Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    %100 elektrikli Geely Galaxy E5'in resmi görselleri paylaşıldı

    Çin'in en büyük otomotiv gruplarından biri olan Geely, %100 elektrikli otomobil serisi Galaxy'nin yeni üyesini sahaya sürmeye hazırlanıyor.                      
    %100 elektrikli Geely Galaxy E5'in resmi görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulması planlanan Geely Galaxy E5'in tahmini fiyatı 20.800 ile 27.700 dolar aralığında olacak. Elektrikli SUV model, grubun GEA (Geely Electric Architecture) platformu üzerine inşa edildi. Bu platform, menzil uzatıcı (EREV), şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve %100 elektrikli (EV) güç aktarma sistemlerini destekliyor.

    Galaxy E5; 4615 mm uzunluğa, 1901 mm genişliğe, 1670 mm yüksekliğe ve 2750 mm aks mesafesine sahip. Kıyaslamak gerekirse, Togg T10X'ten toplam uzunluk olarak 16 mm daha uzun ancak aks mesafesi 14 cm daha kısa. Galaxy E8 isimli sedan modele benzeyen yüzü ve minimalist tasarımıyla dikkat çeken Galaxy E5'te gizli kapı kolları, panoramik cam tavan, versiyona göre 18 veya 19 inç olarak değişen jantlar dikkat çekiyor.

    %100 elektrikli Geely Galaxy E5'in resmi görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli SUV'un iç mekanı da dışı gibi minimalist bir yaklaşımla tasarlanmış. İki kollu altı düz direksiyonun hemen arkasında LCD dijital gösterge ekranı ve ön cama yansıtılan renkli gösterge bilgi ekranı bulunuyor. Ortada ise 7 nm teknolojisiyle üretilen Dragon Eagle-1 çipinden güç alan ve Flyme Auto işletim sistemiyle yönetilen dokunmatik multimedya ekranı görev yapıyor. Kablosuz şarj, ısıtma, havalandırma ve masaj özellikli ön koltuklar, 16 hoparlörlü ses sistemi de özellikler arasında yer alıyor.

    Teknik detaylar henüz resmi olarak açıklanmadı fakat daha önce Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre giriş seviyesinde 160 kW güç üreten bir elektrik motoru ve lityum demir fosfat batarya paketi bulunacak. Söz konusu versiyonun son hızı da 175 km/s olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    alt kattan üst kata ses nasıl gider 5. sınıf soru bankası yorumlar afiş asmak için nereden izin alınır bmw soğutma sıvısı nedir 3008 mi c5 aircross mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A04s
    Samsung Galaxy A04s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15 B12MO-814XT
    MSI MODERN 15 B12MO-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız