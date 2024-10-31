İşte Hyundai'nin yeni tasarım dili: "Art of Steel"

Öncelikle konseptin ismini nereden aldığını merak edenler için açıklayalım. Initium, Latince'de "başlangıç" veya "ilk" anlamına gelen bir kelime ve Hyundai, hidrojen çalışmalarındaki öncü konumunu ifade etmek için bu ismi kullanmayı tercih etmiş.
Initium, Hyundai'nin 2025'in ilk yarısında tanıtmayı planladığı yeni hidrojen yakıt hücreli otomobilinin ön gösterimi olarak karşımızda. Köşeli hatlarıyla dikkat çeken otomobilin tasarımında "+" formu oluşturan ön ve arka aydınlatmalar, 21 inçlik aerodinamik jantlar, gizli kapı kolları, dijital yan aynalar ve aydınlatmalı tavan rayları göze çarpıyor. Aydınlatmalardaki "+" figürü, Hyundai'nin yakıt hücresi sistemi markası HTWO'ya vurgu yapıyor.
İç mekanı ise şimdilik göremiyoruz ancak bu alanda arka yolcular için ferah bir yaşam alanı sunulduğu vurgulanıyor. Ayrıca, geniş bir yatırma açısına sahip koltuk sırtlıklarının da konforu artırdığı ifade ediliyor. Güvenliği de elden bırakmayan Hyundai, Initium'u 9 hava yastığı ile donatmış.
650 km'den fazle menzil hedefi
Hyundai Initium, tasarımından da anlaşılabileceği üzere doğa kaçamaklarına uygun olarak geliştirilen yeni nesil bir SUV. Dolayısıyla otomobilde çeşitli kamp ekipmanlarından elektronik cihazlara kadar pek çok ürüne güç sağlamak için V2L (vehicle-to-load) özelliği de mevcut. Initium'un sol arka bölümündeki kapak hidrojen dolumu için, sağ arka bölümündeki kapak ise V2L fonksiyonu için ayrılmış.
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D