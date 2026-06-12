Toyota’dan AB’ye çağrı: Türkiye üretimi de kapsama dahil edilmeli

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Tam Boyutta Gör Toyota, Avrupa Birliği’nin “Made in Europe” (Avrupa’da Üretim) hedefleri kapsamında gündeme gelen yeni üretim kurallarının yatırım ve istihdam üzerinde olumsuz etki yaratabileceği ve Avrupa’da üretilen otomobilleri Çinli rakiplerine kıyasla daha pahalı hale getirebileceği uyarısında bulundu.

Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı teklif; şirket filoları için satın alınacak araçlar ve küçük elektrikli otomobillerin kamu alımları ile sübvansiyonlardan yararlanabilmesi için AB içinde üretilmesini şart koşuyor. “Industrial Accelerator Act” olarak bilinen düzenleme taslağı ayrıca, bataryalar hariç olmak üzere otomotiv bileşenlerinde yüzde 70 yerel içerik oranı zorunluluğu getiriyor. Bu şart, sübvansiyonlar veya kamu sözleşmelerinden yararlanabilmek için temel kriterlerden biri olacak.

Söz konusu plan, Birleşik Krallık, Türkiye ve Fas gibi AB dışı ülkelerden araç ihraç eden küresel üreticilerden ciddi tepki topladı.

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Toyota Avrupa operasyonları yöneticisi Yoshihiro Nakata; Japonya, Birleşik Krallık ve Türkiye gibi ülkelerin dışarıda bırakılmasının gelecekteki yatırımlar, istihdam ve teknoloji transferini riske atabileceğini belirtti. Toyota’nın Avrupa ve Birleşik Krallık’ta sekiz fabrikası ve yaklaşık 25 bin çalışanı bulunuyor. Şirket, bu ülkelerde üretilen araçların da teşvik kapsamına alınmasını talep ediyor.

Jaguar Land Rover ise Brüksel’e, üretim yerinden ziyade üreticilerin Avrupa ekonomisine genel katkısının dikkate alınması çağrısında bulundu. Bu kapsamda, AB dışındaki üretimlerin de ihracat ve ekonomik katkı üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Avrupa Komisyonu ise düzenlemeyi savunarak, bu adımların yeşil dönüşümün hızlandırılması ve AB tedarik zincirlerinde üretim ve büyümenin güçlendirilmesi için kritik olduğunu belirtiyor.

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