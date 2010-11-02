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GeForce GTX 580'nin teknik özellikleri detaylandı, ısıl güç tasarımı 244 Watt

8 yıl
6,5b
1
74
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın resmi lansmanı için geri sayıma başladığı yeni amiral gemisi GeForce GTX 580 detaylandı. 8 Kasım'da lanse edilecek yeni model, daha önceki pek çok haberimizde belirttiğimiz üzere 512x CUDA çekirdeği (paralel işlem birimi) ve 128x TMU birimiyle geliyor. GeForce GTX 480 ile kıyaslandığında çalışma frekanslarında da artış olan GeForce GTX 580, 772MHz GPU, 1544MHz paralel işlem birimi ve 4008MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor. 384-bit bellek veri yolu esteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTX 580, teknik pek çok açıdan GeForce GTX 480'nin üzerinde yer almasına rağmen aynı zamanda güç tüketimini de aşağı çekmeyi başarıyor. Referans tasarımlı GeForce GTX 480 için 250 Watt olan TDP değeri daha yüksek hızlara, paralel işlemci sayısı ve TMU birimine sahip olan GeForce GTX 580'de 244 Watt olacak.

Henüz resmi açıklama yapılmadığı için kartın gerçek performansı hakkında net bir bilgi bulunmuyor ancak Çin kaynaklı bazı test sonuçlarına göre GeForce GTX 580, AMD'nin mevcut ürün gamındaki tek GPU'lu en hızlı modeli olan Radeon HD 5870'den genel olarak %45 civarında daha hızlı olmayı başarırken, Tessellation odaklı uygulamalarda ise fark iki kata kadar çıkabiliyor. Genel değerlendirmede çift GPU'lu Radeon HD 5970 modelinin gerisinde kalan GeForce GTX 580, AMD cephesinde ay sona ermeden lanse edilmesi beklenen Radeon HD 6970'in rakibi olacak gibi görünüyor. Radeon HD 6970 için de detaylar henüz netleşmiş olmasa da AMD dökümanları Tessellation odaklı uygulamalarda yeni modelin Radeon HD 5870'den üç kat daha hızlı olacağını iddia ediyor.


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sdbz 8 yıl
Azıcık arttırılmış frekans, bir kaç wat düşürülmüş tdp, değişmiş soğutma..
Al sana yeni jenerasyon bir gpu..
Hocaya sormuşlar, eski ayı ne yaparlar diye..
O da cevap vermiş, "kırpar kırpar yıldız yaparlar".
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Rainbow6 8 yıl
oldukca guzel kart muhtemelen 560, 570 hatta 5 li serileride olacaktir bence nvidianin amd den yana bi kaygisi yok bu arada amd yi de tebrik ediyorum buyuk cigirganliklar yaparak cikardigi kartlar test sonuclarinda bisi cikarmayinca ucuzlayan gtx460 sin kampanyali fiyatlari bi anda sonlandi gtx 460 tekrardan pahalandi anlayacaginiz ... daha once 40-50 dolar kampanya fiyatiyla ucuz olan gtx460 simdi 6850 ile aralarinda 20 dolar var
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RCox 8 yıl
GTX 580 ile Nvida performans/Watt oranını yükseltmesi olası diye düşünüyorum. Benzerini AMD phenom serisinden sonra phenom XII yi üreterek yapmıştı. Nvidia nın mühendislerini çok küçük görmemek gerek.
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Guest 8 yıl

Rainbow6

oldukca guzel kart muhtemelen 560, 570 hatta 5 li serileride olacaktir bence nvidianin amd den yana bi kaygisi yok bu arada amd yi de tebrik ediyorum buyuk cigirganliklar yaparak cikardigi kartlar test sonuclarinda bisi cikarmayinca ucuzlayan gtx460 sin kampanyali fiyatlari bi anda sonlandi gtx 460 tekrardan pahalandi anlayacaginiz ... daha once 40-50 dolar kampanya fiyatiyla ucuz olan gtx460 simdi 6850 ile aralarinda 20 dolar var


yalnız son ss lere bayıldım açıkçası.

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spaydix 8 yıl
bu kart testlerde 320 watt civarlarında ve 105 derecelerde gezer ;)
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NecroCyber-777 8 yıl

spaydix

bu kart testlerde 320 watt civarlarında ve 105 derecelerde gezer ;)


herkes donanım uzmanı olmuş
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tiger cage 8 yıl
ısı konusunda problemli olacak bence
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NecroCyber-777 8 yıl
@alirezzak
çok biliyorsun başımıza mühendisler kesilmiş kart çıkmadan hemen...
@murdocklawless
al biri daha neden 512 bit değil diyen.. siz adam gibi burada yorum yazan insaların topiclerini de takip etseydiniz bu soruyu sormazdınız..
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=lachesis= 8 yıl
detayları düştü şimdi sıra maketlerinde
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selahattın ısık 8 yıl
nvıdıa ve intelin açıkladığı hiç bir tdp değerine inanmıyorum.
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Tolgá 8 yıl
nvidia yavaş yavaş güç ve ısı sorununu düzeltiyor en üst kartlarında
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Kenshi 8 yıl
Allahtan nvidia tek değil yoksa hayatta böyle kartlar göremezdik :)
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DH Misafiri 8 yıl
nvidia driverlarla %5-10 daha performans ekler :)
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StreamRolleR 8 yıl
off artık king değilim
bıktım kart değiştirmekten almıyacam bu seriden
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MxFxOx 8 yıl
Fiyat olarak 5970 yakın olur.performans olarakta hemen hemen aynı diyebiliriz.
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