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    Anlık Bildirim

    CATL, Tesla için 15 dakikada 700 km menzil sunan pil hazırlıyor!

    Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL, Tesla için daha hızlı şarj olan piller üzerinde çalıştığını açıkladı. M3P isimli piller ayrıca, LFP pillere göre daha yüksek enerji yoğunluğu sunacak.
    CATL, Tesla için 15 dakikada 700 km menzil sunan pil hazırlıyor! Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL, Tesla için daha hızlı şarj olan piller üzerinde çalıştığını açıkladı. CATL başkanı Robin Zeng, yakın zamanda Hong Kong'da Bloomberg News ile yaptığı bir röportajda yeni piller üzerindeki çalışmaları doğruladı. Zeng, yeni piller hakkında çok fazla ayrıntı vermezken, daha hızlı şarjı destekleyen yeni elektrokimyasal yapıya sahip olacağını söyledi.

    CATL ve Tesla arasındaki bağları derinleştirecek olan sadece bu yeni piller değil. Zeng, CATL'in halihazırda Tesla'nın Nevada'daki Gigafactory'sine makine tedarik ettiğini de açıkladı. Ayrıca yakın zamanda Tesla'nın tesisteki pil üretimini genişleteceği ve şu anda boşta duran CATL ekipmanlarını kullanarak küçük bir ek fabrika açacağı da ortaya çıktı.

    M3P isimli pil hücreleri geliştiriyor

    CNEVPost, Zeng'in bahsettiği yeni pillerin CATL'nin yeni M3P pil hücresi olduğunu öne sürüyor. Şirket iki senedir bu pil hücresi üzerinde çalışıyor. Hücreler normal lityum demir fosfat pillerden daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip olacak, klasik lityum iyon pillerden ise daha ucuza mal olacak. Yeni hücreler hakkında fazla detay olmasa da, lityum demir fosfat yapısında olduğu ve magnezyum, çinko, alüminyum vb. gibi iki tip metalik elementin katkılanmasıyla şarj hızının arttırıldığı belirtiliyor.

    CATL, daha önce bu pillerin elektrikli araçlara 700 km'den fazla menzil sunacağını ve teorik olarak 15 dakikada tamamen şarj olma yeteneğine sahip olacağını açıklamıştı.

    Çin'deki en yenilikçi pillerden biri, Li Auto'nun CATL ile birlikte geliştirdiği Qilin bataryaları. Şirket, bataryanın çok hızlı şarj olabildiğini ve sadece 12 dakikada aracın menzilini 500 km arttırabildiğini iddia ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 5 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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