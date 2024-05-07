Tam Boyutta Gör Yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulması planlanan Geely Galaxy E5'in tahmini fiyatı 20.800 ile 27.700 dolar aralığında olacak. Elektrikli SUV model, grubun GEA (Geely Electric Architecture) platformu üzerine inşa edildi. Bu platform, menzil uzatıcı (EREV), şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve %100 elektrikli (EV) güç aktarma sistemlerini destekliyor.

Galaxy E5; 4615 mm uzunluğa, 1901 mm genişliğe, 1670 mm yüksekliğe ve 2750 mm aks mesafesine sahip. Kıyaslamak gerekirse, Togg T10X'ten toplam uzunluk olarak 16 mm daha uzun ancak aks mesafesi 14 cm daha kısa. Galaxy E8 isimli sedan modele benzeyen yüzü ve minimalist tasarımıyla dikkat çeken Galaxy E5'te gizli kapı kolları, panoramik cam tavan, versiyona göre 18 veya 19 inç olarak değişen jantlar dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli SUV'un iç mekanı da dışı gibi minimalist bir yaklaşımla tasarlanmış. İki kollu altı düz direksiyonun hemen arkasında LCD dijital gösterge ekranı ve ön cama yansıtılan renkli gösterge bilgi ekranı bulunuyor. Ortada ise 7 nm teknolojisiyle üretilen Dragon Eagle-1 çipinden güç alan ve Flyme Auto işletim sistemiyle yönetilen dokunmatik multimedya ekranı görev yapıyor. Kablosuz şarj, ısıtma, havalandırma ve masaj özellikli ön koltuklar, 16 hoparlörlü ses sistemi de özellikler arasında yer alıyor.

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Teknik detaylar henüz resmi olarak açıklanmadı fakat daha önce Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre giriş seviyesinde 160 kW güç üreten bir elektrik motoru ve lityum demir fosfat batarya paketi bulunacak. Söz konusu versiyonun son hızı da 175 km/s olacak.

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%100 elektrikli Geely Galaxy E5'in resmi görselleri paylaşıldı