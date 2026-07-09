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    Geely Galaxy A7, tek depo ve tam şarjla 2.608 km giderek dünya rekoru kırdı

    Geely'nin şarj edilebilir hibrit sedanı Galaxy A7 EM, tek depo yakıt ve tam batarya şarjıyla kat ettiği 2.608,36 kilometrelik mesafeyle Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.

    Geely Galaxy A7, tek depoyla 2.608 km giderek dünya rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Geely'nin şarj edilebilir hibrit (PHEV) sedan modeli Galaxy A7 EM, tek depo yakıt ve tam batarya şarjıyla yeniden yakıt veya enerji takviyesi yapmadan kat ettiği 2.608,36 kilometrelik mesafeyle Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı

    Guinness World Records gözetiminde gerçekleştirilen denemede araç, "seri üretim bir plug-in hibrit sedanın tek depo yakıt ve tam şarjla yeniden şarj edilmeden kat ettiği en uzun mesafe" rekorunu elde etti. Böylece daha önce Chery Fulwin A8L tarafından kırılan 2.369,95 kilometrelik rekor geride bırakıldı.

    Beş gün boyunca dört eyalette test edildi

    Rekor denemesi beş gün boyunca sürdü. Galaxy A7 EM, Çin'in Yunnan, Guizhou, Guangxi ve Guangdong eyaletlerinden geçerek dağ tünelleri, yoğun şehir trafiği ve uzun yokuşlar gibi zorlu yol koşullarında test edildi. Araç, yolculuk boyunca hiçbir yakıt ikmali veya şarj işlemi yapılmadan parkuru tamamladı.

    Geely Galaxy A7, tek depoyla 2.608 km giderek dünya rekoru kırdı Tam Boyutta Gör

    Yüzde 47,26 verimliliğe sahip hibrit sistem

    Galaxy A7 EM, Geely'nin Thor AI Hybrid 2.0 isimli yeni nesil hibrit sistemiyle donatılıyor. Sistemde 1,5 litrelik atmosferik dört silindirli benzinli motor görev yapıyor. Geely'ye göre motorun termal verimliliği yüzde 47,26'nın üzerine çıkıyor. Hibrit sistem, tek kademeli DHT şanzıman ile elektrik motorunu bir araya getiren "11'i 1 arada" elektrikli tahrik ünitesini kullanıyor. Elektrik motoru ise 175 kW (235 beygir) güç üretiyor.

    Araçta kullanılan Aegis Golden Brick batarya, CLTC standartlarına göre 235 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor.

    Geely, rekor denemesi sırasında yapay zeka destekli enerji yönetim sisteminin yakıt ve elektrik kullanımını sürekli optimize ettiğini, batarya seviyesi düştüğünde bile yakıt tüketiminin 100 kilometrede yaklaşık 2 litre seviyesinde kaldığını belirtiyor.

    Geely Galaxy A7 EM, 22 Nisan'da Çin'de satışa sunuldu. Modelin başlangıç fiyatı 119.800 yuan (17.550 dolar) olarak açıklandı.

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