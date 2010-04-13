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GeForce 197.45 WHQL sürücüsü çıktı

Nvidia, GeForce 197.45 WHQL sürücüsünü kullanıma sundu. Bakalım yeni sürücü hangi güncellemeler ile geliyor ?
9 yıl
6,9b
1
76
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Adobe Creative Suite 5'in çıkışına paralel olarak Nvidia da sürücü güncellemesine gitti ve 197.45 sürüm numarasını taşıyan, WHQL sertifikalı yeni sürücüsünü kullanıma sundu. PhysX v9.10.0129 yazılımını da içeren yeni sürücü, GeForce 6, 7, 8, 9, 100, 200 ve 300 serisi ekran kartlarıyla birlikte ION grafik yongalarına da destek sunuyor.

Son sürücü güncellemelerinde 3D performansına ciddi ağırlık veren Nvidia, fırından yeni çıkan GeForce 197.45 WHQL sürücüsünde ise yaratım uygulamalarına yönelik güncellemelere ağırlık vermiş. GeForce 197.45 WHQL için altı çizilen iki önemli güncelleme bulunuyor;

- Gelişmiş GPGPU desteği ile GPU tabanlı hızlandırma sağlayan Adobe CS5 için tavsiye edilen performans sürücüsü.

- MotionDSP'nin video düzenleme/iyileştirme uygulaması vReveal'in HD çıkış olanağı sunan yeni versiyonuna destek.

Görüldüğü üzere GeForce 197.45 WHQL sürücüsü daha çok GPU hızlandırmalı video düzenleme uygulamalarına yönelik güncellemeler içeriyor. GeForce 197.45 WHQL sürücüsünün işletim sistemiyle uyumlu sürümünü aşağıdaki linkler aracılığıyla çekebilirsiniz.


- GeForce 197.45 WHQL (Windows XP 32bit)
- GeForce 197.45 WHQL (Windows XP 64bit)
- GeForce 197.45 WHQL (Windows 7/Vista 32bit)
- GeForce 197.45 WHQL (Windows 7/Vista 64bit)


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.Tolga 9 yıl
3 tane farklı driver sildim tekrar yükledim 2 saattir uğraşıyorum yok yok olmuyor....
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jvcjvc 8 yıl
196.21 kullanıyorum,bir fark olur mu buna geçersem

bazıları sorun yaşamış ta ben başka sürücü mü kursam?
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Slayer_ 9 yıl
@sarppy kurulumda bir sorun olmuş daha önce bende yaşamıştım, nvidia ile ilgili herşeyi kaldırın sonra Driver Sweeper programıyla temizleyin tekrar kurun.

physx kullanan bir oyun açtığınız zaman kasılmalar olur bende olmuştu ''physx işaretli olmadığından''

Not: dediklerimi yapıp, sorun çözülmediyse sürücünün 8600gt ile sorunu olabilir.


Bende bir sorun yok :


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sarppy 9 yıl

Slayer_

@sarppy kurulumda bir sorun olmuş daha önce bende yaşamıştım, nvidia ile ilgili herşeyi kaldırın sonra Driver Sweeper programıyla temizleyin tekrar kurun.

physx kullanan bir oyun açtığınız zaman kasılmalar olur bende olmuştu ''physx işaretli olmadığından''

Not: dediklerimi yapıp, sorun çözülmediyse sürücünün 8600gt ile sorunu olabilir.


Aygıt yöneticisinden sürücü yazılımıyla birlikte ekran kartını kaldırdım, Program ve Özellikler'den NVIDIA ile ilgili olan her şeyi kaldırdım, bilgisayarı güvenli modda açıp Driver Sweeper programı ile NVIDIA - Display ve NVIDIA - PhysX ile ilgili her şeyi temizledikten sonra bilgisayarı normal olarak başlattım ve 197.45 International sürücüsünü tekrar kurdum. Sonuç yine aynıydı; GPU-Z programında PhysX kutucuğu işaretli değil.
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Slayer_ 9 yıl
Sürücüde sanki sorun var, idle ile load arasındaki hızlarda kalıyor, kartın ısınmasına neden oluyor.
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metallurgy 9 yıl

Slayer_

Sürücüde sanki sorun var, idle ile load arasındaki hızlarda kalıyor, kartın ısınmasına neden oluyor.


idle ile load arasındaki hızlarda kalıyor ne demek? anlayamadım tam açıklar mısınız?

bu arada bende herhangi bir sorun yok. kart her zamanki sıcaklığında çalışıyor.
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Slayer_ 9 yıl
Mpc sevmeyen arakdaşlara soruyorum, sizin önerdiğiniz prgramların 64bit sürümü var mı? destek demiyorum ''.exe 64bit çalışacak'',

Vista 64bit + Mpc 64bit başka codec paketi kurmadan nerdeyse bütün filmleri alt yazısıyla beraber izleyebiliyorum
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ayakliPC 9 yıl
192.21 gibi geri dönmemizi gerektirebilir diye ben biraz beklemeyi tercih ediyorum.
Aradan biraz zaman geçtikten sonra yüklicem.
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armageddon55 9 yıl
Ne destek verilen kart listesinde nede pdf dökümanında GTX4xx seriside destekleniyor diye bir ibare yok. 400 serisi için arama yapıldığında hala tek mevcut sürücü olarak 197.41 versiyonu görünüyor.
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Slayer_ 9 yıl
Just Cause 2'de fps artişı var, şimdilik güzel sürücü sorun çıkartmadı.
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krstarica 9 yıl
3d mark vantage puanım 197.13 ile aynı değerde çıktı...
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**Stolas** 9 yıl
Beklediğim sürücüydü performans artışı varmı bakalım tşkler haber için fx57

197.13
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197.45
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