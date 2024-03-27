Geely Galaxy, yeni elektrikli SUV modeli E5 ile küresel pazara açılacak

Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv grubu Geely'nin yeni enerjili araçlara (NEV) odaklanan Galaxy markası, yeni elektrikli SUV modelinin ismini açıkladı. Galaxy E5 olarak adlandırılacak modelin Nisan ayındaki Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtılması ve 21 bin dolardan başlayan fiyatlarla satılması bekleniyor.

Elektrikli SUV pazarında dikkatleri üzerine çekmesi beklenen yeni Geely Galaxy E5'in en önemli özelliği markanın ilk global ürünü olması diyebiliriz. Bunun sonucu olarak hem soldan hem de sağdan direksiyonlu versiyonlar aynı anda geliştirilerek test ediliyor. Bu durum, Geely Galaxy'nin büyüme ve uluslararası pazarlara açılma planlarını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Tam Boyutta Gör Geely Galaxy E5'in gövde tasarımı, Galaxy E8 sedanın tasarımına çok benziyor. Öndeki ince LED farların şekli ve grafikleri biraz daha farklı olmakla birlikte altta hava girişlerini saran ışık imzasının şekli tamamen aynı. Yan taraftan bakıldığında aerodinamik tasarıma sahip çift renkli jantlar, gizli kapı kolları ve geniş omuz çizgisi göze çarpıyor. Arkada ise boydan boya uzanan LED stoplarıyla dikkat çeken model, genel silüet olarak Mercedes EQC'yi anımsatıyor.

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2024 yılında piyasaya sürülecek üç Galaxy modelinden ilki olan Galaxy E5'in teknik detayları henüz belli değil. Gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Geely Galaxy, yeni SUV modeli E5 ile küresel pazara açılacak