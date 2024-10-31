İşte Hyundai'nin yeni tasarım dili: "Art of Steel"

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Tam Boyutta Gör Otomotiv dünyasında hidrojen yakıt hücreli araçlar (FCEV) üzerine çalışmalar yapan firmalardan biri de Hyundai. Koreli üretici, bu kapsamda geliştirdiği Initium konseptini tanıttı. Yeni Hyundai Initium, markanın "Art of Steel" adını verdiği yeni tasarım dilini de gözler önüne seriyor.

Öncelikle konseptin ismini nereden aldığını merak edenler için açıklayalım. Initium, Latince'de "başlangıç" veya "ilk" anlamına gelen bir kelime ve Hyundai, hidrojen çalışmalarındaki öncü konumunu ifade etmek için bu ismi kullanmayı tercih etmiş.

Initium, Hyundai'nin 2025'in ilk yarısında tanıtmayı planladığı yeni hidrojen yakıt hücreli otomobilinin ön gösterimi olarak karşımızda. Köşeli hatlarıyla dikkat çeken otomobilin tasarımında "+" formu oluşturan ön ve arka aydınlatmalar, 21 inçlik aerodinamik jantlar, gizli kapı kolları, dijital yan aynalar ve aydınlatmalı tavan rayları göze çarpıyor. Aydınlatmalardaki "+" figürü, Hyundai'nin yakıt hücresi sistemi markası HTWO'ya vurgu yapıyor.

İç mekanı ise şimdilik göremiyoruz ancak bu alanda arka yolcular için ferah bir yaşam alanı sunulduğu vurgulanıyor. Ayrıca, geniş bir yatırma açısına sahip koltuk sırtlıklarının da konforu artırdığı ifade ediliyor. Güvenliği de elden bırakmayan Hyundai, Initium'u 9 hava yastığı ile donatmış.

650 km'den fazle menzil hedefi

Tam Boyutta Gör Hyundai'nin açıklamasına göre Initium, tekrar yakıt alma ihtiyacı olmadan 650 kilometreden fazla sürüş menzili sunabilecek. Bunda yukarıda bahsettiğimiz aerodinamik jantların ve düşük yuvarlanma direncine sahip lastiklerin payı da var. Ayrıca Hyundai'nin yeni FCEV sisteminde eskisine göre daha güçlü olan 150 kW'lık bir elektrik motoru görev yapıyor. Bu da otoyollardaki yüksek hızlarda daha akıcı bir sürüş deneyimi vadediyor.

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Hyundai Initium, tasarımından da anlaşılabileceği üzere doğa kaçamaklarına uygun olarak geliştirilen yeni nesil bir SUV. Dolayısıyla otomobilde çeşitli kamp ekipmanlarından elektronik cihazlara kadar pek çok ürüne güç sağlamak için V2L (vehicle-to-load) özelliği de mevcut. Initium'un sol arka bölümündeki kapak hidrojen dolumu için, sağ arka bölümündeki kapak ise V2L fonksiyonu için ayrılmış.

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