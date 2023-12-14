Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Nvidia, en son RTX 40 serisi dahil olmak üzere geniş bir ekran kartı yelpazesine sahip. Ancak yeni seriler tanıtıldıkça bir yandan eski nesil kartların da üretimden kalktığını görüyoruz. Şimdi ise GPU devi, GTX serisinin üretimini tamamen durdurmayı planlıyor. Seriye ait son kartlar GTX 1650 ve 1630 için yolun sonuna gelindi.

GeForce GTX 16 serisi kullanımdan kalkıyor

Nvidia, 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren GeForce GTX 16 serisinin üretimini durdurmaya hazırlanıyor. Yönetim Kurulu Kanallarından gelen bilgilere göre GTX 16 serisi için son siparişler bu ay tamamlanacak ve 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren sevkiyatlar duracak. Buna göre yeşil ekibin tamamıyla RTX serisine odaklanacağını söyleyebiliriz.

Teknik açıdan bakıldığında, Nvidia iki GTX 16 modelini kullanımdan kaldıracak. Bunlar GTX 1650 ve 1630. Diğer kartların üretiminin ise halihazırda sona erdiği belirtiliyor. Ancak bu gelişmenin esasen masaüstü GPU'ları kapsadığını belirtelim. Mobil bölümde serinin devam ettiğini görebiliriz. Ayrıca bu kartların üretimi her ne kadar durdurulsa da, sürücü ve güncelleme desteğinin devam edeceğini belirtelim.

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Kaçıranlar için Nvidia Turing mikro mimarisini temel alan GTX 16 serisi, ilk olarak 2019 yılında tanıtıldı ve o günden bu yana RTX serisine bütçe odaklı bir alternatif oldu. Ancak yeni gelişme şaşırtıcı değil. Zira Ampere yani RTX 30 serisinde yapılan indirimler nedeniyle GTX serisi büyük oranda geride kalmıştı. Hatta serinin en güçlü modeli GTX 1660 Ti, halihazırda RTX 2060 ve 3060'a yakın fiyatlara satılıyor.

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Bir dönemin sonu: GeForce GTX 16 serisi kullanımdan kalkıyor