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GeForce 9800GX2'de yüksek ısı önlemi

11 yıl
10,5b
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41
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce 9800GX2 ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere 65nm üretim teknolojisi ile hazırlanan ve çift grafik işlemcili bir yapıda olan ekran kartının rakip HD 3870 X2'ye göre daha çok ısınacağı sık sık dile getirildi. Bu konuda Nvidia'nın kullandığı soğutma çözümünün nasıl bir başarım göstereceğini kartlar piyasaya çıktıktan sonra göreceğiz ama firmanın yüksek ısı konusunda önlem aldığına dair bazı yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Elimize ulaşan detaylara göre, GeForce 9800GX2'nin grafik işlemcileri 105 dereceye ulaştığı anda kartın gpu saat hızları otomatik olarak aşağı çekiliyor. Standart olarak 600MHz gpu, 1500MHz shader ve 2000MHz bellek saat hızları ile gelen GeForce 9800GX2'nin fabrika çıkışı hız aşırtmalı özel varyasyonlarının ise nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu. MSI'ın 660MHz'de çalışan hız aşırtmalı GeForce 9800GX2 modelini hazırladığı da biliniyor. Tabi daha yüksek saat hızları 105 dereceye ulaşma konusunda çok daha atak olacaklardır. Bu durumda GeForce 9800GX2 için sıvı soğutma alternatifi kullanan üretici ve model sayısında artış yaşanabileceği de iddia ediliyor. Hatırlanacağı üzere Cebit 2008'de EVGA su soğutmalı GeForce 9800GX2 prototipini katılımcıların beğenisine sunmuştu.
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sight 11 yıl


105 derecede çalışan VHS kaset!!
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diciotto 11 yıl
Bıldırcın yumurtasının piştiği fotoları yakında dönmeye başlar forumlarda
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demirçelik 11 yıl

Orjinalden alıntı: sight



105 derecede çalışan VHS kaset!!


ağzımdan aldın+1

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smolderas 11 yıl
Karta ciksada artik yeni sogutucu modellerini görsek
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Castle Bravo 11 yıl
Intel'in 5xx'teki TM2 komedisine benzer bir durum oluşmadığı sürece, güzel bir şey.
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Vuze 11 yıl
cıksın artık kart 105 derecede oha yani yuh osaman fanın fazla getirisi yokki kart 105 derecelere kadar cıkabiliyor
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black64 11 yıl
105 derece çok fazla resmen kart yanıyor.
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