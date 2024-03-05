GeForce GTX 16 ekran kartlarının üretimi durdu: GTX serisi rafa kalkıyor

GeForce GTX 16 serisinin üretimi durdu
Hatırlayanlar olacaktır, daha önce Nvidia, 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren GeForce GTX 16 serisinin üretimini durduracağını duyurmuştu. Son gelen bilgilere göre GTX ekran kartları, mevcut stoklar tükenene kadar raflarda kalmaya devam edecek. Ancak bu süreçte, iş ortakları, perakende ve distribütörlere yeni bir sevkiyat olmayacak.
Teknik açıdan bakıldığında, Nvidia yalnızca iki GTX 16 modelini kullanımdan kaldıracak. Bunlar GTX 1650 ve 1630. Diğer kartların üretiminin ise halihazırda sona erdiği belirtiliyor.
Kaçıranlar için Nvidia Turing mikro mimarisini temel alan GTX 16 serisi, ilk olarak 2019 yılında tanıtıldı ve o günden bu yana RTX serisine bütçe odaklı bir alternatif oldu. Ancak yeni haberin şaşırtıcı olmadığı belirtelim. Zira Ampere yani RTX 30 serisinde yapılan indirimler nedeniyle GTX serisi büyük oranda geride bırakılmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.