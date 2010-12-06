GeForce GTX 570'in Türkiye satış fiyatı

Nvidia'nın resmi lansmanına sadece bir gün kalan yüksek performans segmentindeki yeni modeli GeForce GTX 570'in fiyatı netleşiyor. GF110 GPU'sunun 480x paralel işlemcili versiyonundan güç alan GeForce GTX 570, 320bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. GeForce GTX 470'in yerini alması ve GeForce GTX 480'e yakın performansı, daha düşük güç tüketim seviyesinde sunması beklenen DirectX 11 destekli yeni model, 732MHz GPU, 1464MHz paralel işlemci ve 3800MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre GeForce GTX 570'in FOB yani üretim noktasından gemilere yüklendiği sevkiyat fiyatı 310 dolar. Ülkelerin kendi dinamiklerine göre üzerine çeşitli vergi ve distribütör maliyetlerinin de ekleneceği bu fiyatın, ülkemiz kullanıcılarına yansımasının 399 dolar + kdv seviyesinde olacağı belirtiliyor.