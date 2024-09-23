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    Yeni BYD Song Pro DM-i, beşinci nesil hibrit sistemle donatıldı

    Çinli BYD'nin şarj edilebilir hibrit modeli Song Pro yenilendi. Şirketin beşinci nesil şarj edilebilir hibrit sistemiyle donatılan model toplamda 1400 km'ye kadar menzil sunuyor.
    Yeni BYD Song Pro DM-i, beşinci nesil hibrit sistemle donatıldı Tam Boyutta Gör
    Teknolojilerinin yanı sıra tasarımı da yenilenen yeni BYD Song Pro DM-i fiyatı 15.980 ile 20.230 dolar aralığında değişiyor. En büyük yenilik olarak nitelendirebileceğimiz beşinci nesil DM 5.0 şarj edilebilir hibrit sistem, yakıt verimliliği ve performansı iyileştiriyor.

    Ön tarafta markanın klasik "ejderha yüzü" tasarımını benimseyen Song Pro DM-i'ın farları daha ince ve agresif görünüyor. Alt kısımda ise petek desenli büyük bir panjur ve dikey hava girişleri göze çarpıyor. Yan tarafta yeniden tasarlanan D sütunu ve yeni jant tasarımıyla dikkat çeken modelin arkasında ise boydan boya uzanan LED stoplar yeniden tasarlanmış ve alt kısmında "Build Your Dreams" yazısı yerine BYD logosu eklenmiş.

    Yeni BYD Song Pro DM-i, beşinci nesil hibrit sistemle donatıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni BYD Song Pro DM-i; 4735 mm uzunluğa, 1860 mm genişliğe, 1710 mm yüksekliğe ve 2712 mm aks mesafesine sahip. Yani ülkemizde Seal U adıyla bilinen Song Plus'dan biraz daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. Hala son derece geniş olduğu ifade edilen iç mekanda kahve tonlarındaki döşemeler göze çarpıyor. BYD'nin DiLink sistemiyle çalışan 15.6 inçlik dokunmatik ekran merkezdeki yerini korurken sürücünün önünde ise konsola gömülü bir dijital gösterge paneli yer alıyor.

    Orta konsolda kolay erişim için sık kullanılan fonksiyonları mekanik düğme olarak ekleyen BYD, 8 yönlü ayarlanabilir sürücü koltuğu, 4 yönlü ayarlanabilir ön yolcu koltuğu, 1.2 metrekare panoramik cam tavan, 50W kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, akıllı ses tanıma sistemi, ambiyans aydınlatma, NFC kart ile giriş ve hava kalitesi yönetim sistemi gibi özellikler kullanmayı da ihmal etmemiş.

    Yeni BYD Song Pro DM-i, beşinci nesil hibrit sistemle donatıldı Tam Boyutta Gör
    BYD'nin beşinci nesil şarj edilebilir hibrit sistemi, 99 beygir güç üreten 1.5 litre benzinli motor ve 120 kW'lık bir elektrik motorunu bir araya getiriyor. 12.96 kWsa ve 18.31 kWsa'lik iki batarya seçeneği ise Çin'deki CLTC normlarına göre sırasıyla 75 km ve 115 km saf elektrikli sürüş menzili sağlıyor. 3.3 kW'lık V2L özelliği de sunan model bu sayede bataryadan alınan enerjiyle diğer elektronik cihazları şarj edebilmeye de imkan veriyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 1 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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