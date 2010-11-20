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GeForce GTX 560 yerini alacağı GTX 460'dan %15-20 hızlı olabilir

8 yıl
18,3b
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54
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 580 modelini pazara sunan ve Aralık ayında duyuracağı GeForce GTX 570 modeli için artık son hazırlıklarını yapan Nvidia, 500 serisi ekran kartı ailesini yeni yılda yeni modellerle genişletecek. Digitimes'ın yeni bir haberine göre, Ocak ayında duyurulması beklenen GeForce GTX 560, GTX 460'dan %15-20 oranında daha hızlı olabilir.

GF114 GPU'sundan güç alması beklenen GeForce GTX 560'ın teknik özellikleri hakkında henüz çok fazla bilgi olmasa da, mevcut modelde 336 olan paralel işlemci sayısının 384'e çıkartılacağı belirtiliyor. Yani bu plan çerçevesinde daha önce GeForce GTX 475 olarak telaffuz edilen model (paralel işlemci sayısı açısından), yeni seride GTX 560 olarak sunulabilir.

Artan paralel işlemci sayısının yanı sıra GeForce GTX 580'de olduğu gibi performans arttırıcı çeşitli güncellemelere sahip olacağı belirtilen GeForce GTX 560'ın saat hızları da daha yüksek olacak. Nvidia tarafından henüz doğrulanmış olmasa da, GeForce GTX 460'da 3600MHz olan bellek saat hızının 3900MHz'e yükseltilebileceği üzerinde duruluyor.

GeForce GTX 560 ile, AMD'nin Radeon HD 6800 serisine karşı ilgili fiyat segmentinde lider olmayı planlayan Nvidia'nın nasıl bir fiyat stratejisi izleyeceği ise henüz bilinmiyor.


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lj94 8 yıl

üstün kalite şöyle oluyor:
1.sorunsuz kartlar
2.atideki driver sacmalıgı yok
3.nvidianın teknolojileri 3dvision,cuda,physx vb.
bunlar benim için nvidianın atiden daha üstün olduğunu gösterir.
sapına kadar nvidia (Y)
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thunderwatcher 8 yıl
Acele yok... Tüketim çılgınlığına kapılmamak lazım. Piyasada 8800'ler ve ilk GTX200'ler dolaşırken gidip 8600 ekran kartı almış adamım f/p açısından. 2 seneden fazla kullandım o kartı. Ne zaman ki oyunları kaldırmamaya başladı o zaman da gidip 460 aldım İsterse GTX960 çıksın gene 2 sene kullanıcam bu kartı. Yağma yok ;)
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ozkan_tpc 8 yıl
Gtx 460 daki sessiz gelen bombayı bu sefer göstere göstere patlatır inş. Gtx 560 ı benzer şartlar altında sunarsa Ati'nin hiçbir serisinde başedemeyeceği bir fiyat/performans yakalar, üstün kalite de cabası.
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No Way Out 8 yıl

ozkan_tpc

Gtx 460 daki sessiz gelen bombayı bu sefer göstere göstere patlatır inş. Gtx 560 ı benzer şartlar altında sunarsa Ati'nin hiçbir serisinde başedemeyeceği bir fiyat/performans yakalar, üstün kalite de cabası.

Üstün kalite nasıl oluyor? Açıklada bizde sayende gidip AMD kart alıp kazıklanmayalım...
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DH Misafiri 8 yıl
Konu dışı ama meraktan soruyorum sırf. GTX 400 Serisiyle 500 serisi arasında ne fark var?
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unixslax 8 yıl

DH Misafiri

Konu dışı ama meraktan soruyorum sırf. GTX 400 Serisiyle 500 serisi arasında ne fark var?




alıntıdır ... ===>


3.01 milyar transistör ile en karmaşık masaüstü GPU tasarımı olan GF100'ün serin çalışmayacağı biliniyordu ancak yük altında 95 dereceye varan termal karakteristiği, akıllara beklentileri karşılayamayan ATi Radeon HD 2900XT'yi getirmiş, GTX 480 güç tüketiminde en bonkör modellerden biri olmuştu



Kod adı "The Tank" olan GeForce GTX 480'den sonra kapalı kapılar ardında ciddi bir çalışma içerisine giren Nvidia, "The Hunter" kod adını taşıyan GeForce GTX 460 modeliyle, AMD'nin sessiz döneminde olduğu yaz aylarına damgasını vurmuş, ardından gelen "The Sniper" kod adlı GeForce GTS 450 ile de orta segmentte pozisyonunu güçlendirmişti.
Nvidia'nın mevcut durumuna baktığımızda, DirectX 11 destekli model gamının bugün hâlâ tamamlanmadığını görüyoruz. Masaüstü ve dizüstü bilgisayar gamındaki DirectX 11 destekli model çeşitliliği açısından AMD'nin gerisinde olan Nvidia, farklı bir strateji izledi ve ilk detaylarını bir yıl önce verdiği "orjinal" amiral gemisini



