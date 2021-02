GeForce Now by Game+'ın Türkiye sunucuları fark yarattı mı? 25Mbps ve 100Mbps internette nasıl çalışıyor?

Tam Boyutta Gör

Çoğumuzun hayatında bir noktada istediği oyunu bilgisayarı çalıştırmadığı için oynayamayan veya çalıştırsa bile kötü performans verdiği için keyifli bir şekilde oynayamadığı bir dönem olmuştur. Hatta şu anda bile o dönemi yaşıyor olabilirsiniz. Bu elbette fazlasıyla üzücü bir durum. Teknolojinin, özellikle internetin hayatımıza girmesiyle birlikte de aslında bu üzücü durum yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Daha önce birçok farklı şirketin girdiği ancak ilk kez büyük yatırımı Google tarafında gördüğümüz Google Stadia ile birlikte stream ederek oyun oynama daha da popüler hale geldi. Ne yazık ki Google, Stadia servisini tam olarak kullanamadı ve şu anda arada kalan bir teknoloji olarak kaldı. Stadia’nın ilk zamanlarında da aynı teknolojiye sahip olan GeForce Now erişime açıldı ve erişime açılmasından bu yana birçok insan tarafından akıcı bir şekilde kullanıldı. Sessiz sedasız çıkmasına rağmen şu anda şüphesiz bir şekilde Stadia’nın önüne geçti diyebiliriz.

GeForce Now’ın başarısı yetmiyormuş gibi Türkiye’deki oyuncular için geçtiğimiz ay yeni bir güzel haber daha duyuruldu. Nvidia ve Turkcell iş birliği ile GeForce Now sunucularının, Turkcell’in Türkiye’deki sunucuları üzerinden hizmet vereceği açıklandı. Bu bizler için daha rahat bir ulaşım anlamına geliyordu elbette. Geçtiğimiz günlerde de GeForce Now by GAME+’ın 15 Mart’a kadar kapalı betada olacağı ve 15 Mart’ta da herkesin erişimine açılacağı açıklandı. Ben de kapalı beta aşamasındayken birkaç gün deneme fırsat buldum ve deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istedim.

GeForce Now eğer internetiniz iyiyse zaten neredeyse sorunsuz çalışan bir sistemdi. Kötü interneti olanların ise kullanamadığı ya da kullanmakta zorlandığı bir sistemdi. Türkiye’ye sunucuların açılacağını duyduğumuzda da iki beklentimiz oluştu; daha akıcı bir oyun deneyimi ve daha uygun bir ücret. Ne yazık ki ücret ile ilgili hiçbir açıklama yapılmadı. Bu yüzden şu an için bu konu hakkında bir şey söyleyemiyorum. Sadece kısaca şunu not düşmek isterim, aynı yurt dışında olduğu gibi ülkemizde de bir ücretsiz versiyon olacak. Ancak akıcı oyun deneyimi hakkında bir şeyler söylemek istiyorum.

GeForce Now’ın 50 Mbps ve üzeri internet hızlarında zaten rahat çalıştığını söyleyebiliriz. Ülkemizde açılan sunucular da bu konuda açıkçası bariz bir fark yaşatmadı bana. Dediğim gibi zaten iyiydi hala da iyi. Aşağıdaki görsellerde de 100 Mbps bir internet ile GeForce Now üzerinden oynanan Cyberpunk 2077’yi ve bir altında da RTX 2060’lı bir sistemle yüksek ayarlarda oynanan Cyberpunk 2077’yi görebilirsiniz. İki görsel arasında neredeyse hiçbir fark yok. Oynarken de farkı hissetmediğimi söyleyebilirim. GeForce Now üzerinden oynadığınızı unuttuğunuz anda hiçbir fark göremiyorsunuz.

100 Mbps’li İnternet ile GeForce Now Üzerinden

RTX 2060’lı Sistemde Yüksek Ayarlarda

Dediğim gibi görsel anlamda son derece tatmin edici bir görsellik sunuyor ve gecikme neredeyse yok. Yani normal oynuyormuşsunuz gibi bir gecikmeye sahip. Bariz bir fark olmasa da Türkiye sunucularının farkını biraz hissettiğimi söyleyebilirim.

Ancak asıl farkı farklı bir internet ile denediğimde gördüm. 100 Mbps ile internet dışında GeForce Now’ı bir de 25 Mbps’lik bir internetle daha denedim. Türkiye sunucularının farkını da burada gördüm diyebilirim. GeForce Now’ın Türkiye’ye sunucu açılmamış versiyonunda 25 Mbps’lik bir internet ile oyun oynanmıyordu, en azından ben oynayamıyordum. Yani oynanıyordu aslında ama ona oynamak denmezdi. Ancak şimdi denediğimde bariz bir şekilde fark olduğunu gördüm. Evet, görüntü kalitesi kötü ancak gecikme olmadan ve takılmadan rahatlıkla oynayabildim. Bu arada görüntü kalitesi kötü ama RTX 2060’lı sistemden direkt geçtiğim için fark bana sanki çok daha fazlaymış gibi gelmiş de olabilir. Bu yüzden direkt olarak 25 Mbps’lik bir internet ile girdiğinizde sizleri çok da rahatsız etmeyebilir. Özellikle oyuna kendinizi kaptırdığınızda bu fark sizin için bir yerden sonra anlamsızlaşabilir. Kısaca burada dikkat çekmek istediğim kısım şu: 25 Mbps’lik bir internetle bile gecikme veya takılma olmadan oyunu oynayabiliyorsunuz, yalnızca görsellik biraz düşük seviyede. Aynı açıdan almaya çalıştığım görselleri de aşağıda bulabilirsiniz.

25 Mbps’li İnternet ile GeForce Now Üzerinden

100 Mbps’li İnternet ile GeForce Now Üzerinden

RTX 2060’lı Sistemde Yüksek Ayarlarda

Farklı bir oyunu görebilmeniz adına bir de The Medium isimli psikolojik korku oyununu da denedim. The Medium kesinlikle donanım isteyen ve bilgisayarı zorlayan bir oyun. Aşağıdaki görsel de yine 25 Mbps’lik bir internetle oynarken alınmış bir görüntü.

Sonuç olarak toparlamak gerekirse kesinlikle GeForce Now by Game+ güzel bir atılım. Önümüzdeki aylarda sistemin biraz daha gelişmesi ve ülkemize açılacak olan diğer sunucularla birlikte daha da kaliteli hale gelecektir. Eğer fiyat konusunda da ortalama veya daha altı bir fiyat görebilirsek ne mutlu bize. Tüm bu sistem içerisinde açık konuşmak gerekirse en rahatı da bir oyunu indirmek zorunda olmadan oynayabilmem oldu. Cidden çok rahat bir durum.

GeForce Now by Game+, 15 Mart’ta erişime açılacak. Buraya tıklayarak kayıt olmayı unutmayın. Premium üyelik konusunda eğer bir limit olursa buradaki kayıtlara göre öncelik sağlanacaktır.

