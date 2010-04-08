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GeForce GTX 480,4'lü SLI mı destekliyor ?

9 yıl
15,2b
1
80
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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790FX yonga setiyle 4'lü Crossfire desteği sunan yani dört adet ekran kartının aynı sistemde çalışmasına olanak tanıyan AMD'nin aksine Nvidia'nın 3'lü SLI kurulumuyla yola devam ettiği yani destek veren sistemlerde resmi olarak üç adet ekran kartıyla SLI kurulumuna olanak tanıdığı biliniyor. Ancak EVGA tarafından yayınlanna bazı yeni görseller, referans tasarımlı GeForce GTX 480'nin 4'lü SLI kurulumuna olanak tanıyabileceğini işaret ediyor.
X58 Classified ve Classified SR-2 anakartlarıyla 4'lü SLI konnektörleri sağlayan EVGA, Fermi için  4'lü SLI kurulumuna olanak tanıyan ilk anakart üreticisi  olacak gibi görünüyor ancak Nvidia'nın sergileyeceği tutum GeForce GTX 480'nin 4'lü SLI konfigürasyonu için asıl belirleyeci olacak.  Herhangi bir test sonucunun yayınlanmadığı GeForce GTX 480 4-Way SLI'da GPU'ların ne derece ölçeklenebildiği şimdiden merak konusu zira Nvidia yaptığı bir açıklamada GeForce GTX 480'nin, SLI teknolojisi için ideal çözüm olduğunu zira ikinci kart ile linear olarak iki kata yakın performans sağlandığını belirtmişti.


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natrium 9 yıl
2 tane psu bağlarlar. Ayrıca o kartlar quad SLIda maximum 120 santigrat derece olur bence. Durun bir çevreye yaydığı ısı miktarını hesaplayalım.

Q=m.c.DeltaT
Q=250.bunu bilmiyorum. 100-25=75
Q=18750c cal/gr
18750 x 4 = 75000c bu 4 kartın aktardığı ısı miktarı oldu sanırım. kartları 250gr aldım
Öz ısısı kaç olabilir ki bu kartların?
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ALBAY 9 yıl

Fenerbahçe.

2 tane psu bağlarlar. Ayrıca o kartlar quad SLIda maximum 120 santigrat derece olur bence. Durun bir çevreye yaydığı ısı miktarını hesaplayalım.

Q=m.c.DeltaT
Q=250.bunu bilmiyorum. 100-25=75
Q=18750c cal/gr
18750 x 4 = 75000c bu 4 kartın aktardığı ısı miktarı oldu sanırım. kartları 250gr aldım
Öz ısısı kaç olabilir ki bu kartların?


Bilmem..Bilsemde söylemem

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annihilator 9 yıl

Fenerbahçe.

2 tane psu bağlarlar. Ayrıca o kartlar quad SLIda maximum 120 santigrat derece olur bence. Durun bir çevreye yaydığı ısı miktarını hesaplayalım.

Q=m.c.DeltaT
Q=250.bunu bilmiyorum. 100-25=75
Q=18750c cal/gr
18750 x 4 = 75000c bu 4 kartın aktardığı ısı miktarı oldu sanırım. kartları 250gr aldım
Öz ısısı kaç olabilir ki bu kartların?


Kartlar ısıl stabiliteye kavuştuklarında yani 100 dereceye oturduklarında, kendilerine gelen ısıyı komple dışarı veriyor olurlar (yoksa daha da artardı sıcaklık) dolayısıyla dışarıya 300 watt güç veriyorlar, bu da işte 280 kcal filan oluyor saatte.

Load'da 2 kartın 1 saat içinde kullanıp dışarı verdiği enerji, 100 gram bi Ülker çikolatanın bize verdiği enerjiye eşit
ama çikolata çok daha pahalı tabi 100 gram çikolata 1 lira filan eder, 0.6 kwh elektrik bunun onda biri kadar
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UzmaN345 9 yıl
bir işe yaramaz 3 SLI bile surucu proglemi yasıyor bir kaç oyun dısında fps kayıbına neden oluyor gereksiz ikili SLI yukarsı ego tekmin eder param olsa bile almam yani D
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yakupkaratas255 9 yıl
ona psu yetse bizim evin sigortaları yetmez...
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LaFleur- 9 yıl
kafanız mı güzel sizin?
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the_alien89 9 yıl

İnsectboy

kafanız mı güzel sizin?


?
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lj94 9 yıl
bunlar kasada çalısmaz ama adamlar 4 way ile 3d mark felan tanımaz buna özel program yapar:D bunların her biri 350 w çekse 350 x4 : 1400 mauahah
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KANUNI61 9 yıl
emi çalıştıracak güç kaynağı piyasada varmı acaba?
MÇKR_06
08.04.2010 Saat: 19:42
ortadaki kartların sıcaklığını merak ediyorum?

bende ve yazın 30 derecede özellikle
klima şart :)
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deepestlove 9 yıl
su soğutma ile bir şey olmaz sıcaklıklara da kim niye 4 tane 480 takar bilgisayarına o belli değil işte :)
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Alaska Yolcusu 9 yıl
Furmarkta 4 GF 100 çekirdeğinin birleşerek alfa tanecikleri yayınlamasıyla oluşan nükleer tepkimeler sonucu meydana gelen patlama üzerine nvidia " kartları yüksek ısıda çalışmak üzere tasarladık ancak birinin 4 way SLI yapabileceğini tahmin etmemiştik. Yaşanan talihsiz olaylar nedeniyle çok üzgünüz. Meydana gelen hasarı en kısa zamanda karşılamaya çalışaccağız. Bizi izlemeye devam edin" açıklamasında bulundu.
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LaFleur- 9 yıl
gtx480 zaten çok ısınıyor bide öyle dip dibe sıcaklıklar 100 e dayanırsa şaşırmam.
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MÇKR_06 9 yıl
ortadaki kartların sıcaklığını merak ediyorum?
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prescott2400 9 yıl
bu sistemi çalıştıracak güç kaynağı piyasada varmı acaba?
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