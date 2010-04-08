GeForce GTX 480,4'lü SLI mı destekliyor ?

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
790FX yonga setiyle 4'lü Crossfire desteği sunan yani dört adet ekran kartının aynı sistemde çalışmasına olanak tanıyan AMD'nin aksine Nvidia'nın 3'lü SLI kurulumuyla yola devam ettiği yani destek veren sistemlerde resmi olarak üç adet ekran kartıyla SLI kurulumuna olanak tanıdığı biliniyor. Ancak EVGA tarafından yayınlanna bazı yeni görseller, referans tasarımlı GeForce GTX 480'nin 4'lü SLI kurulumuna olanak tanıyabileceğini işaret ediyor.
X58 Classified ve Classified SR-2 anakartlarıyla 4'lü SLI konnektörleri sağlayan EVGA, Fermi için 4'lü SLI kurulumuna olanak tanıyan ilk anakart üreticisi olacak gibi görünüyor ancak Nvidia'nın sergileyeceği tutum GeForce GTX 480'nin 4'lü SLI konfigürasyonu için asıl belirleyeci olacak. Herhangi bir test sonucunun yayınlanmadığı GeForce GTX 480 4-Way SLI'da GPU'ların ne derece ölçeklenebildiği şimdiden merak konusu zira Nvidia yaptığı bir açıklamada GeForce GTX 480'nin, SLI teknolojisi için ideal çözüm olduğunu zira ikinci kart ile linear olarak iki kata yakın performans sağlandığını belirtmişti.
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Q=m.c.DeltaT
Q=250.bunu bilmiyorum. 100-25=75
Q=18750c cal/gr
18750 x 4 = 75000c bu 4 kartın aktardığı ısı miktarı oldu sanırım. kartları 250gr aldım
Öz ısısı kaç olabilir ki bu kartların?
Bilmem..Bilsemde söylemem
Kartlar ısıl stabiliteye kavuştuklarında yani 100 dereceye oturduklarında, kendilerine gelen ısıyı komple dışarı veriyor olurlar (yoksa daha da artardı sıcaklık) dolayısıyla dışarıya 300 watt güç veriyorlar, bu da işte 280 kcal filan oluyor saatte.
Load'da 2 kartın 1 saat içinde kullanıp dışarı verdiği enerji, 100 gram bi Ülker çikolatanın bize verdiği enerjiye eşit ama çikolata çok daha pahalı tabi 100 gram çikolata 1 lira filan eder, 0.6 kwh elektrik bunun onda biri kadar
?
MÇKR_06
08.04.2010 Saat: 19:42
ortadaki kartların sıcaklığını merak ediyorum?
bende ve yazın 30 derecede özellikle
klima şart :)