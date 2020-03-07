GeForce Now'a bir darbe daha: 2K Games, oyunlarını platformdan kaldırdı

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Bulut tabanlı oyun hizmeti GeForce Now için olumsuz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kez 2K Games, oyunlarını platformdan kaldırdı.

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Ayrıca Bkz. "GeForce Now, 1 milyon kullanıcıya ulaştı"

Nvidia bir bildiri yayınlayarak yayıncının talebi üzerine aşağıda yer alan oyunların GeForce Now'dan kaldırıldığını duyurdu:

BioShock 2 Remastered

Bioshock Infinite

BioShock Remastered

Borderlands 2

Borderlands 3

Borderlands Game of the Year Enhanced

Borderlands: The Pre-Sequel

Mafia III

NBA 2K Playgrounds 2

NBA 2K17

NBA 2K18

NBA 2K19

Sid Meier's Civilization V

Sid Meier’s Civilization VI

The Darkness II

The Golf Club 2019 featuring PGA TOUR

WWE 2K19

WWE 2K20

WARRIORS OROCHI 4

XCOM 2

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Platformdan ayrılan üçücü büyük yayıncı

Daha önce Activision Blizzard, Bethesda ve birkaç bağımsız geliştirici de oyunlarını GeForce Now'dan geri çekmişti.

Nvidia gelecekte bu oyunların platforma geri dönmesi için yayıncılarla görüşme halinde olduklarını da belirtti.

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/forums/gfn-announcements/22/346616/games-update-362020

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