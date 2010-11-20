GeForce GTX 560 yerini alacağı GTX 460'dan %15-20 hızlı olabilir

GeForce GTX 580 modelini pazara sunan ve Aralık ayında duyuracağı GeForce GTX 570 modeli için artık son hazırlıklarını yapan Nvidia, 500 serisi ekran kartı ailesini yeni yılda yeni modellerle genişletecek. Digitimes'ın yeni bir haberine göre, Ocak ayında duyurulması beklenen GeForce GTX 560, GTX 460'dan %15-20 oranında daha hızlı olabilir.
GF114 GPU'sundan güç alması beklenen GeForce GTX 560'ın teknik özellikleri hakkında henüz çok fazla bilgi olmasa da, mevcut modelde 336 olan paralel işlemci sayısının 384'e çıkartılacağı belirtiliyor. Yani bu plan çerçevesinde daha önce GeForce GTX 475 olarak telaffuz edilen model (paralel işlemci sayısı açısından), yeni seride GTX 560 olarak sunulabilir.
Artan paralel işlemci sayısının yanı sıra GeForce GTX 580'de olduğu gibi performans arttırıcı çeşitli güncellemelere sahip olacağı belirtilen GeForce GTX 560'ın saat hızları da daha yüksek olacak. Nvidia tarafından henüz doğrulanmış olmasa da, GeForce GTX 460'da 3600MHz olan bellek saat hızının 3900MHz'e yükseltilebileceği üzerinde duruluyor.
GeForce GTX 560 ile, AMD'nin Radeon HD 6800 serisine karşı ilgili fiyat segmentinde lider olmayı planlayan Nvidia'nın nasıl bir fiyat stratejisi izleyeceği ise henüz bilinmiyor.
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üstün kalite şöyle oluyor:
1.sorunsuz kartlar
2.atideki driver sacmalıgı yok
3.nvidianın teknolojileri 3dvision,cuda,physx vb.
bunlar benim için nvidianın atiden daha üstün olduğunu gösterir.
sapına kadar nvidia (Y)
Üstün kalite nasıl oluyor? Açıklada bizde sayende gidip AMD kart alıp kazıklanmayalım...
alıntıdır ... ===>
3.01 milyar transistör ile en karmaşık masaüstü GPU tasarımı olan GF100'ün serin çalışmayacağı biliniyordu ancak yük altında 95 dereceye varan termal karakteristiği, akıllara beklentileri karşılayamayan ATi Radeon HD 2900XT'yi getirmiş, GTX 480 güç tüketiminde en bonkör modellerden biri olmuştu
Kod adı "The Tank" olan GeForce GTX 480'den sonra kapalı kapılar ardında ciddi bir çalışma içerisine giren Nvidia, "The Hunter" kod adını taşıyan GeForce GTX 460 modeliyle, AMD'nin sessiz döneminde olduğu yaz aylarına damgasını vurmuş, ardından gelen "The Sniper" kod adlı GeForce GTS 450 ile de orta segmentte pozisyonunu güçlendirmişti.
Nvidia'nın mevcut durumuna baktığımızda, DirectX 11 destekli model gamının bugün hâlâ tamamlanmadığını görüyoruz. Masaüstü ve dizüstü bilgisayar gamındaki DirectX 11 destekli model çeşitliliği açısından AMD'nin gerisinde olan Nvidia, farklı bir strateji izledi ve ilk detaylarını bir yıl önce verdiği "orjinal" amiral gemisini
gtx 580 i
GeForce GTX 480 modelinden farklı olarak GeForce GTX 580, GF100 değil, GF110 GPU'sundan güç alıyor. Aynı temel üzerine inşa edilen GF110, genel olarak GF100'ün aslında planlanan ilk özelliklerini, çeşitli güncellemeler ve iyileştirmeler ile harmanlayan ileri bir versiyonu olarak nitelendirilebilir. Fermi mimarisini esas alan GF110 ile Nvidia, özellikle verimlilik üzerine yoğunlaştığını söylüyor.
Nvidia'nın düne kadar en hızlı GPU'su olan GF100, 3.01 milyar transistörden oluşuyordu. GeForce GTX 580'e güç veren GF110 GPU'su ise 3.05 milyar transistörden meydana geliyor. Artan transistör sayısının nedenlerine yazımızın ilerleyen kısımlarında değineceğiz ama öncesinde tüm bu artışa rağmen GPU zar alanında ciddi bir değişiklik olmadığını belirtmeden geçmeyelim.
gtx 560
GeForce GTX580'in ardından beklenen, diğer GTX500 serisi ekran kartlarından GTX560 önümüzdeki yıl 384 Shader ile satışa sunulacak. GF104 çipinin geliştirilmiş bir versiyonu olan GF114 çipinde Shader sayısı kapalı olan 8 cluster'ın da açılmasıyla 336'dan 384'e çıkarılmış.
gtx460 GF104 çipli 336 Shader sayısı ===> GTX560 GF114 çipli 384 Shader sayısı
GTX480 GF100 çipli 3.1MİLYAR TRANSİSTOR === > GTX580 GF110 çipli VE 3.5MİLYAR TRANSİSTOR
daha az ısınma ve az güç harcama ve daha bir çok yeni özellik ile geliyor yeni fermiler gtx 5xx ler
2.Kartı çok beğendim.
3.10 gündür ortalıkta yokum 6970 ile ilgili haber varmı ?
donanimhaber.com/...
Yeterli olur sanırım.
@Tornado42 GTX560, GTX580'i yavaş geçsin.
gtx 460 ı bile sıvı azot ile 1300 mhz gpu hızıylapro o.c yapanlar vantage de 24 k puan alabilmiş
hd5970 30 k larda gtx 560 ı pro o.c yapanlar bile hd 5970 seviyesine çıkarması imkansız
gtx560 o.c ile stock hızlardaki gtx 470 gtx 480 arasında olabilir tahminen
Önemli olan p/w başarımının ne kadar artacağı
Ama esas önemli olan OC performansı. 2. bir GTX460 OC vakası olursa çok manyak kart olur. OC performansı düşük olursa GTX460 yine OC/Performans kralı olur.