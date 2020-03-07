GeForce Now'a bir darbe daha: 2K Games, oyunlarını platformdan kaldırdı

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Bulut tabanlı oyun hizmeti GeForce Now için olumsuz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kez 2K Games, oyunlarını platformdan kaldırdı.İlginizi Çekebilir CS:GO bir milyon eşzamanlı oyuncu sayısı ile rekor kırdı
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Nvidia bir bildiri yayınlayarak yayıncının talebi üzerine aşağıda yer alan oyunların GeForce Now'dan kaldırıldığını duyurdu:
- BioShock 2 Remastered
- Bioshock Infinite
- BioShock Remastered
- Borderlands 2
- Borderlands 3
- Borderlands Game of the Year Enhanced
- Borderlands: The Pre-Sequel
- Mafia III
- NBA 2K Playgrounds 2
- NBA 2K17
- NBA 2K18
- NBA 2K19
- Sid Meier's Civilization V
- Sid Meier’s Civilization VI
- The Darkness II
- The Golf Club 2019 featuring PGA TOUR
- WWE 2K19
- WWE 2K20
- WARRIORS OROCHI 4
- XCOM 2
Platformdan ayrılan üçücü büyük yayıncı
Daha önce Activision Blizzard, Bethesda ve birkaç bağımsız geliştirici de oyunlarını GeForce Now'dan geri çekmişti.
Nvidia gelecekte bu oyunların platforma geri dönmesi için yayıncılarla görüşme halinde olduklarını da belirtti.
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/forums/gfn-announcements/22/346616/games-update-362020 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir kullanici olarak bende diyorum ki oyunu bir defa satin almissam oyunu nerede istersem öyle oynarim ister sistem toplar oynarim ister baska bir platform araciligiyla.
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