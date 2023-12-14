Bir dönemin sonu: GeForce GTX 16 serisi kullanımdan kalkıyor

GeForce GTX 16 serisi kullanımdan kalkıyor
Nvidia, 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren GeForce GTX 16 serisinin üretimini durdurmaya hazırlanıyor. Yönetim Kurulu Kanallarından gelen bilgilere göre GTX 16 serisi için son siparişler bu ay tamamlanacak ve 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren sevkiyatlar duracak. Buna göre yeşil ekibin tamamıyla RTX serisine odaklanacağını söyleyebiliriz.
Teknik açıdan bakıldığında, Nvidia iki GTX 16 modelini kullanımdan kaldıracak. Bunlar GTX 1650 ve 1630. Diğer kartların üretiminin ise halihazırda sona erdiği belirtiliyor. Ancak bu gelişmenin esasen masaüstü GPU'ları kapsadığını belirtelim. Mobil bölümde serinin devam ettiğini görebiliriz. Ayrıca bu kartların üretimi her ne kadar durdurulsa da, sürücü ve güncelleme desteğinin devam edeceğini belirtelim.
Kaçıranlar için Nvidia Turing mikro mimarisini temel alan GTX 16 serisi, ilk olarak 2019 yılında tanıtıldı ve o günden bu yana RTX serisine bütçe odaklı bir alternatif oldu. Ancak yeni gelişme şaşırtıcı değil. Zira Ampere yani RTX 30 serisinde yapılan indirimler nedeniyle GTX serisi büyük oranda geride kalmıştı. Hatta serinin en güçlü modeli GTX 1660 Ti, halihazırda RTX 2060 ve 3060'a yakın fiyatlara satılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.