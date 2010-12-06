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GeForce GTX 570'in Türkiye satış fiyatı

8 yıl
28,1b
1
60
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın resmi lansmanına sadece bir gün kalan yüksek performans segmentindeki yeni modeli GeForce GTX 570'in fiyatı netleşiyor. GF110 GPU'sunun 480x paralel işlemcili versiyonundan güç alan GeForce GTX 570, 320bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. GeForce GTX 470'in yerini alması ve GeForce GTX 480'e yakın performansı, daha düşük güç tüketim seviyesinde sunması beklenen DirectX 11 destekli yeni model, 732MHz GPU, 1464MHz paralel işlemci ve 3800MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre GeForce GTX 570'in FOB yani üretim noktasından gemilere yüklendiği sevkiyat fiyatı 310 dolar. Ülkelerin kendi dinamiklerine göre üzerine çeşitli vergi ve distribütör maliyetlerinin de ekleneceği bu fiyatın, ülkemiz kullanıcılarına yansımasının 399 dolar + kdv seviyesinde olacağı belirtiliyor.


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esenkaya20 8 yıl
bkadem
Toplu grev yapmanın tam zamanı.
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hserdark 8 yıl
Kısa zamanda 600 liraya satılır bu ürün Türkiye'de, endişeye gerek yok.
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaş muhabbetinizle pek alakası olmıyacak ama 2 gün içinde laptop alacam ve hala 2 model arasında takıldım,karar veremiyorum!!!
laptoplardan beklentilerim;
ekran kalitesi ,kullanım kolaylığı,ses kalitesi ve en önemlisi tam bir warcraft tutkunu olduğum için kullanacağım laptobun world of warcraft ve frozen thone gibi oyunları yüksek çözünürlükte çalıştırabilmesini istiyorum :D
modeller;
lenova z560
dell ins. n5010 t46f45
i5 işlemcili,özelliklerinin çoğu aynı olan bu laptopların ekran kartları kafamı karıştırdı biraz..
anlayan arkadaşlar olur cevap çok sevinirim.
Dell ins. n5010 t46f45 ;
2 GB Ati Radeon® v550 HD VGA ( 1024 MB Harici)
Lenova Z560 NVDIA GeForce GT 310M 1GB
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sdelta 8 yıl
Almayı planlıyordum ama 700 tl gerçekten çok pahalı, ATI tercih edebilirm böyle olursa... GTX565 modeli de yok :P
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sadtneverdie 8 yıl

sdelta

Almayı planlıyordum ama 700 tl gerçekten çok pahalı, ATI tercih edebilirm böyle olursa... GTX565 modeli de yok :P


takip ediyor musun bilmiyorum ama amd nin 6950 si de neredeyse aynı fiyata satılacak.
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Tanarri 8 yıl
599 ps3 al almasınada yanında tv ile oyunları bedava verseler :D hadi tv aldın oda bikerelik konsol gibi.. ama ya oyunlar ? 10 oyun alsan bu ekran kartının parasını ikiye katlıyo nerdiyse xD
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Father Torque 8 yıl
Yakın bir zamana kadar 6970'in 580'nin çok az gerisinde kalacağını düşünüyordum ancak 6970'in fiyat olarak 580'e çok yakın olacağı söylemleri arttığından beri 580'i bir miktar geride bırakacağı izlenimi oluşmaya başladı bende zira AMD 6970'le 580'i geçemediği bir durumda fiaytını onunla aynı seviyede yapmaz. Eğer aynı seviyede ya da yakın bir fiyatla satışa sunacaksa o zaman 6970'in 580'i az ya da çok geride bırakacağını söylemek yanlış olmaz.
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Rey Leon 8 yıl
benım dusuncem bu kart 500 - 600 arasında olur
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ozkan_tpc 8 yıl
Valla yıllarca direndim pc oyunculuğu için ama, yeni gelen ekran kartlarındaki fiyatlar ve bu fiyatları haketmeyen performanslar sonunda beni de konsola itecek. Sırf bi oyuna 150 tl vermek koyacak diye bi türlü geçemiyorum.
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
gtx 560 ne olcak ozaman
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anktotti 8 yıl
bende xbox almaya karar verdim, kuzen londradan getirecek. ekran kartı almaya kalksam ram anakart falan herşeyi yenilemem gerekecek :(
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ibrahimdincer 8 yıl
Bu nedir arkadaş ya eğer Nvidia bu fiyatı aşşağıya hemen çekmezse 6900 serisiyle bırak rekabeti yanından bile geçemez bence 6950 bu kartın 15-20$ altında olur eğer öyle olursa yandı
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ULYSES 8 yıl
599 liraya bir Ps3 aldım. Deli divane oyun oynuyorum. Grafikler pc kadar iyi değil ama atmosfer, oynanabilirlik mükemmel exl oyunlarda. Milyarlık ekran kartlarıyla işim olmaz artık.
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H.E.B Sup 8 yıl
Fiyat biraz fazla onun dışında kart 480e yakın bir performans sergileyecek.
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Hicks 8 yıl
Konsolun yeri ayri, PC'nin yeri ayri...
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the enemy 8 yıl
ekran kartı firmaları cidden her konuda uçmaya başladı.
önce sıcaklıklar uçtu, sonra elektrik tüketimi, fiyatlarda uçunca ballı kaymak oldu.
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jitemci 8 yıl

the enemy

ekran kartı firmaları cidden her konuda uçmaya başladı.



önce sıcaklıklar uçtu, sonra elektrik tüketimi, fiyatlarda uçunca ballı kaymak oldu.





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MxFxOx 8 yıl
5870'den daha iyi olursa alınabilir o fiyata
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