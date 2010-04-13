GeForce 197.45 WHQL sürücüsü çıktı

Adobe Creative Suite 5'in çıkışına paralel olarak Nvidia da sürücü güncellemesine gitti ve 197.45 sürüm numarasını taşıyan, WHQL sertifikalı yeni sürücüsünü kullanıma sundu. PhysX v9.10.0129 yazılımını da içeren yeni sürücü, GeForce 6, 7, 8, 9, 100, 200 ve 300 serisi ekran kartlarıyla birlikte ION grafik yongalarına da destek sunuyor.

Son sürücü güncellemelerinde 3D performansına ciddi ağırlık veren Nvidia, fırından yeni çıkan GeForce 197.45 WHQL sürücüsünde ise yaratım uygulamalarına yönelik güncellemelere ağırlık vermiş. GeForce 197.45 WHQL için altı çizilen iki önemli güncelleme bulunuyor;

- Gelişmiş GPGPU desteği ile GPU tabanlı hızlandırma sağlayan Adobe CS5 için tavsiye edilen performans sürücüsü.



- MotionDSP'nin video düzenleme/iyileştirme uygulaması vReveal'in HD çıkış olanağı sunan yeni versiyonuna destek.

Görüldüğü üzere GeForce 197.45 WHQL sürücüsü daha çok GPU hızlandırmalı video düzenleme uygulamalarına yönelik güncellemeler içeriyor. GeForce 197.45 WHQL sürücüsünün işletim sistemiyle uyumlu sürümünü aşağıdaki linkler aracılığıyla çekebilirsiniz.