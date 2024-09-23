Yeni BYD Song Pro DM-i, beşinci nesil hibrit sistemle donatıldı

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Tam Boyutta Gör Teknolojilerinin yanı sıra tasarımı da yenilenen yeni BYD Song Pro DM-i fiyatı 15.980 ile 20.230 dolar aralığında değişiyor. En büyük yenilik olarak nitelendirebileceğimiz beşinci nesil DM 5.0 şarj edilebilir hibrit sistem, yakıt verimliliği ve performansı iyileştiriyor.

Ön tarafta markanın klasik "ejderha yüzü" tasarımını benimseyen Song Pro DM-i'ın farları daha ince ve agresif görünüyor. Alt kısımda ise petek desenli büyük bir panjur ve dikey hava girişleri göze çarpıyor. Yan tarafta yeniden tasarlanan D sütunu ve yeni jant tasarımıyla dikkat çeken modelin arkasında ise boydan boya uzanan LED stoplar yeniden tasarlanmış ve alt kısmında "Build Your Dreams" yazısı yerine BYD logosu eklenmiş.

Tam Boyutta Gör Yeni BYD Song Pro DM-i; 4735 mm uzunluğa, 1860 mm genişliğe, 1710 mm yüksekliğe ve 2712 mm aks mesafesine sahip. Yani ülkemizde Seal U adıyla bilinen Song Plus'dan biraz daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. Hala son derece geniş olduğu ifade edilen iç mekanda kahve tonlarındaki döşemeler göze çarpıyor. BYD'nin DiLink sistemiyle çalışan 15.6 inçlik dokunmatik ekran merkezdeki yerini korurken sürücünün önünde ise konsola gömülü bir dijital gösterge paneli yer alıyor.

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Orta konsolda kolay erişim için sık kullanılan fonksiyonları mekanik düğme olarak ekleyen BYD, 8 yönlü ayarlanabilir sürücü koltuğu, 4 yönlü ayarlanabilir ön yolcu koltuğu, 1.2 metrekare panoramik cam tavan, 50W kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, akıllı ses tanıma sistemi, ambiyans aydınlatma, NFC kart ile giriş ve hava kalitesi yönetim sistemi gibi özellikler kullanmayı da ihmal etmemiş.

Tam Boyutta Gör BYD'nin beşinci nesil şarj edilebilir hibrit sistemi, 99 beygir güç üreten 1.5 litre benzinli motor ve 120 kW'lık bir elektrik motorunu bir araya getiriyor. 12.96 kWsa ve 18.31 kWsa'lik iki batarya seçeneği ise Çin'deki CLTC normlarına göre sırasıyla 75 km ve 115 km saf elektrikli sürüş menzili sağlıyor. 3.3 kW'lık V2L özelliği de sunan model bu sayede bataryadan alınan enerjiyle diğer elektronik cihazları şarj edebilmeye de imkan veriyor.

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Yeni BYD Song Pro DM-i, beşinci nesil hibrit sistemle donatıldı