa ülkelerindeki otomobil satışlarında yüzde 89’a varan ciddi düşüşler yaşandı.

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    Farklı ülkelerden Nisan ayına ilişkin pazar verileri gelmeye başlayınca durumun bazı ülkelerde daha da ciddi olduğu anlaşıldı. Özellikle Hindistan, otomobil satışlarının koronavirüs salgınından en çok etkilendiği ülkelerden biri oldu. Öyle ki, paylaşılan verilere göre geçtiğimiz ay ülkede bir tane bile araç satılmadı. Bu durum, 1,35 milyar nüfusa sahip ülkenin tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'de motosiklet satışlarındaki düşüş sürüyor"

    Ülkedeki otomotiv sektörünün Nisan ayı boyunca durmasında, salgının yayılma hızını yavaşlatmak için alınan sıkı önlemler etkili oldu. 24 Mart tarihinden itibaren tüm ülkeyi karantinaya alan yetkililer, acil ihtiyaçlara ilişkin üretim ve satış hariç tüm işletmeleri ve fabrikaları kapattı. Böylece otomotiv sektörü de tamamen kepenk indirmiş oldu. İlk etapta 14 Nisan’a kadar geçerli olan bu süreç, daha sonra 3 Mayıs’a kadar uzatıldı.

    Türkiye'de de Nisan ayında satışlar düştü

    Sektör temsilcilerinden gelen bilgilere göre durum ülkemizde de pek farklı değil. Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Habertürk’e yaptığı açıklamada normal şartlarda bir günde yaptıkları satışa Nisan’da ancak bir ay boyunca ulaşabildiklerini dile getirdi. Bunun sebebini üretimin durması nedeniyle bayilerde araç olmamasına bağlayan Bozkurt, fabrikaların üretime sınırlı kapasite ile başlaması nedeniyle önümüzdeki 6 ay araç bulunurluğunun zorlaşacağını dile getirdi.



    Kaynakça https://www.carscoops.com/2020/05/not-a-single-new-car-was-sold-in-india-last-month/ https://www.haberturk.com/toyota-turkiye-ceo-su-gunluk-satis-rakamina-1-ayda-ulastik-haberler-2666196-ekonomi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    nightdrive (Osman Aga) 1 hf. en beğenilen
    2.elciler coşar şimdi ne de olsa 6 ay araç yok.yükseltin abi yükseltin piyasayı
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    trojana 1 hf.
    Vay be, bizim millette fellik fellik araba ariyor almak için.
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    hoksi (hoksi ) 1 hf.
    Biz de rekor kırdık
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    TheCaliph_ 1 hf.
    Hindistan'da sokaga cikma yasagi var. 3 Mayis gibi bitecekti sonra Mayis sonuna kadar olmasi tartisiliyordu sanirim bu ara Temmuz sonu tartisiliyor cunku rakamlar artti orada da.



    Bizdeki virus hafta ici calismiyor bu yuzden hafta ici disaridayiz mis gibi.
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    hsn_33 (hasan erkan) 1 hf.
    Bizdekş sistem daha değişik işliyor. Virüs var satış yok diyorlar bir yandanda 3 defa zam yaptılar. Bu ne perhiz bu ne lahanası turşusu
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    AsiretinMarjinalCocugu (Liceli ) 1 hf.
    0km Civic'e gelen zam 6bin

    10 yaşındaki Civic'e gelen zam 17bin



    Bi de 6ay araç yok diyor sayın distribütör.Okey, survival mode is opening
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    DoğanGörünümlüToros 1 hf.
    Dolar olmuş 75 rupi, tuktuk alinmaz bu devirde.
    Yanıtla +1
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    BOLDVIPER 1 hf.
    ikinci el fiyatları resmen uçuyor tabi baglantılı olarak sıfırda uçuk

    araba almak zor iş gerçekten
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf.
    Bizim ülkemizde " 2. ele param yetmedi o yüzden 0 aldım" diye bir söz var yav. :D
    Yanıtla +2
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    Locaste Siarnaq (Mustafa Çakmak) 1 hf.
    İyi ki araba alma derdim yok kafam rahat.
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    khytr89 (Hakan ) 1 hf.
    Türkiye de de sıfır araba bulmak zor
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    2808 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    otomobil satışları nisan, hindistan ve
    2 etiket daha toyota türkiye Bilim ve Teknoloji
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