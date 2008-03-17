GeForce 9800GX2'de yüksek ısı önlemi

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GeForce 9800GX2 ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere 65nm üretim teknolojisi ile hazırlanan ve çift grafik işlemcili bir yapıda olan ekran kartının rakip HD 3870 X2'ye göre daha çok ısınacağı sık sık dile getirildi. Bu konuda Nvidia'nın kullandığı soğutma çözümünün nasıl bir başarım göstereceğini kartlar piyasaya çıktıktan sonra göreceğiz ama firmanın yüksek ısı konusunda önlem aldığına dair bazı yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Elimize ulaşan detaylara göre, GeForce 9800GX2'nin grafik işlemcileri 105 dereceye ulaştığı anda kartın gpu saat hızları otomatik olarak aşağı çekiliyor. Standart olarak 600MHz gpu, 1500MHz shader ve 2000MHz bellek saat hızları ile gelen GeForce 9800GX2'nin fabrika çıkışı hız aşırtmalı özel varyasyonlarının ise nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu. MSI'ın 660MHz'de çalışan hız aşırtmalı GeForce 9800GX2 modelini hazırladığı da biliniyor. Tabi daha yüksek saat hızları 105 dereceye ulaşma konusunda çok daha atak olacaklardır. Bu durumda GeForce 9800GX2 için sıvı soğutma alternatifi kullanan üretici ve model sayısında artış yaşanabileceği de iddia ediliyor. Hatırlanacağı üzere Cebit 2008'de EVGA su soğutmalı GeForce 9800GX2 prototipini katılımcıların beğenisine sunmuştu.