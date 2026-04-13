Geely'den rekor verimliliğe sahip yeni hibrit motor: 100 km'de 2,22 L tüketim

%48,4 termal verimlilik ile 100 km'de 2,22 L tüketim
Yeni i-HEV sistemi, yapay zeka destekli enerji yönetimi ve hibritlere özel geliştirilen güç aktarma yapısı sayesinde toplam verimliliği %10’dan fazla artırıyor. Teknik tarafta sistem, %48,4 termal verimliliğe sahip özel bir hibrit motorla geliyor. Bu oran, seri üretim araçlar arasında en yüksek değerlerden biri olarak öne çıkıyor. 230 kW gücündeki elektrik motoru ise 0’dan 30 km/s hıza yalnızca 1,84 saniyede ulaşılmasını sağlıyor. Sistem, özellikle şehir içi kullanımda hızlı tepki ve yüksek enerji geri kazanımı sunacak şekilde optimize edilmiş. Geely ayrıca i-HEV sisteminin karma kullanımda 2,22 L/100 km yakıt tüketimiyle Guinness tarafından onaylandığını duyurdu.
Yeni hibrit sistemini kullanan iki model tanıtıldı
Şirket, i-HEV teknolojisini yalnızca bu iki modelle sınırlı tutmayacak. Geely Emgrand ve Geely Boyue dahil olmak üzere birçok ana modelde bu sistemin kullanılacağı belirtildi. 2026 yılı boyunca bu teknolojinin markanın geniş ürün gamına yayılması planlanıyor. Sistem; 1.5L, 1.5TD ve 2.0TD motor seçenekleriyle uyumlu çalışıyor ve 11’i 1 arada elektrikli tahrik ünitesiyle destekleniyor.
Geely, hibritlerin yanı sıra alternatif yakıt çözümlerine de yatırım yapmayı sürdürüyor. Şirket Başkanı Li Shufu, metanol yakıtın enerji yoğunluğunun lityum-iyon bataryalara göre 10 kat daha yüksek olduğunu belirterek bu alandaki potansiyele dikkat çekti.
Öte yandan Çin’de düzenleyici çerçeve de değişiyor. Plug-in hibritlere yönelik teşviklerin azalması ve daha nötr politikaların benimsenmesi, farklı güç aktarma sistemleri arasındaki farkı daraltarak geleneksel hibritlerin rekabet gücünü artırıyor.