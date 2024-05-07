%100 elektrikli Geely Galaxy E5'in resmi görselleri paylaşıldı

Galaxy E5; 4615 mm uzunluğa, 1901 mm genişliğe, 1670 mm yüksekliğe ve 2750 mm aks mesafesine sahip. Kıyaslamak gerekirse, Togg T10X'ten toplam uzunluk olarak 16 mm daha uzun ancak aks mesafesi 14 cm daha kısa. Galaxy E8 isimli sedan modele benzeyen yüzü ve minimalist tasarımıyla dikkat çeken Galaxy E5'te gizli kapı kolları, panoramik cam tavan, versiyona göre 18 veya 19 inç olarak değişen jantlar dikkat çekiyor.
Teknik detaylar henüz resmi olarak açıklanmadı fakat daha önce Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre giriş seviyesinde 160 kW güç üreten bir elektrik motoru ve lityum demir fosfat batarya paketi bulunacak. Söz konusu versiyonun son hızı da 175 km/s olacak.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.