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    Anlık Bildirim

    Geely Galaxy, yeni elektrikli SUV modeli E5 ile küresel pazara açılacak

    Nisan ayında tanıtılması beklenen yeni Geely Galaxy E5, markanın bu yıl piyasaya süreceği üç modelden ilki olacak.                                                       
    Geely Galaxy, yeni SUV modeli E5 ile küresel pazara açılacak Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv grubu Geely'nin yeni enerjili araçlara (NEV) odaklanan Galaxy markası, yeni elektrikli SUV modelinin ismini açıkladı. Galaxy E5 olarak adlandırılacak modelin Nisan ayındaki Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtılması ve 21 bin dolardan başlayan fiyatlarla satılması bekleniyor.

    Elektrikli SUV pazarında dikkatleri üzerine çekmesi beklenen yeni Geely Galaxy E5'in en önemli özelliği markanın ilk global ürünü olması diyebiliriz. Bunun sonucu olarak hem soldan hem de sağdan direksiyonlu versiyonlar aynı anda geliştirilerek test ediliyor. Bu durum, Geely Galaxy'nin büyüme ve uluslararası pazarlara açılma planlarını net bir şekilde ortaya koyuyor.

    Geely Galaxy, yeni SUV modeli E5 ile küresel pazara açılacak Tam Boyutta Gör
    Geely Galaxy E5'in gövde tasarımı, Galaxy E8 sedanın tasarımına çok benziyor. Öndeki ince LED farların şekli ve grafikleri biraz daha farklı olmakla birlikte altta hava girişlerini saran ışık imzasının şekli tamamen aynı. Yan taraftan bakıldığında aerodinamik tasarıma sahip çift renkli jantlar, gizli kapı kolları ve geniş omuz çizgisi göze çarpıyor. Arkada ise boydan boya uzanan LED stoplarıyla dikkat çeken model, genel silüet olarak Mercedes EQC'yi anımsatıyor.

    2024 yılında piyasaya sürülecek üç Galaxy modelinden ilki olan Galaxy E5'in teknik detayları henüz belli değil. Gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 5 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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