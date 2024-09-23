Yeni BYD Song Pro DM-i, beşinci nesil hibrit sistemle donatıldı

Ön tarafta markanın klasik "ejderha yüzü" tasarımını benimseyen Song Pro DM-i'ın farları daha ince ve agresif görünüyor. Alt kısımda ise petek desenli büyük bir panjur ve dikey hava girişleri göze çarpıyor. Yan tarafta yeniden tasarlanan D sütunu ve yeni jant tasarımıyla dikkat çeken modelin arkasında ise boydan boya uzanan LED stoplar yeniden tasarlanmış ve alt kısmında "Build Your Dreams" yazısı yerine BYD logosu eklenmiş.
Orta konsolda kolay erişim için sık kullanılan fonksiyonları mekanik düğme olarak ekleyen BYD, 8 yönlü ayarlanabilir sürücü koltuğu, 4 yönlü ayarlanabilir ön yolcu koltuğu, 1.2 metrekare panoramik cam tavan, 50W kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, akıllı ses tanıma sistemi, ambiyans aydınlatma, NFC kart ile giriş ve hava kalitesi yönetim sistemi gibi özellikler kullanmayı da ihmal etmemiş.
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)