CATL, Tesla için 15 dakikada 700 km menzil sunan pil hazırlıyor!

CATL ve Tesla arasındaki bağları derinleştirecek olan sadece bu yeni piller değil. Zeng, CATL'in halihazırda Tesla'nın Nevada'daki Gigafactory'sine makine tedarik ettiğini de açıkladı. Ayrıca yakın zamanda Tesla'nın tesisteki pil üretimini genişleteceği ve şu anda boşta duran CATL ekipmanlarını kullanarak küçük bir ek fabrika açacağı da ortaya çıktı.
M3P isimli pil hücreleri geliştiriyor
CNEVPost, Zeng'in bahsettiği yeni pillerin CATL'nin yeni M3P pil hücresi olduğunu öne sürüyor. Şirket iki senedir bu pil hücresi üzerinde çalışıyor. Hücreler normal lityum demir fosfat pillerden daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip olacak, klasik lityum iyon pillerden ise daha ucuza mal olacak. Yeni hücreler hakkında fazla detay olmasa da, lityum demir fosfat yapısında olduğu ve magnezyum, çinko, alüminyum vb. gibi iki tip metalik elementin katkılanmasıyla şarj hızının arttırıldığı belirtiliyor.
CATL, daha önce bu pillerin elektrikli araçlara 700 km'den fazla menzil sunacağını ve teorik olarak 15 dakikada tamamen şarj olma yeteneğine sahip olacağını açıklamıştı.
Çin'deki en yenilikçi pillerden biri, Li Auto'nun CATL ile birlikte geliştirdiği Qilin bataryaları. Şirket, bataryanın çok hızlı şarj olabildiğini ve sadece 12 dakikada aracın menzilini 500 km arttırabildiğini iddia ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...