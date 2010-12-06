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GeForce 500 ailesinin ilk mobil üyesi hazır: GeForce GT 540M

8 yıl
13,8b
1
10
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performans segmenti için hazırladığı GeForce GTX 580 modelini geçtiğimiz ay içerisinde pazara sunan Nvidia, serinin ikinci modeli olan GeForce GTX 570'i ise yarın yapacağı etkinlikle birlikte lanse edecek. Masaüstü sistemler için hazırladığı 500 serisi ekran kartlarına ek olarak Nvidia, mobil sistemler için de aynı seri altında çözümler sunmaya başladı. Firmanın ilk defa Acer'ın dizüstü bilgisayarlarında ortaya çıkan DirectX 11 destekli yeni mobil grafik çözümü GeForce GT 540M'in detayları gün ışığına çıktı.

96x paralel işlem birimine, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1,5GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan mobil ekran kartı için DDR3 bellek seçeneğinin olacağı da belirtiliyor. Grafik işlem birimi 672MHz'de, paralel işlemcileri 1344MHz'de ve bellekleri de 3600MHz'de çalışan GeForce GT 540M, CUDA, PhysX, 3D Vision ve Optimus gibi teknolojilere de destek sunuyor. GeForce GT 540M ile başlayan mobil 500 serisi ile Nvidia, AMD'nin bir süredir üstün olduğu mobil pazarda elini güçlendirmeyi hedefliyor.


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napolyon94 8 yıl
Nvidia da kafası esiyo mobilde yeni seriye başlıyor ,1 senede 200>300>400>500 oldu xD
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ozkan_tpc 8 yıl
96x paralel işlem birimine, 128-bit bellek veri yolu desteğine mi sahip? Mario mu oynatacak peki bu?
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jay jay justified 8 yıl

ozkan_tpc

96x paralel işlem birimine, 128-bit bellek veri yolu desteğine mi sahip? Mario mu oynatacak peki bu?


Evet, Mario'yu Unreal 3 Engine ile yeniden yazmışlar.
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sdelta 8 yıl
GTX 570 almayı planlıyorum ama, Türkiye' ye tahmini olarak ne zaman gelir ?
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t3 8 yıl

sdelta

GTX 570 almayı planlıyorum ama, Türkiye' ye tahmini olarak ne zaman gelir ?

Seneye..
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Batuist 8 yıl
iyide mobil pazarda lider en yüksek performansı üretende mi sence??
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Wilson Fisk 8 yıl
480m 352 core 256bit ve 100w cekiyor.5870 800 shader ve 50w cekiyor.bu alet 96 core 128bit ve ne cektigi belli degil yani ne performans olarak ne de "yakit tuketimi" olarak pazarda el guclendirecek bir alete benzemiyor ki amd 6800 ve 6900 mobile cikarir olayi mobilde de sidik yarisina cevireceklerse.notebookta para orta seviyede 5650 5730 deli satti mesela.
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V4LKyR 8 yıl

.45 ACP

480m 352 core 256bit ve 100w cekiyor.5870 800 shader ve 50w cekiyor.bu alet 96 core 128bit ve ne cektigi belli degil yani ne performans olarak ne de "yakit tuketimi" olarak pazarda el guclendirecek bir alete benzemiyor ki amd 6800 ve 6900 mobile cikarir olayi mobilde de sidik yarisina cevireceklerse.notebookta para orta seviyede 5650 5730 deli satti mesela.

nVidia nın shader mimarisi ile ATI'nin shader mimarisi çok farklı.
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OverClocK1ng 8 yıl
.45 ACP
480m 352 core 256bit ve 100w cekiyor.5870 800 shader ve 50w cekiyor.bu alet 96 core 128bit ve ne cektigi belli degil yani ne performans olarak ne de "yakit tuketimi" olarak pazarda el guclendirecek bir alete benzemiyor ki amd 6800 ve 6900 mobile cikarir olayi mobilde de sidik yarisina cevireceklerse.notebookta para orta seviyede 5650 5730 deli satti mesela.


"Enerji Tüketimi"

Araba mı bu




Şaka bir yana kardeşim sen de öyle bir şey yazmışsın ki herkes senin mesajdan alıntı yapmış. Ama doğru söylemişsin gerçekten.

Bir GPU çıkıyor ama teknik özellikleri yarım yangalak. Değerlendirme yapsan yapamazsın. Saçma sapan bir şey.
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