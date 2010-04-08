GeForce GTX 480,4'lü SLI mı destekliyor ?

790FX yonga setiyle 4'lü Crossfire desteği sunan yani dört adet ekran kartının aynı sistemde çalışmasına olanak tanıyan AMD'nin aksine Nvidia'nın 3'lü SLI kurulumuyla yola devam ettiği yani destek veren sistemlerde resmi olarak üç adet ekran kartıyla SLI kurulumuna olanak tanıdığı biliniyor. Ancak EVGA tarafından yayınlanna bazı yeni görseller, referans tasarımlı GeForce GTX 480'nin 4'lü SLI kurulumuna olanak tanıyabileceğini işaret ediyor.

X58 Classified ve Classified SR-2 anakartlarıyla 4'lü SLI konnektörleri sağlayan EVGA, Fermi için 4'lü SLI kurulumuna olanak tanıyan ilk anakart üreticisi olacak gibi görünüyor ancak Nvidia'nın sergileyeceği tutum GeForce GTX 480'nin 4'lü SLI konfigürasyonu için asıl belirleyeci olacak. Herhangi bir test sonucunun yayınlanmadığı GeForce GTX 480 4-Way SLI'da GPU'ların ne derece ölçeklenebildiği şimdiden merak konusu zira Nvidia yaptığı bir açıklamada GeForce GTX 480'nin, SLI teknolojisi için ideal çözüm olduğunu zira ikinci kart ile linear olarak iki kata yakın performans sağlandığını belirtmişti.



