GeForce 500 ailesinin ilk mobil üyesi hazır: GeForce GT 540M

Yüksek performans segmenti için hazırladığı GeForce GTX 580 modelini geçtiğimiz ay içerisinde pazara sunan Nvidia, serinin ikinci modeli olan GeForce GTX 570'i ise yarın yapacağı etkinlikle birlikte lanse edecek. Masaüstü sistemler için hazırladığı 500 serisi ekran kartlarına ek olarak Nvidia, mobil sistemler için de aynı seri altında çözümler sunmaya başladı. Firmanın ilk defa Acer'ın dizüstü bilgisayarlarında ortaya çıkan DirectX 11 destekli yeni mobil grafik çözümü GeForce GT 540M'in detayları gün ışığına çıktı.

96x paralel işlem birimine, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1,5GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan mobil ekran kartı için DDR3 bellek seçeneğinin olacağı da belirtiliyor. Grafik işlem birimi 672MHz'de, paralel işlemcileri 1344MHz'de ve bellekleri de 3600MHz'de çalışan GeForce GT 540M, CUDA, PhysX, 3D Vision ve Optimus gibi teknolojilere de destek sunuyor. GeForce GT 540M ile başlayan mobil 500 serisi ile Nvidia, AMD'nin bir süredir üstün olduğu mobil pazarda elini güçlendirmeyi hedefliyor.