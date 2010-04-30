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GeForce GTX 460 ile Nvidia, yeni bir "8800GT Etkisi" hedefinde

9 yıl
22,8b
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65
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hazırlık çalışmaları devam eden GeForce GTX 460'ın, 1 Haziran'da lanse edilmesi ve hemen ardından Computex 2010 fuarında, ekran kartı üreticileri tarafından tanıtılması bekleniyor. Hakkında pek çok iddia olan GeForce GTX 460 için daha önce verdiğimiz bir haberimizde 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacağını belirtmiştik. Elimize ulaşan yeni bilgiler de önceki haberimizi doğruluyor.

Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birinin kurum içi mesajlaşmalarına göre GeForce GTX 460'ın 256-Bit bellek veri yolu ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. GeForce GTX 470 ve GTX 480'den farklı olarak tasarım konusunda üreticilerin serbest bırakılması beklenen GeForce GTX 460'nın 384x paralel işlem birimiyle geleceği de üzerinde durulan detaylar arasında.

Gelen bilgilere göre GeForce GTX 460'ın, şu an o fiyattan satılıyor olmasa bile ATi Radeon HD 5850'nin resmi lansman fiyatı olan 259$ seviyesinden lanse edilebileceği belirtilirken, rekabet koşullarına göre 259$ ile 299$ arasında bir fiyatlandırma da ihtimaller dahilinde yer alıyor. GeForce GTX 460 ile yeni bir "8800GT Etkisi" yaratmayı hedefleyen Nvidia'nın, bu hedefinde ne derece başarılı olacağını ise zaman gösterecek.


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napolyon94 9 yıl
Nvidia akıllı firma az sattığı yuksek seviye kartlarla pek bogusmuyor atı su anda sattığı karların yüzde 6 si 5 xxx serisi ,nvidia asıl lokma orta ve düşük seviye kartlarA yoğunlaşıyor en çok sattığı 3 karttan biri nvidia nin fx5500 xD ,yani atı bosuna sidik yaristirmasin bir soz gibi bisey vardır , bir general düşman kaçıyor derken, digeri düşmanı kıskaca alıyorum diyor xD
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dennjS 9 yıl
600 milyondan fazla olduğu sürece hiçbi etki yaratamaz yapsa yapsa tepki yaratır:D
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tahir40 9 yıl
8800GT çıktığında orta seviye bir kart değildi. En hızlı kart olan 8800GTX'le nerdeyse aynı performansa sahip,fiyat açısından da 300TL civarıydı. gtx460 ise orta seviye bir kart olacak,fiyatı da çok iddialı olmayacaktır. Tabi ati kartların tek seçenek olmaması açısında nvidia kartların bulunabilir olması gerekli.Destekleyen oyun sayısı artarsa,fiyat/performansı da uygun olursa VaporX 4850mi değiştiririm :) Yoksa kendisinden memnunum.
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DH Misafiri 9 yıl
n vidia sahtekarlık yapıyor açıklamalarında gtx480-gtx470 neden ısınıyor sorusuna güçlü kart ısınır cvabını veriyorlar böyle bir saçmalık olamaz bu cevaba göre hd5970 krallığını ilan ediyor zaten her açıklamalrındada gtx480nin piyasadaki en güçlü kart olduğunu söylüyorlar yanıltmaca testler ortaya atıyorlar dirt 2 oyununda bu kart otomatik olarak directx9 a geçip dah fazla perf gösteriyor sözü fazla uzatmaya gerek yok n vidia çırpınıyor
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DH Misafiri 9 yıl
8800gt çıktığında kart zaten kraldı ama bu fermi.ler bence biraz kötü oldu zannetmiyorum 8800gt gibi bir etkisi ve onun getirdiği satışı olsun bu kartın.. Bu raund.u ATI kazandı birazcıkta biz tüketiciler kaybetti..
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sendemail 9 yıl
nvidia sırf şu tesellation zımbırtısı yüzünden alınası bır kart ,3d visionı deneyenler 1,5 saatlık deneyımın ardından bakkala half-lıfe moduyla gıdedursunlar ,bu kartlarda default olarak sunulan 3dvısıon destegı ati 'yi avuclayan yegane unsur ,yoksa elalem cokta gectı ati'ye .Ancak şu haberdekı fıyatlandırma dikkatımı cekti ,Nvidia nah satar o fiyattan 8800GT imiş ,sanki lutufta bulunuyor yabanı herıfler...Nvidia ati 5x serisine karsılık konumlandırmadı mı fermiyi? Ee peki bu fıyat ucuklukları neden? Ati'nin 1 yıldan once yeni seri cıkartacagını dusunmuyorum ,yaz ortasında Nvidia'yı ayar etmek ıcın haberını cıkartır gene 6 serısı veya fusion soylentılerı ancak ati daha 5x'te satıs doygunlugu yasayacak ,ondan sonra yenı kart cıkartacak.Ati ile Nvidia nın asıl kızılacak tarafı sli ya da crossfire da tam sımetrı sorunu ,kartlar aynı model olmadıkca bır boka yaramıor sli da crossfıre da ,once anakart uretıcılerıyle bu sınır bozucu durumu ortadan kaldırsınlar . 460 ı 8800 yapacakmıs da lutfedıp fıyatını max 300$ sevıyesınde tutacakmıs ,hadı ordan hadı ordan.ayıp lan ,orta duzey kart 300 $ .bır adet ps3 ya da xbox alınır ,emektar laptop ıle yola devam edılır...Eskıden atı nvdia yanında bır suru sırket vardı onlara ne oldu acaba , mesela s3 ,eksa mı ne vardı ,vodoolar falan fılan ,sılıcon graphs da vardı ne oldu onlara?
sonuc olarak ,bu serserı nvidia atinin fiyat avantajını gormuyor mu ?
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DemirAtlı 9 yıl
200$ a satsın yoksa gözüme falan gözükmesin nvidia.
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaslar bu kartlara o kadar laf ediounuzda aslında haklısınızda ama benim gibi 3D vision kullananlar ne yapacak mecbur bekleyip alcaz bu kartı.
Nvidia nın taktigi bu teknoloji satıyorlar ayda bir driver cıkarıolar optimize ediolar oyunlara sponsor oluyolar physx cuda ... gidio bole her guzelın bi kusuru var :/
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koxp94 9 yıl
5850'den daha ucuz olmazsa en fazla yeniden isimlendirmeyle yapar o etkiyi
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DH Misafiri 9 yıl
8800gt çıktığında kart zaten kraldı ama bu fermi.ler bence biraz kötü oldu zannetmiyorum 8800gt gibi bir etkisi ve onun getirdiği satışı olsun bu kartın.. Bu raund.u ATI kazandı birazcıkta biz tüketiciler kaybetti..
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genelkurmay89 9 yıl
şimdi işin açıkcası 8800gt etkisini yakalaması kocaman bir palavra şimdi bunun gerçekleşebilmesi için nvidianın:

1)gtx460 ile gtx470 arasında performans açısından hemen hemen hiç fark olmamalı
2)gtx460 ın fiyatı gtx470 ın fiyatının yarısı kadar olmalı

3)atininde 2.versiyon 5xxx serisini çıkarmaması gerekli ki kesin çıkartır
4)gtx460 gtx4xx serisine nazaran daha az enerji tüketmeli daha az ısınmalı iyi o.c olmalı o.c ile stok gtx480 i yakalamalı

yani işin özü reklam başkada hiç bir şey değil seçimlerde muhtarların park yaptırıcam lafı gibi bir şey buda
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DH Misafiri 9 yıl
8800gt çıktığında kart zaten kraldı ama bu fermi.ler bence biraz kötü oldu zannetmiyorum 8800gt gibi bir etkisi ve onun getirdiği satışı olsun bu kartın.. Bu raund.u ATI kazandı birazcıkta biz tüketiciler kaybetti..
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