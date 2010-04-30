GeForce GTX 460 ile Nvidia, yeni bir "8800GT Etkisi" hedefinde

Hazırlık çalışmaları devam eden GeForce GTX 460'ın, 1 Haziran'da lanse edilmesi ve hemen ardından Computex 2010 fuarında, ekran kartı üreticileri tarafından tanıtılması bekleniyor. Hakkında pek çok iddia olan GeForce GTX 460 için daha önce verdiğimiz bir haberimizde 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacağını belirtmiştik. Elimize ulaşan yeni bilgiler de önceki haberimizi doğruluyor.

Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birinin kurum içi mesajlaşmalarına göre GeForce GTX 460'ın 256-Bit bellek veri yolu ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. GeForce GTX 470 ve GTX 480'den farklı olarak tasarım konusunda üreticilerin serbest bırakılması beklenen GeForce GTX 460'nın 384x paralel işlem birimiyle geleceği de üzerinde durulan detaylar arasında.

Gelen bilgilere göre GeForce GTX 460'ın, şu an o fiyattan satılıyor olmasa bile ATi Radeon HD 5850'nin resmi lansman fiyatı olan 259$ seviyesinden lanse edilebileceği belirtilirken, rekabet koşullarına göre 259$ ile 299$ arasında bir fiyatlandırma da ihtimaller dahilinde yer alıyor. GeForce GTX 460 ile yeni bir "8800GT Etkisi" yaratmayı hedefleyen Nvidia'nın, bu hedefinde ne derece başarılı olacağını ise zaman gösterecek.