GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine The Precinct, Blacksmith Master, Capcom Fighting Collection 2, DOOM: The Dark Ages ve Microsoft Flight Simulator 2024 dahil 5 oyun ekleniyor. Platforma eklenecek tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- The Precinct (Steam)
- Blacksmith Master (Steam)
- Capcom Fighting Collection 2 (Steam)
- DOOM: The Dark Ages (Steam, Battle.net, Xbox, PC Game Pass)
- Microsoft Flight Simulator 2024 (Steam, Xbox, PC Game Pass)
GeForce Now Türkiye fiyatları
- Premium paket için aylık 260 TL, 3 aylık 690 TL ve 6 aylık 1.900 TL
- Ultimate paket için aylık 760 TL, 3 aylık 1.400 TL ve 6 aylık 2.660 TL
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biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.