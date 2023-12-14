Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bir dönemin sonu: GeForce GTX 16 serisi kullanımdan kalkıyor

    Nvidia, oyuncular tarafından sıkça tercih edilen GTX ekran kartlarının üretimini durduruyor. GPU devi, yoluna yalnızca RTX serisi ile devam edecek. İşte detaylar...
    Bir dönemin sonu: GeForce GTX 16 serisi kullanımdan kalkıyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Nvidia, en son RTX 40 serisi dahil olmak üzere geniş bir ekran kartı yelpazesine sahip. Ancak yeni seriler tanıtıldıkça bir yandan eski nesil kartların da üretimden kalktığını görüyoruz. Şimdi ise GPU devi, GTX serisinin üretimini tamamen durdurmayı planlıyor. Seriye ait son kartlar GTX 1650 ve 1630 için yolun sonuna gelindi.

    GeForce GTX 16 serisi kullanımdan kalkıyor

    Nvidia, 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren GeForce GTX 16 serisinin üretimini durdurmaya hazırlanıyor. Yönetim Kurulu Kanallarından gelen bilgilere göre GTX 16 serisi için son siparişler bu ay tamamlanacak ve 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren sevkiyatlar duracak. Buna göre yeşil ekibin tamamıyla RTX serisine odaklanacağını söyleyebiliriz. 

    Teknik açıdan bakıldığında, Nvidia iki GTX 16 modelini kullanımdan kaldıracak. Bunlar GTX 1650 ve 1630. Diğer kartların üretiminin ise halihazırda sona erdiği belirtiliyor. Ancak bu gelişmenin esasen masaüstü GPU'ları kapsadığını belirtelim. Mobil bölümde serinin devam ettiğini görebiliriz. Ayrıca bu kartların üretimi her ne kadar durdurulsa da, sürücü ve güncelleme desteğinin devam edeceğini belirtelim. 

    Kaçıranlar için Nvidia Turing mikro mimarisini temel alan GTX 16 serisi, ilk olarak 2019 yılında tanıtıldı ve o günden bu yana RTX serisine bütçe odaklı bir alternatif oldu. Ancak yeni gelişme şaşırtıcı değil. Zira Ampere yani RTX 30 serisinde yapılan indirimler nedeniyle GTX serisi büyük oranda geride kalmıştı. Hatta serinin en güçlü modeli GTX 1660 Ti, halihazırda RTX 2060 ve 3060'a yakın fiyatlara satılıyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yatay geçiş nasıl yapılır mazda lantis 1.8 sinegra kullananlar yorumlar lig tv ticari üyelik fiyatları 2023 reader at work 1 pdf

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Tcl 30 SE
    Tcl 30 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B13VGK-489TR
    MSI KATANA 17 B13VGK-489TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız