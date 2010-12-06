GeForce GTX 570'in Türkiye satış fiyatı

Nvidia'nın resmi lansmanına sadece bir gün kalan yüksek performans segmentindeki yeni modeli GeForce GTX 570'in fiyatı netleşiyor. GF110 GPU'sunun 480x paralel işlemcili versiyonundan güç alan GeForce GTX 570, 320bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. GeForce GTX 470'in yerini alması ve GeForce GTX 480'e yakın performansı, daha düşük güç tüketim seviyesinde sunması beklenen DirectX 11 destekli yeni model, 732MHz GPU, 1464MHz paralel işlemci ve 3800MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.
Elimize ulaşan bilgilere göre GeForce GTX 570'in FOB yani üretim noktasından gemilere yüklendiği sevkiyat fiyatı 310 dolar. Ülkelerin kendi dinamiklerine göre üzerine çeşitli vergi ve distribütör maliyetlerinin de ekleneceği bu fiyatın, ülkemiz kullanıcılarına yansımasının 399 dolar + kdv seviyesinde olacağı belirtiliyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Toplu grev yapmanın tam zamanı.
laptoplardan beklentilerim;
ekran kalitesi ,kullanım kolaylığı,ses kalitesi ve en önemlisi tam bir warcraft tutkunu olduğum için kullanacağım laptobun world of warcraft ve frozen thone gibi oyunları yüksek çözünürlükte çalıştırabilmesini istiyorum :D
modeller;
lenova z560
dell ins. n5010 t46f45
i5 işlemcili,özelliklerinin çoğu aynı olan bu laptopların ekran kartları kafamı karıştırdı biraz..
anlayan arkadaşlar olur cevap çok sevinirim.
Dell ins. n5010 t46f45 ;
2 GB Ati Radeon® v550 HD VGA ( 1024 MB Harici)
Lenova Z560 NVDIA GeForce GT 310M 1GB
takip ediyor musun bilmiyorum ama amd nin 6950 si de neredeyse aynı fiyata satılacak.
önce sıcaklıklar uçtu, sonra elektrik tüketimi, fiyatlarda uçunca ballı kaymak oldu.
+1000000000000000000000000000000000000000