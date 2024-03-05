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    Anlık Bildirim

    GeForce GTX 16 ekran kartlarının üretimi durdu: GTX serisi rafa kalkıyor

    Nvidia, uzun yıllardır kullanılan GTX ekran kartlarını rafa kaldırıyor. Ailenin son üyesi GTX 16 serisinin üretimi resmen durdu. Yalnızca RTX markası ile devam edilecek.
    GeForce GTX 16 serisinin üretimi durdu: GTX serisi rafa kalkıyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Nvidia, en son RTX 40 serisi dahil olmak üzere geniş bir ekran kartı yelpazesine sahip. Ancak yeni seriler tanıtıldıkça bir yandan eski nesil kartların da üretimden kalktığını görüyoruz. Şimdi ise bu modeller arasına GTX serisine ait son ekran kartları GTX 1650 ve GTX 1630 da eklendi. Her iki modelin üretimi an itibarıyla durdu.

    GeForce GTX 16 serisinin üretimi durdu

    Hatırlayanlar olacaktır, daha önce Nvidia, 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren GeForce GTX 16 serisinin üretimini durduracağını duyurmuştu. Son gelen bilgilere göre GTX ekran kartları, mevcut stoklar tükenene kadar raflarda kalmaya devam edecek. Ancak bu süreçte, iş ortakları, perakende ve distribütörlere yeni bir sevkiyat olmayacak. 

    Teknik açıdan bakıldığında, Nvidia yalnızca iki GTX 16 modelini kullanımdan kaldıracak. Bunlar GTX 1650 ve 1630. Diğer kartların üretiminin ise halihazırda sona erdiği belirtiliyor. 

    Kaçıranlar için Nvidia Turing mikro mimarisini temel alan GTX 16 serisi, ilk olarak 2019 yılında tanıtıldı ve o günden bu yana RTX serisine bütçe odaklı bir alternatif oldu. Ancak yeni haberin şaşırtıcı olmadığı belirtelim. Zira Ampere yani RTX 30 serisinde yapılan indirimler nedeniyle GTX serisi büyük oranda geride bırakılmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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