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    GeForce Now'a bir darbe daha: 2K Games, oyunlarını platformdan kaldırdı

    Nvidia'nın bulut tabanlı oyun hizmeti GeForce Now için olumsuz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kez de 2K Games, oyunlarını platformdan geri çekti.
    1 hf.
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    25
    Oyunlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    GeForce Now'a bir darbe daha: 2K Games, oyunlarını platformdan kaldırdı
    Tam Boyutta Gör

    Bulut tabanlı oyun hizmeti GeForce Now için olumsuz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kez 2K Games, oyunlarını platformdan kaldırdı.

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    Ayrıca Bkz. "GeForce Now, 1 milyon kullanıcıya ulaştı"

    Nvidia bir bildiri yayınlayarak yayıncının talebi üzerine aşağıda yer alan oyunların GeForce Now'dan kaldırıldığını duyurdu:

    • BioShock 2 Remastered
    • Bioshock Infinite
    • BioShock Remastered
    • Borderlands 2
    • Borderlands 3
    • Borderlands Game of the Year Enhanced
    • Borderlands: The Pre-Sequel
    • Mafia III
    • NBA 2K Playgrounds 2
    • NBA 2K17
    • NBA 2K18
    • NBA 2K19
    • Sid Meier's Civilization V
    • Sid Meier’s Civilization VI
    • The Darkness II
    • The Golf Club 2019 featuring PGA TOUR
    • WWE 2K19
    • WWE 2K20
    • WARRIORS OROCHI 4
    • XCOM 2

    GeForce Now'a bir darbe daha: 2K Games, oyunlarını platformdan kaldırdı
    Tam Boyutta Gör

    Platformdan ayrılan üçücü büyük yayıncı

    Daha önce Activision Blizzard, Bethesda ve birkaç bağımsız geliştirici de oyunlarını GeForce Now'dan geri çekmişti.

    Nvidia gelecekte bu oyunların platforma geri dönmesi için yayıncılarla görüşme halinde olduklarını da belirtti. 



    https://www.nvidia.com/en-us/geforce/forums/gfn-announcements/22/346616/games-update-362020 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mehmedaltair 1 hf. en beğenilen
    Kaldıran açgözlü firmaların boykot edilmesi gerekiyor başka türlü akıllanmaz bunlar
    1 Yanıt Yanıtla +35
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    Volkan1x (Volkan ) 1 hf. mehmedaltair
    Çok haklısın ama bu tip firmaların yaptığı her açgözlülük firmanın yanına kâr kalıyor hatta kullanıcı dostu olmaya çalışan firmaların zararına bile olabiliyor günün sonunda oyuncuların veya tüketicilerin ne kadar enayi ve güvenilmez olmadığı ortaya çıkıyor, özet olarak tüketim toplumu enayi olmaya devam ettikçe bize her şey müstahak
    Yanıtla +1
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    gamer90 (Sercan Tarık) 1 hf.
    Doymadılar paraya aç gözlü yapımcılar.
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    vamp (b .) 1 hf.
    Saçmalık. Kendi ayaklarına sıkıyorlar. Bu şekilde sistemler oturursa pc de korsan oyun kullanımı azalır zaten. Adam donanıma yatıracağı eşşek yükü parayı sadece oynayacağı oyunlara verir. Oyunu yapanda sistemi kiralatan da kazanır. Ben oyun yapımcısı olsam bayram ederdim. Bunlar neyin kafasını yaşıyorsa gerçekten anlayamıyorum
    Saçmalık. Kendi ayaklarına sıkıyorlar. Bu şekilde sistemler oturursa pc de korsan oyun kullanımı azalır zaten. Adam donanıma yatıracağı eşşek yükü parayı sadece...
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    Yanıtla +15
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    project cars ve project cars 2 kalkmadığı sürece problem yok benim için. Ama bu sistemin sürekliliği için bir şekilde tüm oyunları desteklemesi şart. Böyle giderse oyuncular için bir anlamı kalmayacak bu sistemin.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Stream sistemi Onlive gibi patlıyor. PS5 yine hepsini ezip geçecek
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    Akbaba89 ( ***) 1 hf.
    Stadia yani Google el altından yaptırıyor mu diye düşünmüyor değilim
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    ErTuFx (Ertugrul senel) 1 hf.
    Platformdan pay almak istiyorlar, firmalatin kafasi benim oyunumu platformunda cevrimici oynatma hizmeti sunuyorsun ama bana pay vermiyorsun kafasinda. Olaya ticari bakiyorlar.

    Bir kullanici olarak bende diyorum ki oyunu bir defa satin almissam oyunu nerede istersem öyle oynarim ister sistem toplar oynarim ister baska bir platform araciligiyla.
    Yanıtla +3
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 hf.
    Ya size giren çıkan ne ben zaten oyununu almışım senin, istediğim yerde oynarım. Geforce now validenizle yemek mi yedi nedir bu tavır ?
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    They Killed Kenny (Kenny McCormick) 1 hf.
    Nasıl kaldırıyorlar anlamış değilim. Kardeşim ben oyunu aldım mı aldım. Steamden aldım ki istediğim her yerde oynayabileyim. Gitsem arkadaşımdan bilgisayar alıp oynasam onda da mı oynayamazsın diyecekler farkı ne bunun.
    1 Yanıt Yanıtla
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    joven 1 hf.
    Nvidia sanki sütten çıkmış ak kaşık Nvidia ekran chipsetli kartların fiyatları herkesin malumunca ederinin enaz iki üç katı pahalı satılıyor
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    Usbehci (Geralt of Rivia Butcher of Blaviken) 1 hf.
    Shadow gibi bir stream yapmadığı sürece Geforce bununla daha çok uğraşır. Muhtemelen benim gibi vazgeçen çok olur. Bulunduğum ülkeye gelsin, hemen Shadow platformuna geçeceğim.
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    PURECAUCASIANWHITE 1 hf. warchief46
    Milletin bilgisayar sistemi alması lazım geforce now sektörü yavaşlatıyor.
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    gs09gs09 (Furkan Turan) 1 hf.
    boşver oynanmıyor zaten gecikmeyi hissediyorsun her türlü :D
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    3352 kez okundu.
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