GeForce GTX 460 için gözler 1 Haziran'da

Yüksek performans segmenti için hazırladığı GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'i pazara sunan Nvidia, Fermi tabanlı yeni model hazırlıklarını sürdürüyor. Gelen bilgilere göre firmanın bundan sonraki adımı, 1 Haziran'da lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 460 olacak.

GeForce GTX 480 modeliyle dünyanın en hızlı grafik yongasını lanse eden firma, alt fiyat segmentleri için satın alınabilirliği daha yüksek modelleri pazara sunmayı ve Fermi mimarisinin kullanım yaygınlığını arttırmayı amaçlıyor. İşte bu hedefin gerçekleşmesinde GeForce GTX 460'ın önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Henüz doğrulanmış olmasa bile Nvidia tabanlı ekran kartı üreten bazı firmaların, Haziran ayının hemen başında Tayvan'da gerçekleştirilecek Computex 2010 fuarına, çantalarında GeForce GTX 460 ile katılmaları bekleniyor. Peki GeForce GTX 460 hangi özelliklere sahip olacak ?

Tahmin edileceği üzere yeni modeller üzerine Nvidia'nın ağzını bıçak açmıyor. Ancak gelen bilgilere göre GeForce GTX 460, 320-Bit bellek veri yolu desteğine sahip GeForce GTX 470 ve 384-bit bellek veri yolu desteğine sahip GeForce GTX 480'den farklı olarak 256-bit olacak.

GeForce GTX 470

DirectX 11, 3DVision Surround ve C++ hızlandırma gibi Nvidia'nın Fermi mimarisiyle lanse ettiği yeni özelliklere sahip olacak GeForce GTX 460, paralel işlemci (CUDA çekirdeği), doku ünitesi ve ROP birimlerinin sayısı açısından da üst modeller GTX 470 ve GTX 480'nin gerisinde yer alacak.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 varyasyonundan (GF104?) güç alması beklenen GeForce GTX 460'ın 384x paralel işlem birimiyle gelmesi bekleniyor. 48x doku ünitesine ve 32x ROP birimine sahip olacağı belirtilen kartın, 1GB GDDR5 bellekle gelmesi de olası görünüyor.

çift slot soğutucu kullanacak olan GeForce GTX 460'ın ısıl güç tasarımı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak teknik özelliklerindeki değişikliklerden yola çıkarak, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerine kıyasla kaydadeğer bir TDP kazanımıyla gelmesi beklenebilir.

Yaz dönemine yeni Fermi modelleriyle girmesi beklenen Nvidia'nın, GeForce 8800GT'deki başarısını tekrarlayacak yeni bir ikon model hazırlamayı hedefliyor. 250-300$ aralığında olması bekkenen GTX 460'a karşı AMD-ATi'nin nasıl bir strateji izleyeceğini ise zaman gösterecek.