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    İşte Hyundai'nin yeni tasarım dili: "Art of Steel"

    Koreli üretici, hem yeni tasarım dilini hem de 2025'in ilk yarısında tanıtmayı planladığı FCEV yani hidrojen yakıt hücreli otomobilini gözler önüne seren Initium konsepti ile karşımızda.
    İşte Hyundai'nin yeni tasarım dili: 'Art of Steel' Tam Boyutta Gör
    Otomotiv dünyasında hidrojen yakıt hücreli araçlar (FCEV) üzerine çalışmalar yapan firmalardan biri de Hyundai. Koreli üretici, bu kapsamda geliştirdiği Initium konseptini tanıttı. Yeni Hyundai Initium, markanın "Art of Steel" adını verdiği yeni tasarım dilini de gözler önüne seriyor.

    Öncelikle konseptin ismini nereden aldığını merak edenler için açıklayalım. Initium, Latince'de "başlangıç" veya "ilk" anlamına gelen bir kelime ve Hyundai, hidrojen çalışmalarındaki öncü konumunu ifade etmek için bu ismi kullanmayı tercih etmiş.

    Initium, Hyundai'nin 2025'in ilk yarısında tanıtmayı planladığı yeni hidrojen yakıt hücreli otomobilinin ön gösterimi olarak karşımızda. Köşeli hatlarıyla dikkat çeken otomobilin tasarımında "+" formu oluşturan ön ve arka aydınlatmalar, 21 inçlik aerodinamik jantlar, gizli kapı kolları, dijital yan aynalar ve aydınlatmalı tavan rayları göze çarpıyor. Aydınlatmalardaki "+" figürü, Hyundai'nin yakıt hücresi sistemi markası HTWO'ya vurgu yapıyor.

    İç mekanı ise şimdilik göremiyoruz ancak bu alanda arka yolcular için ferah bir yaşam alanı sunulduğu vurgulanıyor. Ayrıca, geniş bir yatırma açısına sahip koltuk sırtlıklarının da konforu artırdığı ifade ediliyor. Güvenliği de elden bırakmayan Hyundai, Initium'u 9 hava yastığı ile donatmış.

    650 km'den fazle menzil hedefi

    İşte Hyundai'nin yeni tasarım dili: 'Art of Steel' Tam Boyutta Gör
    Hyundai'nin açıklamasına göre Initium, tekrar yakıt alma ihtiyacı olmadan 650 kilometreden fazla sürüş menzili sunabilecek. Bunda yukarıda bahsettiğimiz aerodinamik jantların ve düşük yuvarlanma direncine sahip lastiklerin payı da var. Ayrıca Hyundai'nin yeni FCEV sisteminde eskisine göre daha güçlü olan 150 kW'lık bir elektrik motoru görev yapıyor. Bu da otoyollardaki yüksek hızlarda daha akıcı bir sürüş deneyimi vadediyor.

    Hyundai Initium, tasarımından da anlaşılabileceği üzere doğa kaçamaklarına uygun olarak geliştirilen yeni nesil bir SUV. Dolayısıyla otomobilde çeşitli kamp ekipmanlarından elektronik cihazlara kadar pek çok ürüne güç sağlamak için V2L (vehicle-to-load) özelliği de mevcut. Initium'un sol arka bölümündeki kapak hidrojen dolumu için, sağ arka bölümündeki kapak ise V2L fonksiyonu için ayrılmış.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 1 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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