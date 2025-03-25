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    GeForce GTX 970 hayata döndü: 8GB VRAM'le modlandı

    Bir dönemin en ikonik ekran kartlarından GTX 970, 8GB VRAM'le modifiye edildi. Peki 4GB bellekle tanıtılan GPU, daha fazla VRAM ile neler sunuyor? İşte detaylar
    GeForce GTX 970 hayata döndü: 8GB VRAM'le modlandı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi ekran kartı pazarında rekabet sürerken, VRAM kapasitelerinin sınırlı bir biçimde arttığına tanık oluyoruz. Dolayısıyla eski nesi GPU'lar, daha yüksek bellekler ile modifiye edilmeye devam ediyor. Şimdi de bunun son örneği GTX 9070 oldu. Maxwell mimarisinin en çok satan ekran kartı, 8GB VRAM'le yenilendi. İşte detaylar

    GeForce GTX 970 8GB VRAM'le modlandı

    Kaçıranlar için GTX 970, ilk etapta 4GB GDDR5 VRAM ile piyasaya sürüldü ancak VRAM kapasitesinin 3.5GB ile sınırlı olması bazı tartışmaları beraberinde getirdi. Buna ek olarak TSMC'nin 28nm sürecini temel alan GPU, 256 bit veri yolu, 1.050Mhz saat hızı, 56 ROP ve toplam 1.664 CUDA çekirdeği ile kullanıcılara sunuldu.

    Brezilyalı modder ekibi Paulo Gomes, Jefferson Silva ve Felipe Triana, bu kartın bellek kapasitesini iki katına çıkarmayı başardı. Standart 512MB GDDR6 modülleri çıkarılarak, 1GB kapasiteli yeni modüller kartın PCB’sine entegre edildi. Üstelik paylaşılan videoda, yeni belleklerin sistem tarafından tanınabilmesi için bazı ince ayarların yapıldığını görüyoruz. 

    Videoda, modlanmış ekran kartı için detaylı testler bulunmuyor. Ancak Unigine Superposition 8K'da test edilen 8GB GTX 970, 1.576 puan alıyor. Bu skorun GTX 1060 6GB cephesinde 1.575 olduğunu söyleyelim. Kesin olan şu ki bu tür modlar, eski nesil GPU'ların kapasitelerinin zorlanabileceği ve daha uzun ömürlü hale getirilebileceğini kanıtlar nitelikte. 

    Ancak unutulmaması gereken bir nokta var. O da profesyonel ekipman ve bilgiye sahip kişiler tarafından yapılmalı. Keza GPU bileşenlerine yanlış müdahale, kartın çalışmaz hale gelmesine neden olabilir.

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    E
    emiristanbul 1 gün önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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