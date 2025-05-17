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    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste

    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı. Bulut tabanlı oyun hizmetine bu hafta DOOM: The Dark Ages ve Microsoft Flight Simulator 2024 dahil 5 yeni oyun ekleniyor.

    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. DOOM: The Dark Ages dahil olmak üzere 5 yeni oyun daha bulut üzerinden oynanabilir olacak.

    GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı

    Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine The Precinct, Blacksmith Master, Capcom Fighting Collection 2, DOOM: The Dark Ages ve Microsoft Flight Simulator 2024 dahil 5 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

    GeForce Now Türkiye fiyatları

    • Premium paket için aylık 260 TL, 3 aylık 690 TL ve 6 aylık 1.900 TL
    • Ultimate paket için aylık 760 TL, 3 aylık 1.400 TL ve 6 aylık 2.660 TL
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    goro1982 1 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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