GeForce GTX 560 yerini alacağı GTX 460'dan %15-20 hızlı olabilir

GeForce GTX 580 modelini pazara sunan ve Aralık ayında duyuracağı GeForce GTX 570 modeli için artık son hazırlıklarını yapan Nvidia, 500 serisi ekran kartı ailesini yeni yılda yeni modellerle genişletecek. Digitimes'ın yeni bir haberine göre, Ocak ayında duyurulması beklenen GeForce GTX 560, GTX 460'dan %15-20 oranında daha hızlı olabilir.

GF114 GPU'sundan güç alması beklenen GeForce GTX 560'ın teknik özellikleri hakkında henüz çok fazla bilgi olmasa da, mevcut modelde 336 olan paralel işlemci sayısının 384'e çıkartılacağı belirtiliyor. Yani bu plan çerçevesinde daha önce GeForce GTX 475 olarak telaffuz edilen model (paralel işlemci sayısı açısından), yeni seride GTX 560 olarak sunulabilir.

Artan paralel işlemci sayısının yanı sıra GeForce GTX 580'de olduğu gibi performans arttırıcı çeşitli güncellemelere sahip olacağı belirtilen GeForce GTX 560'ın saat hızları da daha yüksek olacak. Nvidia tarafından henüz doğrulanmış olmasa da, GeForce GTX 460'da 3600MHz olan bellek saat hızının 3900MHz'e yükseltilebileceği üzerinde duruluyor.

GeForce GTX 560 ile, AMD'nin Radeon HD 6800 serisine karşı ilgili fiyat segmentinde lider olmayı planlayan Nvidia'nın nasıl bir fiyat stratejisi izleyeceği ise henüz bilinmiyor.