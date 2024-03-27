Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL, Tesla için daha hızlı şarj olan piller üzerinde çalıştığını açıkladı. CATL başkanı Robin Zeng, yakın zamanda Hong Kong'da Bloomberg News ile yaptığı bir röportajda yeni piller üzerindeki çalışmaları doğruladı. Zeng, yeni piller hakkında çok fazla ayrıntı vermezken, daha hızlı şarjı destekleyen yeni elektrokimyasal yapıya sahip olacağını söyledi.

CATL ve Tesla arasındaki bağları derinleştirecek olan sadece bu yeni piller değil. Zeng, CATL'in halihazırda Tesla'nın Nevada'daki Gigafactory'sine makine tedarik ettiğini de açıkladı. Ayrıca yakın zamanda Tesla'nın tesisteki pil üretimini genişleteceği ve şu anda boşta duran CATL ekipmanlarını kullanarak küçük bir ek fabrika açacağı da ortaya çıktı.

M3P isimli pil hücreleri geliştiriyor

CNEVPost, Zeng'in bahsettiği yeni pillerin CATL'nin yeni M3P pil hücresi olduğunu öne sürüyor. Şirket iki senedir bu pil hücresi üzerinde çalışıyor. Hücreler normal lityum demir fosfat pillerden daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip olacak, klasik lityum iyon pillerden ise daha ucuza mal olacak. Yeni hücreler hakkında fazla detay olmasa da, lityum demir fosfat yapısında olduğu ve magnezyum, çinko, alüminyum vb. gibi iki tip metalik elementin katkılanmasıyla şarj hızının arttırıldığı belirtiliyor.

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CATL, daha önce bu pillerin elektrikli araçlara 700 km'den fazla menzil sunacağını ve teorik olarak 15 dakikada tamamen şarj olma yeteneğine sahip olacağını açıklamıştı.

Çin'deki en yenilikçi pillerden biri, Li Auto'nun CATL ile birlikte geliştirdiği Qilin bataryaları. Şirket, bataryanın çok hızlı şarj olabildiğini ve sadece 12 dakikada aracın menzilini 500 km arttırabildiğini iddia ediyor.

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CATL, Tesla için 15 dakikada 700 km menzil sunan pil hazırlıyor!