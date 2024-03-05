GeForce GTX 16 ekran kartlarının üretimi durdu: GTX serisi rafa kalkıyor

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Nvidia, en son RTX 40 serisi dahil olmak üzere geniş bir ekran kartı yelpazesine sahip. Ancak yeni seriler tanıtıldıkça bir yandan eski nesil kartların da üretimden kalktığını görüyoruz. Şimdi ise bu modeller arasına GTX serisine ait son ekran kartları GTX 1650 ve GTX 1630 da eklendi. Her iki modelin üretimi an itibarıyla durdu.

GeForce GTX 16 serisinin üretimi durdu

Hatırlayanlar olacaktır, daha önce Nvidia, 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren GeForce GTX 16 serisinin üretimini durduracağını duyurmuştu. Son gelen bilgilere göre GTX ekran kartları, mevcut stoklar tükenene kadar raflarda kalmaya devam edecek. Ancak bu süreçte, iş ortakları, perakende ve distribütörlere yeni bir sevkiyat olmayacak.

Teknik açıdan bakıldığında, Nvidia yalnızca iki GTX 16 modelini kullanımdan kaldıracak. Bunlar GTX 1650 ve 1630. Diğer kartların üretiminin ise halihazırda sona erdiği belirtiliyor.

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Kaçıranlar için Nvidia Turing mikro mimarisini temel alan GTX 16 serisi, ilk olarak 2019 yılında tanıtıldı ve o günden bu yana RTX serisine bütçe odaklı bir alternatif oldu. Ancak yeni haberin şaşırtıcı olmadığı belirtelim. Zira Ampere yani RTX 30 serisinde yapılan indirimler nedeniyle GTX serisi büyük oranda geride bırakılmıştı.

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GeForce GTX 16 serisinin üretimi durdu: GTX serisi rafa kalkıyor