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GeForce GTX 460 için gözler 1 Haziran'da

Nvidia, GeFoce GTX 460 modeli üzerinde çalışıyor. 1 Haziran'da lanse edileceği konuşulan kart hakkındaki ilk detaylar.
9 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performans segmenti için hazırladığı GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'i pazara sunan Nvidia, Fermi tabanlı yeni model hazırlıklarını sürdürüyor. Gelen bilgilere göre firmanın bundan sonraki adımı, 1 Haziran'da lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 460 olacak.

GeForce GTX 480 modeliyle dünyanın en hızlı grafik yongasını lanse eden firma, alt fiyat segmentleri için satın alınabilirliği daha yüksek modelleri pazara sunmayı ve Fermi mimarisinin kullanım yaygınlığını arttırmayı amaçlıyor. İşte bu hedefin gerçekleşmesinde GeForce GTX 460'ın önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Henüz doğrulanmış olmasa bile Nvidia tabanlı ekran kartı üreten bazı firmaların, Haziran ayının hemen başında Tayvan'da gerçekleştirilecek Computex 2010 fuarına, çantalarında GeForce GTX 460 ile katılmaları bekleniyor. Peki GeForce GTX 460 hangi özelliklere sahip olacak ?

Tahmin edileceği üzere yeni modeller üzerine Nvidia'nın ağzını bıçak açmıyor. Ancak gelen bilgilere göre GeForce GTX 460, 320-Bit bellek veri yolu desteğine sahip GeForce GTX 470 ve 384-bit bellek veri yolu desteğine sahip GeForce GTX 480'den farklı olarak 256-bit olacak.

GeForce GTX 470

DirectX 11, 3DVision Surround ve C++ hızlandırma gibi Nvidia'nın Fermi mimarisiyle lanse ettiği yeni özelliklere sahip olacak GeForce GTX 460, paralel işlemci (CUDA çekirdeği), doku ünitesi ve ROP birimlerinin sayısı açısından da üst modeller GTX 470 ve GTX 480'nin gerisinde yer alacak.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 varyasyonundan (GF104?) güç alması beklenen GeForce GTX 460'ın 384x paralel işlem birimiyle gelmesi bekleniyor. 48x doku ünitesine ve 32x ROP birimine sahip olacağı belirtilen kartın, 1GB GDDR5 bellekle gelmesi de olası görünüyor.

çift slot soğutucu kullanacak olan GeForce GTX 460'ın ısıl güç tasarımı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak teknik özelliklerindeki değişikliklerden yola çıkarak, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerine kıyasla kaydadeğer bir TDP kazanımıyla gelmesi beklenebilir.

Yaz dönemine yeni Fermi modelleriyle girmesi beklenen Nvidia'nın, GeForce 8800GT'deki başarısını tekrarlayacak yeni bir ikon model hazırlamayı hedefliyor. 250-300$ aralığında olması bekkenen GTX 460'a karşı AMD-ATi'nin nasıl bir strateji izleyeceğini ise zaman gösterecek.


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BrutaL1tY 9 yıl
Bu kart alınmaz...Ağustos'u bekleyin.
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Yeur 9 yıl
Umarım kalorifer kazanında üretmişlerdir...
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Petyr Baelish 9 yıl
Bence bu kart gtx285'in dx11 desteklisi gibi olacak.Ama tesellation açılınca hd5850'yi geçecek
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stradosphere 9 yıl
HD 5830 a denk olacak kadarda uyduruk bir kart olmayacaktır eminim,5850 den biraz daha düşük performanslı olacaktır.HD 5830 sadece adı olan ama beklenilen performansı vermeyen bir kart
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Source 9 yıl

stradosphere

HD 5830 a denk olacak kadarda uyduruk bir kart olmayacaktır eminim,5850 den biraz daha düşük performanslı olacaktır.HD 5830 sadece adı olan ama beklenilen performansı vermeyen bir kart


Aslında bekleneni verdi ama fiyat olarak pahalı geldi.
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koxp94 9 yıl
5830a rakip olacaktır tahminim
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scutaro 9 yıl
HD 5830 incelemesini hatırlamakda fayda var, kart aynı zamanda kırpılmış RV870 türevi olduğundan HD 5870'ye göre bile güç tüketimi ve sıcaklık olarak daha verimsiz çalışıyor. HD 5850 varken HD 5830 en alınmayacak kart şu anda, GTX 460'ında güç tüketimi GTX 470'e yakın olucaktır ancak 32 rop'a sahip olması HD 5830'a göre AA avantajı sağlayacaktır. Aynı zamanda paralel işlemci sayısı GTX 470'inkine yakın sayılır, burada en önemli etken fiyatları olucak.
donanimhaber.com/...
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MÜŞAVİR 9 yıl
Beklediğim kart geliyor gibi görünüyor.
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DownClock01 9 yıl
Nvidia kartların %90'ı aynı segmentteki ATI kartlardan çok daha fazla fiyatlarla satılıyor Tr de. Peformansı 5850 ile aynı olması imkansız çünkü 5850 ile GTX 470 birbiri ile yarışıyor, (o.c. işini karıştırmayın lüttfen) mağdem GTX460, 5850 ile eş performans segileyecek boşuna mı çıkardı Nvidia GTX 470'i. Gerçekçi olalım Nvidia herzaman pahalı olmuştur kalitesine bir lafım yok tabi.
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Zero Limit 9 yıl
bu kart oc ile coşacaksa coşar yoksa kimse 8800gt efsanesi beklemesin.

nvidia gtx470 in satışlarını baltalayacağını hiç sanmam hele de daha taze taze satılan kartken

artık ati bile uyandı 5830 u nasıl kırptı gördünüz

eskisi gibi uyanıklık yapmak yok diye rest çektiler resmen


edit: ama şu da bir gerçek ki; nvidia yılın ikinci yarısını geforce kartlardan kaybettiği pazar payını bu kartı hem ucuz hem performanslı yaparak kısa süre de toparlayabilir, görücez bakalım.
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huseyincarnege 9 yıl
fiyat performans kartı üretcekse
fiyatını düşük tutması lazım anca parakazanmaya başlar :)
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UzmaN345 9 yıl
Kart 5770 veya GTX260 ile GTX275 ayarında olucak
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Gorod 9 yıl

UzmaN345

Kart 5770 veya GTX260 ile GTX275 ayarında olucak


Şaka dimi.
Peki GTS450 veya herneyse o neye rakip olacak. HD5670'emi.
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UzmaN345 9 yıl
Bence saçma zaten GTX470 5850 ayarında bir kart fiyatı 900tl boşa hayel kurmayın
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haydut14 9 yıl
bnm nvidianın bu kartını almam için mafia 2 de harika sonuç vermesi gerekli bu bir.Ati ağustos ayında ikinci nesil dx 11 getirecek bu iki yani mafia 2 de harikalar yaratabilir ati kartlar bu durumda phsyx de nvidia yı kurtarmaz 450 500 liraya piyasayı elinde yine ati bulundurursa bu sene nvidia kart filan satamaz tr de saygılar
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