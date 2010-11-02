GeForce GTX 580'nin teknik özellikleri detaylandı, ısıl güç tasarımı 244 Watt

Nvidia'nın resmi lansmanı için geri sayıma başladığı yeni amiral gemisi GeForce GTX 580 detaylandı. 8 Kasım'da lanse edilecek yeni model, daha önceki pek çok haberimizde belirttiğimiz üzere 512x CUDA çekirdeği (paralel işlem birimi) ve 128x TMU birimiyle geliyor. GeForce GTX 480 ile kıyaslandığında çalışma frekanslarında da artış olan GeForce GTX 580, 772MHz GPU, 1544MHz paralel işlem birimi ve 4008MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor. 384-bit bellek veri yolu esteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTX 580, teknik pek çok açıdan GeForce GTX 480'nin üzerinde yer almasına rağmen aynı zamanda güç tüketimini de aşağı çekmeyi başarıyor. Referans tasarımlı GeForce GTX 480 için 250 Watt olan TDP değeri daha yüksek hızlara, paralel işlemci sayısı ve TMU birimine sahip olan GeForce GTX 580'de 244 Watt olacak.

Henüz resmi açıklama yapılmadığı için kartın gerçek performansı hakkında net bir bilgi bulunmuyor ancak Çin kaynaklı bazı test sonuçlarına göre GeForce GTX 580, AMD'nin mevcut ürün gamındaki tek GPU'lu en hızlı modeli olan Radeon HD 5870'den genel olarak %45 civarında daha hızlı olmayı başarırken, Tessellation odaklı uygulamalarda ise fark iki kata kadar çıkabiliyor. Genel değerlendirmede çift GPU'lu Radeon HD 5970 modelinin gerisinde kalan GeForce GTX 580, AMD cephesinde ay sona ermeden lanse edilmesi beklenen Radeon HD 6970'in rakibi olacak gibi görünüyor. Radeon HD 6970 için de detaylar henüz netleşmiş olmasa da AMD dökümanları Tessellation odaklı uygulamalarda yeni modelin Radeon HD 5870'den üç kat daha hızlı olacağını iddia ediyor.