gtx 580 i


GeForce GTX 480 modelinden farklı olarak GeForce GTX 580, GF100 değil, GF110 GPU'sundan güç alıyor. Aynı temel üzerine inşa edilen GF110, genel olarak GF100'ün aslında planlanan ilk özelliklerini, çeşitli güncellemeler ve iyileştirmeler ile harmanlayan ileri bir versiyonu olarak nitelendirilebilir. Fermi mimarisini esas alan GF110 ile Nvidia, özellikle verimlilik üzerine yoğunlaştığını söylüyor.
Nvidia'nın düne kadar en hızlı GPU'su olan GF100, 3.01 milyar transistörden oluşuyordu. GeForce GTX 580'e güç veren GF110 GPU'su ise 3.05 milyar transistörden meydana geliyor. Artan transistör sayısının nedenlerine yazımızın ilerleyen kısımlarında değineceğiz ama öncesinde tüm bu artışa rağmen GPU zar alanında ciddi bir değişiklik olmadığını belirtmeden geçmeyelim.





gtx 560

GeForce GTX580'in ardından beklenen, diğer GTX500 serisi ekran kartlarından GTX560 önümüzdeki yıl 384 Shader ile satışa sunulacak. GF104 çipinin geliştirilmiş bir versiyonu olan GF114 çipinde Shader sayısı kapalı olan 8 cluster'ın da açılmasıyla 336'dan 384'e çıkarılmış.




gtx460 GF104 çipli 336 Shader sayısı ===> GTX560 GF114 çipli 384 Shader sayısı

GTX480 GF100 çipli 3.1MİLYAR TRANSİSTOR === > GTX580 GF110 çipli VE 3.5MİLYAR TRANSİSTOR

daha az ısınma ve az güç harcama ve daha bir çok yeni özellik ile geliyor yeni fermiler gtx 5xx ler
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H.E.B Sup 8 yıl
1.gtx 560 o.c den 5970 olmaz.
2.Kartı çok beğendim.
3.10 gündür ortalıkta yokum 6970 ile ilgili haber varmı ?
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Dovahkiin 8 yıl

EMRES754

10 gündür ortalıkta yokum 6970 ile ilgili haber varmı ?


donanimhaber.com/...
Yeterli olur sanırım.



@Tornado42 GTX560, GTX580'i yavaş geçsin.
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unixslax 8 yıl

EMRES754

1.gtx 560 o.c den 5970 olmaz.

2.Kartı çok beğendim.

3.10 gündür ortalıkta yokum 6970 ile ilgili haber varmı ?



gtx 460 ı bile sıvı azot ile 1300 mhz gpu hızıylapro o.c yapanlar vantage de 24 k puan alabilmiş

hd5970 30 k larda gtx 560 ı pro o.c yapanlar bile hd 5970 seviyesine çıkarması imkansız

gtx560 o.c ile stock hızlardaki gtx 470 gtx 480 arasında olabilir tahminen
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vidoko 8 yıl
görcez nekadar iyi.
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hellteam 8 yıl
Böyle olması normal ,bizim de bi kaybımız yok

Önemli olan p/w başarımının ne kadar artacağı
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X-FI 8 yıl
ozaman F/P krallığı GTX 560 a devredilecek gerçi teknoloji olarak GTX 400 le aynı tek farkı daha az ısı daha az güç tüketmek
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MxFxOx 8 yıl
gtx460 ile gtx560 araların da 10 fsb'lik fark olur.tabi bu 460'nın hız aşırtmalı halinden mi yoksa standart durumundan mı ? 500-600 arası tr ye giriş yapar bu kart gtx460 alanlar değiştirmesinler değmez.gtx 460 gibi bir kart rahat 1- 2 sene götürür.Nvidia Aç herhalde milleti sömürmek için ne gerekiyorsa yapıyorlar bence 10 fsblık artışlara kanmayın en az %50 artış sağlamadığı sürece uzak durun bu yeni kartlardan
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OverClocK1ng 8 yıl
336 dan 384 e çıkarılan paralel işlemci sebebiyle daha az değil aynı gücü harcayacağını düşünüyorum. Yani kart daha verimlidir, daha az harceması gerekir ama paralel işlemciler yüzünden eşit harcar. Öyle tahmin ediyorum.
Ama esas önemli olan OC performansı. 2. bir GTX460 OC vakası olursa çok manyak kart olur. OC performansı düşük olursa GTX460 yine OC/Performans kralı olur.
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Tolgá 8 yıl
şu gtx460lar 300 den satılsında kapayım 1 tane.
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
gtx 470 ayarında olacağı ve geçeceği kesin saat hılzarıda iyi oc olursa sanırım gtx 480i rahat rahat alt eder bu yeni mimari fakat fiyat konusunda tahminim 450-500 tl aralığı gtx 460 lar 1gb olanlar 260 tlye gtx 470 ler 320--350-400 tlye gtx 480lerde 550 tlye düşebilir burda şunada ısınma ve harcadığı elektrik söz konusu eğerki iyi değerler verirse çok tutar bu kart.
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Chembond 8 yıl
2 aylık Gigabyte GTX460 1GB 300TL başlıklarını görür gibiyim.
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